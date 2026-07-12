Dr. JÃ¶rg Wurzer von Volla Phone im Interview: Wie Volla ein alternatives Ã–kosystem ohne Google aufbaut Philipp Lumetsberger

Smartphones begleiten unseren Alltag stÃ¤ndig.

Der Smartphonemag Newsletter hilft, bewusster und informierter zu entscheiden.

Datenschutz als Konzept

Dr. JÃ¶rg Wurzer / Bild: Volla Phone

Volla positioniert sich als Alternative zu den groÃŸen Smartphone-Ã–kosystemen. War die ursprÃ¼ngliche Idee hinter der GrÃ¼ndung des Unternehmens?

Zwei Beobachtungen haben mich inspiriert und motiviert. Moderne Smartphones beanspruchen viel Zeit und Aufmerksamkeit der Anwender. Ihre KomplexitÃ¤t nimmt immer weiter zu. Und: Moderne Smartphones sammeln persÃ¶nliche Daten, ohne dass Anwender eine dauerhafte Verbindung mit den Rechenzentren von Apple oder Google verhindern kÃ¶nnen. Es war Zeit fÃ¼r etwas Neues.

So kam ich auf die Idee, Smartphones mit einem alternativen Betriebssystem zu entwickeln. Eine aufgerÃ¤umte BenutzeroberflÃ¤che mit intelligenten Funktionen hÃ¤lt mit seiner Einfachheit den Kopf frei und schenkt Zeit, statt sie zu nehmen. Und ein von Google bereinigtes Android ermÃ¶glicht kompromisslose Selbstbestimmung Ã¼ber persÃ¶nliche Daten.

Viele Nutzer sind stark in bestehende Plattformen eingebunden. Wie schwierig ist es, hier echte Alternativen zu etablieren?

Wir erleben eine sprunghaft wachsende Nachfrage nach Einfachheit und Sicherheit. Volla OS basiert auf Android, sodass bisher verwendete Apps weiterhin genutzt werden kÃ¶nnen. Ã„hnliches gilt fÃ¼r iOS-Nutzer, denn die meisten iOS Apps gibt es auch fÃ¼r Android. Die Apps gibt es aus dem Aurora Store, der eine anonyme und sichere Installation von Apps aus dem Play Store ermÃ¶glicht und zugleich fÃ¼r jede App eine nÃ¼tzliche Bewertung des Datenschutzes liefert. Als weitere Quelle dient F-Droid. Dort sind fÃ¼r die meisten AnwendungsfÃ¤lle des Alltags quelloffene Alternativen zu finden.

Das neue Bedienungskonzept mit dem â€žSprungbrettâ€œ als Home Screen ist in wenigen Minuten zu verstehen. Nach dem ersten Start bietet Volla OS eine kurze interaktive EinfÃ¼hrung an. Das Betriebssystem kann aber auch ganz klassisch mit einer Ãœbersicht der installierten Apps verwendet werden, die automatisch gruppiert wird.

Nicht zuletzt bieten wir neben Android auch die mobile Linux-Distribution Ubuntu Touch an. Es ist ein minimalistisches Betriebssystem, das perfekt fÃ¼r all diejenigen ist, die bereits mit Ubuntu auf einem Laptop oder PC arbeiten. Sie finden sich mit Ubuntu Touch in der gleichen Welt wieder.

Ihre GerÃ¤te kommen ohne Google-Dienste aus. Was bedeutet dieser Ansatz konkret fÃ¼r Nutzer im Alltag?

Das bedeutet zunÃ¤chst mehr Selbstbestimmung Ã¼ber die eigenen Daten und damit der PrivatsphÃ¤re und Cyber-Sicherheit. Google Apps haben wir durch quelloffene Alternativen ersetzt, die nur das tun, was Sie vorgeben zu tun, ohne dass persÃ¶nliche Daten das GerÃ¤t verlassen und ohne Zustimmung des Anwenders ausgewertet werden.

Es gibt einige Apps aus dem Play Store, die auf Google Play Dienste angewiesen sind, weil sie zum Beispiel Push-Benachrichtigungen von Google verwenden. FÃ¼r diesen Fall bietet Volla OS die Aktivierung von microG an, ein quelloffener Ersatz. Damit kÃ¶nnen dann auch die Push-Benachrichtigungen von Google verwendet werden. Der Sicherheitsmodus von Volla OS erlaubt Anwendern, solche Apps aus

SicherheitsgrÃ¼nden vollstÃ¤ndig zu blockieren, wenn sie nicht genutzt werden.

