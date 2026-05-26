Poco X8 Pro Max: Akku-Gigant mit riesigem 8.500-mAh-Akku vorgestellt Philipp Lumetsberger

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Bild: Xiaomi/Poco

Xiaomis Submarke Poco setzt beim X8 Pro Max voll auf Ausdauer: Der verbaute 8.500-mAh-Akku gehÃ¶rt zu den grÃ¶ÃŸten, die jemals in einem Smartphone Platz gefunden haben. Im Alltag soll das GerÃ¤t bei intensiver Nutzung Ã¼ber zwei Tage durchhalten, bei normalem Gebrauch sogar bis zu drei Tage. Geladen wird mit einer Leistung von bis zu 100 Watt â€“ in knapp 25 Minuten ist dadurch der Akku zur HÃ¤lfte voll. Angetrieben wird das Poco X8 Pro Max vom MediaTek Dimensity 9500s, dazu kommen 12 GB RAM, bis zu 512 GB Speicher und ein 6,83-Zoll-Display mit Gorilla Glass 7i. Android 16 mit HyperOS 3 ist vorinstalliert, ein IP68-Schutz rundet das Paket ab.Â bit.ly/sm75-poco