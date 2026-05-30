Projekt Transformer: Amazon startet neuen Versuch im Smartphone-Markt Philipp Lumetsberger

Technik entwickelt sich schnell â€“ Entscheidungen werden dadurch nicht einfacher.

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Bild: Ted S. Warren/AP

Mehr als zehn Jahre nach dem spektakulÃ¤ren Flop des Fire Phone arbeitet Amazon erneut an einem eigenen Smartphone. Das intern als â€žTransformerâ€œ bekannte Projekt wird von einer neuen Abteilung namens ZeroOne entwickelt, geleitet von Ex-Microsoft-Manager J Allard â€“ einem der KÃ¶pfe hinter der Xbox. Im Mittelpunkt soll die KI-Assistentin Alexa stehen, das GerÃ¤t als mobiler Knotenpunkt fÃ¼r Amazons Ã–kosystem aus Shopping, Entertainment und Smart Home dienen. Noch ist unklar, ob es ein klassisches Smartphone oder ein reduziertes ZweitgerÃ¤t wird. Weder Preis noch Erscheinungsdatum sind bisher bekannt.Â bit.ly/sm75-amazon