Im Test: Xiaomi Pad 8 Pro Philipp Lumetsberger

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Kompakter Allrounder





Bild: CDA Verlag GmbH

Tablets haben sich lÃ¤ngst als vielseitige Begleiter etabliert, die sowohl fÃ¼r die Feierabendunterhaltung als auch fÃ¼r produktives Arbeiten genutzt werden kÃ¶nnen. Mit dem Pad 8 Pro bringt Xiaomi ein Modell auf den Markt, das genau diesen Spagat zwischen Leistung und FlexibilitÃ¤t meistert.

Ein zentrales Highlight ist das 11,2 Zoll groÃŸe Display, das mit einer AuflÃ¶sung von 3.200 x 2.136 Pixeln und einer Bildwiederholrate von 144 Hz Ã¼berzeugt. Inhalte werden scharf dargestellt, wÃ¤hrend Animationen und Scrollbewegungen besonders flÃ¼ssig wirken. Das sorgt nicht nur beim Surfen und Streaming fÃ¼r ein angenehmes Nutzungserlebnis, sondern macht sich auch bei lÃ¤ngeren Arbeitssessions positiv bemerkbar. Im Inneren arbeitet mit dem Qualcomm Snapdragon 8 Elite ein leistungsstarker Prozessor, der fÃ¼r eine hohe Systemgeschwindigkeit sorgt. Im Alltag macht sich das durch kurze Ladezeiten beim Ã–ffnen von Apps und eine insgesamt reaktionsschnelle Bedienung bemerkbar, egal ob beim Streaming, beim Beantworten von Mails oder beim produktiven Arbeiten unterwegs.





Praktisches ZubehÃ¶r:

Die SchutzhÃ¼lle mit integrierter Tastatur vereinfacht das Arbeiten am Pad 8 Pro ungemein.

Bild: CDA Verlag GmbH

Mit einer AkkukapazitÃ¤t von 9.200 mAh zeichnet sich das Tablet zudem durch eine sehr gute Ausdauer aus. Selbst bei intensiver Nutzung reicht die Laufzeit in der Regel fÃ¼r einen ganzen Tag. Geladen wird mit bis zu 67 Watt, ein entsprechendes Netzteil fÃ¼r die volle Ladeleistung ist jedoch nicht im Lieferumfang enthalten.

ErgÃ¤nzt wird das Tablet durch optionales ZubehÃ¶r wie den Eingabestift, der prÃ¤zise Eingaben ohne spÃ¼rbare VerzÃ¶gerung ermÃ¶glicht. Damit eignet sich das GerÃ¤t gut fÃ¼r Notizen, Skizzen oder die Bearbeitung von Dokumenten. Die magnetisch haftende TastaturhÃ¼lle inklusive Touchpad erweitert die EinsatzmÃ¶glichkeiten und macht das Pad 8 Pro zusÃ¤tzlich zu einer praktischen ArbeitslÃ¶sung fÃ¼r unterwegs.





Ausgestattet mit einer 50 Megapixel-Hauptkamera liefert das Xiaomi Pad 8 Pro sehr ansehnliche Fotos und kann auch Videos in 4K-QualitÃ¤t aufzeichnen. Bild: CDA Verlag GmbH

Spezifikationen

Preis: ab EUR 549,90 / GrÃ¶ÃŸe: 251,22 x 173,42 x 5,75 mm / Gewicht: 485 g / AkkukapazitÃ¤t: 9.200 mAh / Display: 11,2 Zoll / RAM: 8 bzw. 12 GB / Speicher: 256 bzw. 512 GB / Features: Seitlicher Fingerabdrucksensor, 67W HyperCharge, Xiaomi HyperAI /

mi.com

Bewertung

91 % Leistung,

94 % Display,

89 % Akkulaufzeit

Hinweis: Hervorragend 91,3%