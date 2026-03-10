SAST vs. DAST: Das sind die wichtigsten Unterschiede, Grenzen und Vorteile Sponsored Post

Die AnwendungssicherheitÂ spielt heute eine entscheidende Rolle, weil moderne Software stÃ¤ndig Angriffen ausgesetzt ist. Unternehmen mÃ¼ssen ihre Anwendungen nicht nur funktional, sondern auch sicher entwickeln.

DafÃ¼r gibt es verschiedene Testmethoden, die Schwachstellen entweder im Quellcode oder im laufenden System finden sollen. Zwei der wichtigsten AnsÃ¤tze sind SAST und DAST â€“ beide verfolgen unterschiedliche Ziele und ergÃ¤nzen sich im Sicherheitsprozess.

Ihr mÃ¼sst schon ein bisschen technisches Basiswissen mitbringen, wenn ihr die beiden Begriffe SAST und DAST auseinanderhalten wollt. Aber selbst Profis stocken bei der Frage manchmal noch und wissen nicht genau, welche Abweichungen es zwischen den beiden Methoden zur Anwendungssicherheit eigentlich gibt. Wir stellen SAST und DAST fÃ¼r euch gegenÃ¼ber und verraten euch auch, was die wirklichen Unterschiede sind und wo beide Systeme ihre Grenzen haben.

Anwendungszeitpunkt: Wann kommen SAST und DAST zum Einsatz?

SAST steht fÃ¼r Static Application Security Testing. Hier analysiert ihr den Quellcode, ohne dass die Anwendung ausgefÃ¼hrt wird. Das bedeutet konkret, dass ihr SicherheitsprÃ¼fungen bereits in der Entwicklungsphase durchfÃ¼hrt. Ihr untersucht den Code statisch und sucht nach typischen Schwachstellen wie unsicheren Funktionen, fehlenden Validierungen oder problematischen AbhÃ¤ngigkeiten. SAST greift also sehr frÃ¼h im Lebenszyklus einer Anwendung ein, idealerweise direkt im Entwicklungsprozess.

DAST, also Dynamic Application Security Testing, setzt spÃ¤ter an. Hier lÃ¤uft die Anwendung bereits, zumindest in einer Testumgebung. Ihr prÃ¼ft sie von auÃŸen, so wie ein Angreifer es tun wÃ¼rde. DAST analysiert nicht den Quellcode, sondern das Verhalten der Anwendung wÃ¤hrend der Laufzeit. Ihr simuliert Angriffe und beobachtet, wie das System reagiert. Der zeitliche Unterschied ist entscheidend. SAST begleitet euch wÃ¤hrend der Entwicklung, DAST prÃ¼ft euch, wenn die Anwendung bereits funktioniert.

Vorteile: Welche VorzÃ¼ge haben SAST und DAST?

SAST bietet euch einen klaren Vorteil, wenn es um frÃ¼he Fehlererkennung geht. Ihr kÃ¶nnt Schwachstellen identifizieren, bevor die Anwendung Ã¼berhaupt produktiv lÃ¤uft. Das spart Aufwand und verhindert, dass unsicherer Code spÃ¤ter mÃ¼hsam korrigiert werden muss. AuÃŸerdem erhaltet ihr detaillierte Hinweise auf konkrete Codezeilen. Ihr wisst genau, wo ihr ansetzen mÃ¼sst.

DAST punktet an einer anderen Stelle. Ihr seht, wie sich eure Anwendung in der Praxis verhÃ¤lt. Manche Sicherheitsprobleme entstehen erst durch Konfigurationen, Schnittstellen oder das Zusammenspiel verschiedener Komponenten.

Diese Schwachstellen bleiben im reinen Code oft unsichtbar. DAST zeigt euch reale Angriffsszenarien auf und bewertet die tatsÃ¤chliche Ausnutzbarkeit. Ihr bekommt dadurch eine Perspektive, die nÃ¤her an echten Bedrohungen liegt.

Nachteile: Wo liegen die Schwachpunkte von SAST und DAST?

SAST erzeugt nicht selten eine hohe Zahl an Meldungen. Ihr mÃ¼sst diese Ergebnisse sorgfÃ¤ltig prÃ¼fen, weil nicht jede gefundene Schwachstelle tatsÃ¤chlich ausnutzbar ist. Falsch positive Ergebnisse kosten Zeit und kÃ¶nnen Teams frustrieren. Zudem erkennt SAST keine Probleme, die erst durch Laufzeitkonfigurationen entstehen.