Â

Das Volla Phone Quintus kombiniert ein XL-Display mit moderner Hardware.

Bild: Volla Phone

Mit der Volla Cloud verfolgen Sie einen dezentralen Ansatz ohne klassisches Rechenzentrum. Worin liegen die Vorteile fÃ¼r Nutzer?

Wir bieten damit vollstÃ¤ndige digitale SouverÃ¤nitÃ¤t. Die erste Anwendung, die die Volla Cloud nutzt, ist die Volla Messages App. Sie stellt ein unabhÃ¤ngiges, verschlÃ¼sseltes Netz fÃ¼r jeden Kontakt und jede Gruppe her. Die Kommunikation legen wir in die HÃ¤nde derjenigen, die miteinander in Kontakt treten und Nachrichten austauschen. Sichere Audio- und Videokonferenzen werden auf diese Weise mÃ¶glich.

Vielen Anwendern eines Smartphones ist nicht klar, dass wir in den populÃ¤ren Messengern unsere Nachricht nicht an einen Freund oder eine persÃ¶nliche senden, sondern an ein Rechenzentrum und erst das Rechenzentrum leitet die Nachricht weiter. Dort ist dann auch die gesamte Kommunikation gespeichert und wird dort ausgewertet, im harmlosesten Fall fÃ¼r Profilbildung oder Werbung.

Wir arbeiten bereits an einer weiteren App, die eine verteilte Datensicherung ermÃ¶glicht, um diese wiederherzustellen, wenn mein Smartphone einmal defekt ist oder gestohlen wird.

Open Source gilt fÃ¼r viele als wichtiger Baustein digitaler UnabhÃ¤ngigkeit. Welche Bedeutung hat dieser Ansatz fÃ¼r die Zukunft mobiler Betriebssysteme?

Ohne Open-Source-Software, auf die wir aufbauen kÃ¶nnen, wÃ¤re ein so komplexes Produkt wie ein mobiles Betriebssystem nicht mÃ¶glich. Zugleich bietet Open Source Transparenz und ÃœberprÃ¼fbarkeit dessen, was eine Software wirklich macht. Deshalb habe ich mich entschlossen, den Quellcode von Volla OS und unseren eigenen Apps ebenfalls zu verÃ¶ffentlichen.

Ein weiterer Vorteil ist nicht zu unterschÃ¤tzen. Seit unserem ersten Smartphone, das wir auf den Markt gebracht haben, entwickeln wir unsere Produkte fÃ¼r und mit unseren Anwendern. Wir sind nicht nur mit Crowdfunding gestartet. Unsere Anwender bringen Ideen mit, helfen uns bei Beta-Tests und tragen sogar zur Entwicklung oder Ãœbersetzung bei.

KI-Funktionen werden auf Smartphones immer prÃ¤senter. Wie lÃ¤sst sich dieser Trend mit dem Anspruch auf Datenschutz vereinbaren?

Auch wir verwenden KI, aber ohne, dass sie den Anwender bevormundet oder dazu verleitet, das eigene Denken aufzugeben. Deshalb nennen wir sie unterstÃ¼tzende Intelligenz. Dazu gehÃ¶ren die Sprachsynthese, die Spracherkennung oder das intelligente Textfeld des Sprungbretts. Es erahnt wÃ¤hrend der Eingabe, was der Anwender tut und schlÃ¤gt eine AutovervollstÃ¤ndigung oder passende Funktionen vor: einen Anruf tÃ¤tigen, eine Nachricht senden, einen Termin eintragen und vieles mehr.

Entscheidend fÃ¼r den Schutz der PrivatsphÃ¤re und persÃ¶nlicher Daten ist, dass die KI ausschlieÃŸlich lokal auf dem GerÃ¤t ausgefÃ¼hrt wird. DafÃ¼r nutzen wir eine Kombination leichtgewichtiger Verfahren, eine optimierte Programmierung in C++, eigens trainierte Modelle und die Verlagerung der AusfÃ¼hrung von der CPU auf die GPU. Unser jÃ¼ngst angekÃ¼ndigtes Smartphone-Modell Volla Phone Plinius verwendet sogar eine NPU, die wir fÃ¼r ein LLM nutzen kÃ¶nnen. Wir haben noch viel vor.