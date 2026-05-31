KI-Innovationen im Fokus: A1 und AI Austria suchen DSGVO-konforme Projekte Philipp Lumetsberger

Technik entwickelt sich schnell â€“ Entscheidungen werden dadurch nicht einfacher.

Im Smartphonemag Newsletter findest du regelmÃ¤ÃŸig Tests, Vergleiche und Anordnungen, die beim Verstehen helfen.

Bild: A1

KÃ¼nstliche Intelligenz entwickelt sich zunehmend zu einem zentralen Treiber der Wirtschaft. Gerade in Europa spielen dabei Vertrauen, Sicherheit und Datenschutz eine entscheidende Rolle. Mit dem A1 AI Award setzen A1 und AI Austria gezielt auf innovative LÃ¶sungen, die nicht nur technologisch Ã¼berzeugend, sondern auch transparent und DSGVO-konform sind. Der Wettbewerb richtet sich an Unternehmen, Start-ups, Forschungseinrichtungen und Ã¶ffentliche Einrichtungen. Die besten Projekte werden am 20. Mai im Rahmen des A1 Business Forums vor einer Fachjury und Publikum prÃ¤sentiert und prÃ¤miert.