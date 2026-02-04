Im Test: Ugreen MagFlow 10000 mAh Magnetic Wireless Powerbank Philipp Lumetsberger

Power fÃ¼r unterwegs

Foto: CDA Verlag

Energie fÃ¼r unterwegs wird immer wichtiger â€“ sei es im BÃ¼ro, auf Reisen oder im Alltag. Mit der neuen magnetischen Powerbank liefert Ugreen eine praktische LÃ¶sung. Im Test zeigt sich das 10.000-mAh-Modell als besonders vielseitig und leistungsstark. Die KapazitÃ¤t reicht aus, um ein iPhone der neuesten Generation zweimal mit frischer Energie zu versorgen. Besonders praktisch: Ein 30-Watt-Schnellladekabel ist bereits integriert. Mit dem Ladepad und dem zusÃ¤tzlichen USB-C-Anschluss kÃ¶nnen sogar bis zu drei GerÃ¤te gleichzeitig mit Strom versorgt werden.

Technische Daten & Bewertung

Preis: EUR 69,99 / GrÃ¶ÃŸe: 110 x 70 x 21 mm / Gewicht: 254 g / KapazitÃ¤t: 10.000 mAh / Ladeleistung: 30 Watt (kabelgebunden), 25 Watt (kabellos) / Features: integriertes Ladekabel, Temperaturschutz /Â de.ugreen.com

Ladegeschwindigkeit 90 %

Praxistauglichkeit 94 %

Verarbeitung und Design 92 %

Gesamtnote Hervorragend 92%