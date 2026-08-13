Smartphone finanzieren statt Vertrag: Warum sich die Trennung von GerÃ¤t und Tarif fÃ¼r Android- Nutzer lohnt Jonas Mayrhofer

Wer ein neues Android-Smartphone kaufen mÃ¶chte, steht vor einer Entscheidung, die auf den ersten Blick trivial wirkt, sich bei nÃ¤herer Betrachtung aber als eine der folgenreichsten Verbraucherentscheidungen im Mobilfunkbereich erweist: GerÃ¤t und Tarif zusammen im Subventionsvertrag, oder beides getrennt? Die meisten Mobilfunkkunden in Deutschland wÃ¤hlen nach wie vor den Weg des geringsten Widerstands â€” den Zwei-Jahres-Vertrag mit â€žgÃ¼nstigem" oder gar â€žkostenlosem" Smartphone. Dabei lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Denn die scheinbar bequeme LÃ¶sung ist selten die gÃ¼nstigste.

Der klassische Subventionsvertrag und seine versteckten Kosten

Der Subventionsvertrag ist das Standardmodell der deutschen Mobilfunkbranche. Netzbetreiber und Discounter bieten Smartphones zu symbolischen Zuzahlungen an â€” mitunter fÃ¼r einen Euro, manchmal fÃ¼r 49 oder 99 Euro â€” wenn der Kunde gleichzeitig einen 24-Monats-Tarif abschlieÃŸt. Das GerÃ¤t erscheint damit nahezu kostenlos. TatsÃ¤chlich bezahlt der Kunde es jedoch vollstÃ¤ndig, nur eben verteilt Ã¼ber die Vertragslaufzeit und versteckt in einem Monatspreis, der deutlich Ã¼ber dem liegt, was ein vergleichbarer SIM-Only-Tarif kosten wÃ¼rde.

Das GeschÃ¤ftsmodell ist denkbar einfach: Der Netzbetreiber kauft das GerÃ¤t zum GroÃŸhandels- oder Herstellerpreis ein, gibt es zum Aktionspreis weiter und refinanziert die Differenz Ã¼ber die monatlichen GrundgebÃ¼hren. Die Marge, die dabei entsteht, wird dem Kunden nicht transparent dargestellt. Es gibt keine Aufteilung in â€žGerÃ¤teanteil" und â€žTarifanteil" auf der Rechnung â€” der Monatsbeitrag erscheint als monolithische Summe.

Hinzu kommt ein struktureller Nachteil: Wer an einen Anbieter fÃ¼r 24 Monate gebunden ist, kann bei besseren Angeboten nicht wechseln. FÃ¤llt der Wettbewerbsdruck in einem Netz, steigen die SIM-Only-Preise fÃ¼r Neukunden, oder ein anderer Netzbetreiber baut seine Infrastruktur massiv aus â€” all das nÃ¼tzt dem Subventionsvertragskunden wenig. Er zahlt seinen festen Monatsbeitrag, egal was am Markt passiert.

Erschwerend kommt hinzu, dass viele Kunden nach Ablauf der 24 Monate schlicht vergessen, den Vertrag zu kÃ¼ndigen oder in einen gÃ¼nstigeren Tarif zu wechseln. Bis 2022 verlÃ¤ngerten sich solche VertrÃ¤ge automatisch um ein weiteres Jahr, wenn nicht fristgerecht gekÃ¼ndigt wurde. Das Telekommunikationsgesetz (TKG) hat diese automatische VerlÃ¤ngerung zwar auf einen Monat verkÃ¼rzt â€” dennoch bleibt das Risiko, unnÃ¶tig lang zu zahlen.

Rechenbeispiel: Samsung Galaxy S25 im Vergleich

Um die tatsÃ¤chlichen Kosten zu verstehen, hilft ein konkretes Rechenbeispiel. Basis ist das Samsung Galaxy S25, das zum Marktstart im FrÃ¼hjahr 2025 einen unverbindlichen Verkaufspreis von rund 899 Euro aufgerufen hat.

