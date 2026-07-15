Im Test: Segway Navimow H210E Lukas Wenzel

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Smarter MÃ¤hroboter





Bild: CDA Verlag GmbH

MÃ¤hroboter ohne Begrenzungsdraht sind lÃ¤ngst kein Nischenprodukt mehr. Der Navimow H210E von Segway setzt auf LiDAR, GPS und Kamera, die den Garten eigenstÃ¤ndig kartieren und dessen Grenzen erkennen. Die Redaktion hat das GerÃ¤t mehrere Wochen in einem Garten mit Beeten, Hecken und unregelmÃ¤ÃŸigem Grundriss getestet.

Einrichtung, Navigation & MÃ¤hleistung

Einen Begrenzungsdraht gibt es nicht. Beim automatischen Kartieren steuert man den Roboter zur RasenflÃ¤che, markiert die Zone am GerÃ¤tedisplay und lÃ¤sst ihn dann selbststÃ¤ndig abfahren. Bei GÃ¤rten mit unklaren Grenzen empfiehlt die Anleitung, das GerÃ¤t manuell am Rasenrand entlangzufÃ¼hren. In beiden FÃ¤llen lassen sich Zonen, SperrflÃ¤chen und ÃœbergÃ¤nge danach in der App bequem anpassen. Die Ersteinrichtung erfordert etwas Zeit und Geduld, ist aber insgesamt zugÃ¤nglicher als bei kabelgebundenen Systemen.





Der Roboter kartiert den Garten prÃ¤zise â€“ Zonen und Ausschlussbereiche sind per Fingertipp anpassbar. Screenshot: CDA Verlag GmbH

Im Betrieb liefern LiDAR, GPS und Kamera gemeinsam ein stabiles Bild der Umgebung. Der H210E fuhr Beete und Hecken im Test zuverlÃ¤ssig ab, Hindernisse wie GartenmÃ¶bel wurden erkannt und umfahren. Gelegentlich blieb das GerÃ¤t kurz stehen, ein Neustart Ã¼ber die App reichte jeweils aus. Im PrÃ¤zisionsmodus mit 40 Millimetern SchnitthÃ¶he legte der Roboter geordnete Bahnen ab, das Schnittbild war nach einem vollstÃ¤ndigen Durchgang gleichmÃ¤ÃŸig. An steilen Stellen und in tieferen Mulden zeigen sich die Grenzen dieser GerÃ¤teklasse, fÃ¼r einen typischen Hausgarten reicht die Leistung aber gut aus. Das GerÃ¤t ist deutlich leiser als ein BenzinrasenmÃ¤her, auf kurzer Distanz aber hÃ¶rbar. Die App ist Ã¼bersichtlich gestaltet: MÃ¤hzeitplÃ¤ne, SchnitthÃ¶he und Smart-Home-Anbindungen lassen sich schnell einrichten. Bei Regen kehrt der Roboter automatisch zur Ladestation zurÃ¼ck. Pro Ladung sind rund 110 Minuten MÃ¤hzeit mÃ¶glich, unterbrochene VorgÃ¤nge setzt er nach der Aufladung selbststÃ¤ndig fort.

Fazit

Der Navimow H210E hat im Test gehalten, was er verspricht. Navigation und App funktionieren zuverlÃ¤ssig, nÃ¼tzliche Extras wie NachtmÃ¤hen, Wetteranpassung und Smart-Home-Steuerung sind von Haus aus dabei. Die Einrichtung ist anfangs etwas aufwendiger als bei klassischen Systemen, der fehlende Begrenzungsdraht macht das aber mehr als wett. Der Preis liegt im oberen Bereich, ist fÃ¼r die gebotene Technik aber vertretbar.





Auch in der Dunkelheit navigiert der

Roboter sicher, das NachtmÃ¤hen lÃ¤sst sich in der App aktivieren. Bild: Segway

Specs

Preis: ab EUR 1.696,00 / RasenflÃ¤che: bis 1.000 mÂ² / Navigation: LiDAR + GPS nRTK + Vision / Akku: ca. 110 min MÃ¤hzeit / Ladezeit: ca. 70 min / Besonderheiten: VisionFence, NachtmÃ¤hen, Wetteranpassung, Smart Home / navimow.com/de

Bewertung

94% Navigation

91% MÃ¤hleistung

92% App & Setup

Note Hervorragend 93,3%