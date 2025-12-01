Neue POCO F8-Serie: Premium-Leistung, Bose-Audio und High-End-Features Jonas Mayrhofer

Mit der Vorstellung der neuen F8-Serie markiert POCO einen deutlichen Schritt in Richtung Premiumsegment. Auf einem globalen Event prÃ¤sentierte das Unternehmen die Modelle POCO F8 Ultra und POCO F8 Pro, die erstmals High-End-Ausstattung mit einer neuen strategischen Positionierung kombinieren sollen. Begleitet wird der Start von einer Partnerschaft mit Bose, deren Audiotechnologie in beiden GerÃ¤ten zum Einsatz kommt.

Das POCO F8 Ultra setzt auf eine Dual-Chipset-LÃ¶sung aus Snapdragon 8 Elite Gen 5 und dem VisionBoost D8-Chip, die zusammen hÃ¶here Grafikleistung, stabile Bildraten und verbesserte Energieeffizienz ermÃ¶glichen. ErgÃ¤nzt wird dies durch ein neues Hyper-RGB-Display mit optimierter Subpixel-Struktur sowie ein Kamerasystem mit groÃŸem 50-MP-Sensor, Periskoptele und erweiterten Softwaremodi. Ein 6500-mAh-Akku mit 100-W-Schnellladen sowie die integrierte Liquid-Cool-Technologie sollen auch bei lÃ¤ngerer Nutzung konstante Performance gewÃ¤hrleisten.

Das POCO F8 Pro greift zentrale Elemente des Ultra-Modells auf, darunter das Hyper-RGB-Display und die Sound-by-Bose-Integration. Es setzt auf ein besonders leichtes GehÃ¤use, ein neues Glasdesign und ein Dreischicht-KÃ¼hlsystem. Zudem erhÃ¤lt die Kamera erstmals eine eigene Tele-Einheit fÃ¼r vielseitigere Fotoaufnahmen.

Parallel erweitert POCO sein Produktportfolio um zwei Tablets: das performancestarke Pad X1 und das grÃ¶ÃŸere Pad M1, beide ausgestattet mit hochauflÃ¶senden Displays, groÃŸen Akkus und HyperOS-basierter Systemintegration.

Mit der F8-Serie und den neuen Tablets zeigt POCO den Anspruch, sowohl im Premium-Smartphonebereich als auch im AIoT-Sektor eine grÃ¶ÃŸere Rolle einzunehmen.

Quelle: UNIQUE relations