Szenario A: Subventionsvertrag

Ein typisches Angebot fÃ¼r das Galaxy S25 in einem bundesweit verfÃ¼gbaren Allnet-Tarif mit 25 GB Datenvolumen sieht in etwa so aus: 49,99 Euro monatlich, 1 Euro Einmalzuzahlung, 24 Monate Laufzeit. Das sind:

24 Ã— 49,99 â‚¬ = 1.199,76 â‚¬

Zuzahlung: 1,00 â‚¬

Gesamtkosten: 1.200,76 â‚¬

Szenario B: SIM-Only-Tarif + separate Finanzierung

Ein hochwertiger SIM-Only-Tarif mit 25 GB Datenvolumen im selben Netz ist derzeit fÃ¼r rund 9,99 Euro pro Monat erhÃ¤ltlich. Das Galaxy S25 wird separat Ã¼ber eine 24-monatige Ratenfinanzierung zu einem Effektivzins von 6,9 Prozent finanziert. Der Kaufpreis betrÃ¤gt 899 Euro, die monatliche Rate liegt bei ca. 40,10 Euro â€” der Gesamtbetrag der Finanzierung nach 24 Monaten belÃ¤uft sich auf rund 962 Euro.

24 Ã— 9,99 â‚¬ (Tarif) = 239,76 â‚¬

Finanzierungsgesamtbetrag: 962,00 â‚¬

Gesamtkosten: 1.201,76 â‚¬

GegenÃ¼berstellung

Monatlicher Tarif49,99 â‚¬ (inkl. GerÃ¤t)9,99 â‚¬

Kostenposition Subventionsvertrag SIM-Only + Finanzierung Monatlicher Tarif 49,99 â‚¬ (inkl. GerÃ¤t) 9,99 â‚¬ GerÃ¤tekosten gesamt enthalten 962,00 â‚¬ (finanziert) Zuzahlung / Anzahlung 1,00 â‚¬ 0,00 â‚¬ Gesamtkosten 24 Monate 1.200,76 â‚¬ 1.201,76 â‚¬ Effektiver Zinssatz GerÃ¤t nicht ausgewiesen 6,9 % FlexibilitÃ¤t nach 24 Monaten Tarif muss neu verhandelt werden Tarif jederzeit kÃ¼ndbar EigentÃ¼mer des GerÃ¤ts sofort Nein (Vorbehalt unklar) Ja (nach Ratenzahlung)

Das Ergebnis Ã¼berrascht auf den ersten Blick: Die Gesamtkosten liegen in diesem Beispiel nahezu gleichauf. Der entscheidende Unterschied liegt jedoch nicht im absoluten Preis, sondern in der strukturellen Freiheit und Transparenz â€” und in dem, was nach Ablauf der 24 Monate passiert.

Wer im Subventionsvertrag bleibt und nicht kÃ¼ndigt, zahlt weiterhin fast 50 Euro monatlich, obwohl das GerÃ¤t lÃ¤ngst abgezahlt wÃ¤re. Wer SIM-Only lÃ¤uft, zahlt nach Ablauf der Finanzierung nur noch knapp 10 Euro monatlich. Ãœber 36 Monate gerechnet ergibt sich dadurch eine Differenz von rund 480 Euro zugunsten des getrennten Modells â€” sofern der Kunde seinen Tarif aktiv managt.

Der versteckte Effektivzins im Subventionsvertrag

Ein hÃ¤ufig Ã¼bersehener Aspekt ist, dass SubventionsvertrÃ¤ge zwar keine explizite Verzinsung ausweisen, de facto aber einen Kredit enthalten. Der Netzbetreiber streckt den GerÃ¤tepreis vor und refinanziert ihn Ã¼ber die monatlichen Raten. WÃ¼rde man diesen impliziten Kredit als klassischen Ratenkredit behandeln und den Effektivzins berechnen, kÃ¤me man je nach Angebot auf Werte zwischen 10 und Ã¼ber 20 Prozent â€” deutlich mehr als bei einem separaten Ratenkredit oder einer HÃ¤ndlerfinanzierung.

Rechtlich ist das zulÃ¤ssig, weil der Subventionsvertrag formal kein Kreditvertrag im Sinne des Â§ 491 BGB ist. Es handelt sich um einen gemischten Dienstleistungs- und Kaufvertrag, fÃ¼r den die Vorschriften des Verbraucherkreditrechts nicht zwingend gelten. Das Kreditinstitut, das einen separaten Finanzierungsvertrag anbietet, muss hingegen nach der Verbraucherkreditrichtlinie (Richtlinie 2008/48/EG, umgesetzt in Â§Â§ 491 ff. BGB) den Effektivzins transparent ausweisen â€” inklusive aller Kosten.

Das bedeutet: Beim Subventionsvertrag zahlt der Verbraucher eine Art impliziten Zins, ohne je einen Zinssatz auf dem Papier zu sehen. Bei der separaten Finanzierung steht der Zinssatz dagegen klar auf dem Vertrag. Paradoxerweise wirkt die transparentere LÃ¶sung dadurch fÃ¼r manche Verbraucher abschreckender â€” obwohl sie de facto gÃ¼nstiger sein kann.

