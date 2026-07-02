Im Test: devolo Wifi 7 Mesh BE 6500 Philipp Lumetsberger

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Modernes WLAN fÃ¼r groÃŸe WohnflÃ¤chen

Bild: CDA Verlag GmbH

Das devolo WiFi 7 Mesh BE6500 eignet sich besonders fÃ¼r groÃŸe Wohnungen und mehrstÃ¶ckige HÃ¤user, da es eine stabile und schnelle WLAN-Abdeckung bietet. Die Einrichtung gelingt einfach und ohne technisches Vorwissen. Die drei Mesh-Stationen sorgen fÃ¼r eine gleichmÃ¤ÃŸige Signalverteilung und Ã¼berzeugen mit hoher Geschwindigkeit dank Wi-Fi 7. Auch bei vielen gleichzeitig verbundenen GerÃ¤ten bleibt die Verbindung stabil, was Streaming und Gaming zugutekommt. Die App ermÃ¶glicht zudem eine einfache Netzwerkverwaltung. Insgesamt ein leistungsstarkes und zukunftssicheres Mesh-System.

Spezifikationen

Preis: EUR 399,99 / Wlan Standard: Wi-Fi 7 / Max Geschwindigkeit: bis zu 6,5 Gbit/s / FrequenzbÃ¤nder: 2,4, 5, 6 GHz / Kanalbreite: 320 MHz / Antennen: 4 Integrierte Antennen /Â devolo.at

Bewertung

90 % FunktionalitÃ¤t

, 93 %Â Bedienung,

95 % Ausstattung

Note Hervorragend 92,7%