DAST hat ebenfalls klare Grenzen. Ihr bekommt keinen direkten Einblick in den Quellcode. Wenn eine Schwachstelle entdeckt wird, mÃ¼sst ihr oft selbst herausfinden, wo sie im Code verankert ist. AuÃŸerdem kann DAST nur testen, was erreichbar ist. Nicht genutzte Codepfade oder interne Logiken bleiben mÃ¶glicherweise unentdeckt. Ihr erhaltet also eine AuÃŸensicht, aber keine vollstÃ¤ndige Transparenz Ã¼ber die innere Struktur.

Aufgaben: Welche Aufgaben Ã¼bernehmen SAST und DAST?

Wenn ihr SAST nutzt, prÃ¼ft ihr euren Code permanent auf bekannte Schwachstellen und analysiert alle DatenflÃ¼sse. Unsichere Funktionen werden erkannt und AbhÃ¤ngigkeiten zu externen Bibliotheken ebenfalls. Durch diese Methode kÃ¶nnt ihr SicherheitslÃ¼cken strukturell erkennen und frÃ¼hzeitig beheben.

DAST Ã¼bernimmt die Rolle des Angreifers. Ihr testet Eingabefelder, Schnittstellen und Authentifizierungsmechanismen unter realistischen Bedingungen. Dabei prÃ¼ft ihr, ob eure Anwendung auf unerwartete Eingaben korrekt reagiert. SQL- Injections, Cross-Site-Scripting oder fehlerhafte Zugriffskontrollen lassen sich auf diese Weise aufdecken. Ihr betrachtet die Anwendung als Black-Box und bewertet ihr Verhalten im Betrieb.

Wer kennt den Code und wer nicht?

Hier liegt der vielleicht deutlichste Unterschied. Bei SAST kennt ihr den Code bis ins Detail. Die Analyse erfolgt mit vollstÃ¤ndigem Zugriff auf die internen Strukturen. Ihr wisst, welche Funktionen existieren und wie Daten verarbeitet werden. Diese Transparenz ermÃ¶glicht eine tiefgehende Bewertung.

DAST hingegen arbeitet ohne Codekenntnis. Ihr greift von auÃŸen auf die Anwendung zu. Das ist vergleichbar mit einem echten Angreifer, der ebenfalls keinen direkten Einblick in eure internen AblÃ¤ufe hat. Dieser Perspektivwechsel ist wertvoll, weil er euch zeigt, welche Schwachstellen aus externer Sicht tatsÃ¤chlich relevant sind.

Warum ihr beide Methoden kombinieren solltet

Wenn ihr euch fÃ¼r nur eine Methode entscheidet, bleibt euer Sicherheitsbild unvollstÃ¤ndig. SAST liefert euch eine prÃ¤zise Innenansicht und hilft, strukturelle Schwachstellen frÃ¼h zu erkennen. DAST zeigt euch, wie eure Anwendung im realen Betrieb angreifbar ist. Beide AnsÃ¤tze ergÃ¤nzen sich, statt sich zu ersetzen.

In modernen Entwicklungsprozessen wird Sicherheit zunehmend in den gesamten Lebenszyklus integriert. Ihr solltet daher nicht Ã¼berlegen, ob SAST oder DAST sinnvoller ist, sondern wie ihr beide Methoden strategisch kombiniert. Nur wenn ihr Innen- und AuÃŸensicht zusammenfÃ¼hrt, entsteht ein realistisches Bild eurer Anwendungssicherheit. Wer hier spart oder nur punktuell testet, geht unnÃ¶tige Risiken ein. Das gilt Ã¼brigens einmal mehr, wenn ihr Technologie zum Schreiben von Code verwendet. Es ist wichtig, dass diese schon beim Schreiben auf ihre mÃ¶glichen Fehler geprÃ¼ft werden, aber auch spÃ¤ter noch einmal hinsichtlich der BestÃ¤ndigkeit von auÃŸen im Check stehen. Penetrationstests sind keine neue Erfindung, sie finden schon lange statt und zeigen, wo Angreifer Potenzial fÃ¼r eine LÃ¼cke finden. Die Kombination mit SAST minimiert die Arbeit von DAST. Wenn SAST alles richtig macht, gibt es erst gar keine LÃ¼cken, die von DAST gefunden werden kann.