Die drei Modelle im Ãœberblick

Es gibt grundsÃ¤tzlich drei Wege, zu einem neuen Android-Smartphone zu kommen. Jedes Modell hat eigene Vor- und Nachteile, die je nach persÃ¶nlicher Situation unterschiedlich stark ins

Gewicht fallen.

Merkmal Subventionsvertrag SIM-Only + Barkauf SIM-Only +Ratenfinanzierung Anfangskosten Gering (1â€“99 â‚¬ Zuzahlung) Hoch (Vollpreis) Gering (oft 0 â‚¬ Anzahlung) Monatliche Belastung Hoch (40â€“60 â‚¬) Niedrig (8â€“15 â‚¬) Mittel (Tarif + Rate) Transparenz der GerÃ¤tekosten Keine VollstÃ¤ndig Weitgehend (Zins ausgewiesen) TarifflexibilitÃ¤t Keine (24 Monate gebunden) VollstÃ¤ndig Tarif unabhÃ¤ngig von Finanzierung Netzwechsel mÃ¶glich Erst nach KÃ¼ndigung Jederzeit Jederzeit EigentumsverhÃ¤ltnis Soforteigentum (meist) Soforteigentum Eigentumsvorbehalt bis BonitÃ¤tsanforderung Mittel Keine Mittel bis hoch Â Geeignet fÃ¼r Â Wenig preissensible Nutzer Â LiquiditÃ¤tsstarke Nutzer Nutzer ohne hohe LiquiditÃ¤t

Subventionsvertrag

Das klassische Modell eignet sich am ehesten fÃ¼r Nutzer, die Planungssicherheit schÃ¤tzen, eine feste monatliche Rate bevorzugen und keinen Wert auf FlexibilitÃ¤t legen. FÃ¼r diese Gruppe kann der Subventionsvertrag durchaus vertretbar sein â€” vorausgesetzt, man kÃ¼ndigt aktiv nach 24 Monaten und wechselt in einen gÃ¼nstigeren Tarif.

SIM-Only + Barkauf

Wer das Smartphone aus der eigenen LiquiditÃ¤t finanzieren kann, fÃ¤hrt in der Regel am gÃ¼nstigsten. Es entstehen keine Zinskosten, keine BonitÃ¤tsprÃ¼fungen und keinerlei AbhÃ¤ngigkeiten. Der Nachteil: Der Kapitalbedarf von 700 bis Ã¼ber 1.000 Euro fÃ¼r ein aktuelles Flaggschiff ist nicht fÃ¼r jeden kurzfristig aufzubringen. Mittel- und Einsteiger-Android-GerÃ¤te â€” etwa das Google Pixel 8a fÃ¼r rund 499 Euro oder das Samsung Galaxy A55 fÃ¼r unter 400 Euro â€” machen diesen Weg aber auch fÃ¼r Durchschnittsbudgets gangbar.

SIM-Only + Ratenfinanzierung

Dieses Modell verbindet die FlexibilitÃ¤t des SIM-Only-Tarifs mit der MÃ¶glichkeit, das GerÃ¤t Ã¼ber Zeit abzuzahlen. Es ist das transparenteste der drei Modelle und bietet gleichzeitig die grÃ¶ÃŸte Entscheidungsfreiheit. Der Haken: Es erfordert Disziplin beim aktiven Verwalten zweier separater VertrÃ¤ge und eine ausreichende BonitÃ¤t.

FlexibilitÃ¤t als struktureller Vorteil

Wer GerÃ¤t und Tarif trennt, gewinnt eine Handlungsfreiheit, die im deutschen Mobilfunkmarkt erheblichen Wert hat. Der Markt fÃ¼r SIM-Only-Tarife ist stark im Wandel: 5G-Tarife werden gÃ¼nstiger, Datenobergrenzen steigen, regionale Unterschiede in der NetzqualitÃ¤t verschieben sich. Wer nicht an einen Anbieter gebunden ist, kann reagieren.

