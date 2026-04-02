Im Test: Motorola Edge 70 Philipp Lumetsberger

Neue Smartphones gibt es viele. Was sie im Alltag wirklich leisten, erfÃ¤hrst du regelmÃ¤ÃŸig im Smartphonemag Newsletter.

Klar auf Design getrimmt: Motorola Edge 70

Bild:Â Hersteller

UltradÃ¼nne Smartphones waren im Jahr 2025 eines jener Themen, das von der Tech-Community am meisten diskutiert wurde. Nachdem Samsung mit dem Galaxy S25 Edge und Apple mit dem iPhone Air vorgestellt haben, hat auch Motorola mit dem Edge 70 nachgelegt und ein besonders schlankes Modell an den Start gebracht. Der Hersteller bleibt seiner Designlinie treu und kombiniert das filigrane GehÃ¤use mit solider Technik und einem weitgehend unverfÃ¤lschten Android-Erlebnis.

Schlankes Design und hoher Komfort

Mit einer BauhÃ¶he von nur 5,99 Millimetern gehÃ¶rt das Motorola Edge 70 zu den dÃ¼nnsten Smartphones auf dem Markt. Zwar ist es minimal dicker als seine prominentesten Konkurrenten, im Alltag dieser Unterschied jedoch nicht ins Gewicht. Vielmehr Ã¼berzeugt das GerÃ¤t mit einem Ã¤uÃŸerst angenehmen Handling. Die 159 Gramm Gewicht sind Ã¼ber die gesamte GerÃ¤tegrÃ¶ÃŸe verteilt, wodurch das Smartphone sehr gut in der Hand liegt. In der Hosentasche macht sich das Edge 70 kaum bemerkbar, die sanft abgerundeten Kanten tragen zusÃ¤tzlich zur angenehmen Haptik bei.

Schlankere Zeitgenosse:Â Das Smartphone ist mit 5,99 Millimetern nur minimal dicker als das iPhone Air. Das Gewicht von 159 Gramm ist sehr gut verteilt, sodass das GerÃ¤t sehr gut in der Hand liegt.

Bild: CDA-Verlag

Das OLED-Display hinterlÃ¤sst ebenfalls einen sehr guten Eindruck. Inhalte werden in Full-HD-AuflÃ¶sung scharf und kontrastreich dargestellt, die Farben wirken krÃ¤ftig, ohne dabei unnatÃ¼rlich zu sein. Mit einer Bildwiederholrate von 120 Hertz ist eine flÃ¼ssige Bedienung gewÃ¤hrleistet, die sich vor allem beim Scrollen durch Apps und soziale Netzwerke positiv bemerkbar macht.

Linsen-Ãœberschuss:Â Obwohl vier Linsen auf der RÃ¼ckseite platziert sind, umfasst die Kamera lediglich eine 50 Megapixel Hauptkamera und eine 50 Megapixel Ultraweitwinkellinse.

Bild : CDA-Verlag

Solide Leistung statt Hightech-Anspruch

Wie bei vielen ultradÃ¼nnen Smartphones muss man auch beim Edge 70 Abstriche bei der maximalen Performance in Kauf nehmen. Der verbaute Snapdragon 7 Gen 4 von Qualcomm kommt in vielen Mittelklasse-Modellen zum Einsatz. In Kombination mit dem 12 GB Arbeitsspeicher lÃ¤uft Android im Alltag absolut flÃ¼ssig. App-Wechsel, Multitasking und alltÃ¤gliche Anwendungen meistert das GerÃ¤t mit Bravour.

Wer hingegen regelmÃ¤ÃŸig aufwendige Bild- oder Videobearbeitungstools nutzt oder grafikintensive 3D-Spiele nutzt, stÃ¶ÃŸt jedoch an Grenzen. Hier sind lÃ¤ngere Ladezeiten und reduzierte Grafikeinstellungen einzuplanen. FÃ¼r die meisten Nutzer dÃ¼rfte die gebotene Leistung jedoch vollkommen ausreichen.

