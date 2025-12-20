Im Test: UGREEN NASync DH2300 Lukas Wenzel

Das UGREEN NASync DH2300 richtet sich an alle, die ihre Daten einfach und sicher speichern wollen â€“ ohne komplizierte Einrichtung. Die Installation gelingt auch weniger technikaffinen Nutzern problemlos, da die zugehÃ¶rige App sehr Ã¼bersichtlich aufgebaut ist. Sie fÃ¼hrt Schritt fÃ¼r Schritt durch den Prozess und funktioniert im Test absolut zuverlÃ¤ssig.

Im Betrieb zeigt sich das NAS angenehm leise â€“ nur die Status-LEDs zeigen an, dass es aktiv ist. Mit zwei LaufwerksschÃ¤chten lÃ¤sst sich bequem ein RAID-1-Verbund einrichten, im Test mit 3,6 TB nutzbarem Speicher. Auch groÃŸe Datenmengen, wie in unserem Test 36.000 Fotos, werden stabil Ã¼bertragen â€“ wenn auch mit etwas Geduld. Insgesamt ein durchdachtes, anwenderfreundliches NAS fÃ¼r alle, die Datensicherheit ohne Technikstress suchen.

Bedienung per Smartphone:

Die UGREEN-App macht das Einrichten und Verwalten des NAS einfach â€“ alles ist Ã¼bersichtlich, selbsterklÃ¤rend und zuverlÃ¤ssig bedienbar.

Technische Daten & Bewertung

Preis: EUR 188,99 / Betriebsystem: UGOS Pro / CPU-Kerne: 8 / Systemspeicher: 32 GB eMM / LAN-Port: 1 x 1 GbE / UnterstÃ¼tzte Festplatten: 2 SATA (6 Gbps), unterstÃ¼tzen 2,5â€œ-/3,5â€œ-FestplattenÂ http://nas-de.ugreen.com

BedienungÂ 94 %

Leistung 92 %

Verarbeitung 88 %

Gesamtnote Hervorragend 91%