Ein typisches Szenario: Ein Nutzer zieht aus einer GroÃŸstadt in eine lÃ¤ndliche Region. Das Netz, das er bislang genutzt hat, bietet dort schlechte 4G-Abdeckung, wÃ¤hrend ein Wettbewerber massiv in die lÃ¤ndliche 5G-Infrastruktur investiert hat. Wer SIM-Only lÃ¤uft, kann binnen eines Monats wechseln. Wer im Subventionsvertrag steckt, muss entweder die restliche Laufzeit aushalten oder sich gegen eine GebÃ¼hr vorzeitig herauslÃ¶sen â€” sofern das Ã¼berhaupt mÃ¶glich ist. Im TKG ist zwar ein auÃŸerordentliches KÃ¼ndigungsrecht bei dauerhafter Schlechtleistung verankert (Â§ 68 TKG), dessen Durchsetzung in der Praxis aber aufwendig ist.

Wer den Tarif frei wÃ¤hlen kann, sollte dabei die 5G-Netzabdeckung am eigenen Wohnort und auf regelmÃ¤ÃŸigen Strecken vorab prÃ¼fen â€” denn nicht Ã¼berall, wo 5G auf dem Datenblatt steht, ist auch eine verlÃ¤ssliche 5G-Versorgung im Alltag verfÃ¼gbar. Bundesnetzagentur und die Netzbetreiber selbst verÃ¶ffentlichen Versorgungskarten, die jedoch mitunter optimistischer sind als die RealitÃ¤t.

Android-spezifisch: Update-Zyklen und Vertragslaufzeiten

Dieser Aspekt ist fÃ¼r Android-Nutzer besonders relevant, weil er direkt aus dem fragmentierten Android-Ã–kosystem resultiert. Die Update-Politik der Hersteller variiert erheblich:

Samsung verspricht seit 2023 fÃ¼r seine Galaxy-S-Serie und ausgewÃ¤hlte Mittelklassemodelle

sieben Jahre Sicherheitsupdates und vier bis fÃ¼nf OS-Updates.

verspricht seit 2023 fÃ¼r seine Galaxy-S-Serie und ausgewÃ¤hlte Mittelklassemodelle sieben Jahre Sicherheitsupdates und vier bis fÃ¼nf OS-Updates. Google Pixel (ab Pixel 8) bietet ebenfalls sieben Jahre Sicherheitsupdates und OS-Upgrades.

(ab Pixel 8) bietet ebenfalls sieben Jahre Sicherheitsupdates und OS-Upgrades. OnePlus, Xiaomi, Oppo liegen je nach Modell bei zwei bis vier Jahren, teils mit

EinschrÃ¤nkungen.

liegen je nach Modell bei zwei bis vier Jahren, teils mit EinschrÃ¤nkungen. Budget-Hersteller und NischengerÃ¤te erhalten hÃ¤ufig nur ein bis zwei Jahre Updates,

manchmal noch weniger.

Ein 24-Monats-Subventionsvertrag passt zum Galaxy S25 oder einem Pixel 9 vergleichsweise gut â€” das GerÃ¤t wird nach zwei Jahren noch problemlos Sicherheitsupdates erhalten. Bei einem Mittelklassemodell eines Herstellers mit kÃ¼rzerem Update-Versprechen kann die Bindung dagegen dazu fÃ¼hren, dass man nach Ende des Vertrags ein GerÃ¤t in der Hand hÃ¤lt, das zwar noch funktioniert, aber keine Sicherheitsupdates mehr bekommt.

Das ist kein rein theoretisches Problem: Ã„ltere Android-Versionen ohne aktuelle Sicherheitspatches sind angreifbarer gegenÃ¼ber Malware und Exploits. FÃ¼r berufliche Nutzung, Mobile-Banking oder die Verwaltung sensibler Daten ist ein GerÃ¤t ohne aktuelle Updates ein kalkulierbares Risiko, das viele Nutzer unterschÃ¤tzen.

Wer also ein Android-GerÃ¤t mit kÃ¼rzerer Update-Garantie kauft und es im Rahmen eines 24- Monats-Vertrags nutzt, sollte genau prÃ¼fen, ob das GerÃ¤t nach Vertragsende noch aktuell genug sein wird â€” oder ob es zum erneuten Wechsel zwingt, womÃ¶glich in einen weiteren Subventionsvertrag.

Wiederverkaufswert und EigentumsverhÃ¤ltnisse

Ein weiterer Aspekt, der bei der Entscheidung oft vernachlÃ¤ssigt wird, ist der Restwert des GerÃ¤ts und die Frage, wem es zu welchem Zeitpunkt tatsÃ¤chlich gehÃ¶rt.

