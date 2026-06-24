Neue TikTok-Alternative: Frischer Herausforderer fÃ¼r Social-Media-Plattformen Philipp Lumetsberger

Nicht jedes neue Feature macht ein GerÃ¤t besser.

Der Smartphonemag Newsletter schaut genauer hin und ordnet Technik verstÃ¤ndlich ein.

Bild: Wedium

Das Berliner Start-up Wedium will eine europÃ¤ische Alternative zu TikTok etablieren und setzt dabei auf ein ungewÃ¶hnliches Konzept: Wer Inhalte posten, kommentieren oder liken will, muss sich zuvor per amtlichem Ausweis Ã¼ber den Dienstleister WebID verifizieren. Damit sollen Bots und Fake-Accounts von vornherein ausgeschlossen werden. Alle Server stehen in Deutschland, die Verarbeitung ist laut Wedium vollstÃ¤ndig DSGVO-konform. Auch beim Algorithmus geht man eigene Wege: Vor der Nutzung kÃ¶nnen User angeben, wie lange sie Videos sehen mÃ¶chten, danach erscheint ein Stopphinweis. Der regulÃ¤re Start ist fÃ¼r Juli 2026 geplant.Â bit.ly/sm75-wedium