Top-Display:Â Der Bildschirm misst 6,67 Zoll in der Diagonale und zeichnet sich durch einen hohen Kontrast und eine brillante Farbdarstellung aus.

Bild: CDA-Verlag

StÃ¤rkerer Akku und saubere Software

Eine der grÃ¶ÃŸten Ãœberraschungen ist der Akku. Trotz des schlanken GehÃ¤uses verbaut Motorola einen 4.800-mAh-Akku, der dank moderner Silizium-Kohlenstoff-Technologie grÃ¶ÃŸer ausfÃ¤llt als bei vergleichbaren Modellen. In puncto Laufzeit besteht allerdings Luft nach oben. Kabelloses Laden mit bis zu 15 Watt wird ebenso unterstÃ¼tzt wie schnelles Laden per Kabel mit bis zu 68 Watt, ein passendes Netzteil liegt allerdings nicht bei. Praktisch ist die mitgelieferte SchutzhÃ¼lle mit integriertem Magnetring, die mit MagSafe-ZubehÃ¶r kompatibel ist.

Softwareseitig setzt Motorola auf eine angepasste Version von Android 16, die sich stark an Googles Original orientiert. Die OberflÃ¤che ist Ã¼bersichtlich, vorinstallierte Apps halten sich in Grenzen und lassen sich bei Bedarf schnell entfernen. Vier Jahre Android-Updates und sechs Jahre Sicherheitsupdates sind solide, reichen aber nicht ganz an das Niveau mancher Konkurrenten heran. ErgÃ¤nzt wird die Software durch Moto-AI-Funktionen zur Erstellung von Bildern und Musikplaylisten sowie Transkriptionshilfen.

VorteileÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Nachteile – Starkes Display

– Hervorragende Verarbeitung

– Tolle Haptik – MittelmÃ¤ÃŸige Leistung

– Ãœberschaubare Akkulaufzeit

Hersteller Motorola Modell Edge 70 Preis (TestgerÃ¤t) 499,99 EUR

Android-Version 16 CPU-Hersteller Qualcomm CPU-Modell Snapdragon 7 Gen 4 CPU-Taktung 4 x 2,05 GHz + 4 x 2,4 GHz GPU-Modell Adreno 722 Arbeitsspeicher 12 GB Speicherpraktikant 256 GB, 512 GB SD-Karte (max. GrÃ¶ÃŸe) – Kamera (Haupt-/Front) 50 / 50 MP USB-Anschluss USB Typ-C Bluetooth-Version 5.4 WLAN-Standard a, b, g, n, ac, 6e LTE âœ” Fingerabdruckscanner âœ” NFC âœ” Abmessungen 159 x 74 x 5,99 mm Gewicht 159 g

Akku-KapazitÃ¤t 4800 mAh Akku tauschbar âœ– Laden (kabellos) Ja Schnelladen âœ– Ladezeit 0-50 / 31Â Â min** 23 Minuten Ladezeit 0-100Â Â / 88 min** 46 Minuten Laufzeit Browser /Â Â 897 min** 890 Minuten Laufzeit Video /Â 978 min** 1188 Minuten Laufzeit 3D-Spiel /Â Â 400 min** 352 Minuten

AnzeigegrÃ¶ÃŸe 6,67 Zoll Anzeigetyp OLED Display-AuflÃ¶sung 1220 x 2712 Pixel Display-Pixeldichte 443,85 ppi Helligkeit Ã˜ /Â Â 451 cd/mÂ²* Â Â * 491,44 cd/mÂ² Helligkeit (max.) /Â Â 498 cd/mÂ²* Â Â * 493 cd/mÂ²

Anzeige 4,5 Geschwindigkeit (Leistungstest) 4,6 Geschwindigkeit (Hardware) 4.6 Akku (Laufzeit) 4,5 Akku (Hardware) 2.7 Merkmale 4.3 Kamera 4 Verarbeitung 5 Design 5

Gesamtnote: Sehr gut 88%

Preis/Leistung: Gut