Subventionsvertrag

Bei einem klassischen Subventionsvertrag geht das Eigentum am GerÃ¤t in der Regel sofort auf den KÃ¤ufer Ã¼ber, sobald er es in Empfang nimmt. Der Netzbetreiber hat keinen Eigentumsvorbehalt, weil kein klassischer Kreditvertrag besteht. Das GerÃ¤t kann theoretisch sofort weiterverkauft werden â€” was praktisch aber wenig sinnvoll ist, weil die monatlichen GebÃ¼hren unabhÃ¤ngig vom GerÃ¤t weiterlaufen.

Separate Ratenfinanzierung

Bei einer Finanzierung Ã¼ber ein Kreditinstitut oder einen HÃ¤ndler mit Ratenzahlung gilt in der Regel ein Eigentumsvorbehalt nach Â§ 449 BGB: Das GerÃ¤t bleibt bis zur vollstÃ¤ndigen Bezahlung Eigentum des VerkÃ¤ufers oder der finanzierenden Bank. Das bedeutet praktisch: Wer das GerÃ¤t vor vollstÃ¤ndiger Tilgung verkaufen mÃ¶chte, braucht entweder die Zustimmung des GlÃ¤ubigers oder muss die Restschuld zunÃ¤chst begleichen.

FÃ¼r den Wiederverkauf â€” etwa Ã¼ber eBay Kleinanzeigen oder Swappie â€” ist es also wichtig zu wissen, ob eine Finanzierung noch lÃ¤uft und ob sie sondertilgbar ist. Viele Verbraucherfinanzierungen erlauben kostenlose Sondertilgungen, einige berechnen dafÃ¼r jedoch eine VorfÃ¤lligkeitsentschÃ¤digung.

Restwerte im Vergleich

Samsung-Flaggschiffe verlieren nach aktuellen SekundÃ¤rmarktdaten in den ersten 24 Monaten zwischen 40 und 55 Prozent ihres Neupreises. Google-Pixel-Modelle folgen einem Ã¤hnlichen Muster, wÃ¤hrend chinesische Marken hÃ¤ufig schneller an Wert verlieren. Wer ein GerÃ¤t nach zwei Jahren wechseln mÃ¶chte und es frei von Verbindlichkeiten besitzt, kann den Restwert als Eigenkapital in das nÃ¤chste GerÃ¤t einbringen â€” ein Vorteil, den der Subventionsvertragskunde strukturell nicht hat.

BonitÃ¤tsprÃ¼fung: beide Wege prÃ¼fen, aber unterschiedlich

eine BonitÃ¤tsprÃ¼fung voraus. Der Netzbetreiber prÃ¼ft beim Vertragsabschluss, ob der Kunde zahlungsfÃ¤hig ist â€” Ã¼blicherweise Ã¼ber Schufa oder einen vergleichbaren Auskunftsdienst. Das gilt auch fÃ¼r SIM-Only-VertrÃ¤ge mit 24-monatiger Bindung, wenn auch mitunter weniger streng als bei einer GerÃ¤tefinanzierung.

Bei einer separaten GerÃ¤te-Ratenfinanzierung ist die PrÃ¼fung in der Regel etwas strikter, weil ein Kreditvertrag nach Â§ 491 BGB abgeschlossen wird, fÃ¼r den das Kreditwesengesetz (KWG) und die

europÃ¤ische Verbraucherkreditrichtlinie gelten. Banken und Finanzierungsinstitute sind gesetzlich verpflichtet, die KreditwÃ¼rdigkeit des Antragstellers zu prÃ¼fen.

FÃ¼r Verbraucher mit eingeschrÃ¤nkter BonitÃ¤t â€” etwa durch vergangene Zahlungsprobleme oder einen Schufa-Eintrag â€” stellt das eine reale HÃ¼rde dar. Der klassische Subventionsvertrag lehnt

in solchen FÃ¤llen ebenfalls oft ab. Es gibt jedoch spezialisierte Anbieter, die sich auf Konstellationen eingelassen haben, die Standardbanken ablehnen wÃ¼rden. HÃ¤ndler, die gezielt

einen Handyvertrag trotz Schufa im Sinne einer reinen GerÃ¤tefinanzierung anbieten, prÃ¼fen Anfragen individuell statt rein automatisiert und kommen in bestimmten FÃ¤llen auch bei

eingeschrÃ¤nkter BonitÃ¤t zu einer Zusage. Genau hier lohnt der besonders genaue Blick auf die Konditionen: Das hÃ¶here Ausfallrisiko schlÃ¤gt sich regelmÃ¤ÃŸig in hÃ¶heren ZinssÃ¤tzen oder

strengeren Vertragsbedingungen nieder.

Wer weiÃŸ, dass die eigene BonitÃ¤t nicht makellos ist, sollte in jedem Fall vorab eine Selbstauskunft bei der Schufa einholen (einmal jÃ¤hrlich kostenlos nach Art. 15 DSGVO) und prÃ¼fen, ob etwaige EintrÃ¤ge korrekt sind. Falsche oder veraltete EintrÃ¤ge kÃ¶nnen beantragt werden zu lÃ¶schen â€” das kann die Chancen auf eine Finanzierung erheblich verbessern.

Widerrufsrecht bei FernabsatzvertrÃ¤gen

Wer Smartphone und Tarif online abschlieÃŸt, hat nach Â§ 355 BGB in Verbindung mit Â§ 312g BGB ein Widerrufsrecht von 14 Tagen. Das gilt sowohl fÃ¼r den Tarifvertrag als auch fÃ¼r einen separat abgeschlossenen Finanzierungsvertrag. Die Frist beginnt mit dem Tag des Vertragsschlusses, bei Warenlieferung mit dem Tag des Erhalts der Ware.

Besonders relevant ist das Konzept der verbundenen VertrÃ¤ge nach Â§ 358 BGB: Wenn der Finanzierungsvertrag wirtschaftlich mit dem Kaufvertrag fÃ¼r das Smartphone verbunden ist â€” was bei HÃ¤ndlerfinanzierungen hÃ¤ufig der Fall ist â€”, gilt: Wer einen der beiden VertrÃ¤ge widerruft, wird automatisch auch von dem anderen frei. Das schÃ¼tzt den Verbraucher davor, ein Smartphone zurÃ¼ckgeben zu mÃ¼ssen, aber weiterhin eine laufende Finanzierung bedienen zu mÃ¼ssen.

Bei einem Subventionsvertrag ist die Situation etwas komplexer: Tarif- und GerÃ¤teanteil sind in einem einzigen Vertrag zusammengefasst. Der Widerruf dieses Vertrags muss daher als Ganzes erfolgen â€” eine TeilkÃ¼ndigung (nur das GerÃ¤t behalten, Tarif widerrufen) ist nicht mÃ¶glich.

Wichtig: Das Widerrufsrecht entfÃ¤llt bei Produkten, die nach Kundenspezifikationen angefertigt wurden, oder wenn der Verbraucher die SIM-Karte bereits aktiviert und genutzt hat. Letzteres ist in der Praxis eine hÃ¤ufige Stolperfalle â€” wer einen neuen Tarif sofort aktiviert, verliert unter UmstÃ¤nden sein Widerrufsrecht fÃ¼r diesen Teil des Vertrags.

Worauf bei Finanzierungsangeboten zu achten ist

Wer sich fÃ¼r das Modell SIM-Only plus separate Ratenfinanzierung entscheidet, sollte beim

Finanzierungsvertrag auf folgende Punkte besonders achten:

Effektivzins

Der effektive Jahreszins ist die wichtigste VergleichsgrÃ¶ÃŸe. Er enthÃ¤lt alle Kosten der Finanzierung â€” BearbeitungsgebÃ¼hren, Zinsen, Versicherungen, sofern diese verpflichtend sind. Angebote mit 0 Prozent Effektivzins gibt es durchaus, aber oft sind sie an Bedingungen geknÃ¼pft oder kompensieren die Zinsfreiheit durch einen hÃ¶heren GerÃ¤tepreis. Ein Effektivzins zwischen 4 und 8 Prozent ist im aktuellen Marktumfeld (Stand 2025) ein realistischer Richtwert fÃ¼r seriÃ¶se Angebote.

Gesamtbetrag der Finanzierung

Der Gesamtbetrag enthÃ¤lt alle Raten plus etwaige GebÃ¼hren und muss nach der Verbraucherkreditrichtlinie klar ausgewiesen werden. Er ist der wichtigste Wert zur Beurteilung der tatsÃ¤chlichen Gesamtkosten und sollte immer mit dem Barkaufpreis verglichen werden.

Restschuldversicherung

Viele Anbieter bieten im Rahmen der Finanzierung eine Restschuldversicherung an, die bei Arbeitslosigkeit, Krankheit oder Tod einspringt. Diese Versicherungen sind oft teuer und in vielen FÃ¤llen nicht sinnvoll. Sie erhÃ¶hen den Gesamtbetrag der Finanzierung erheblich und sind in der Regel freiwillig â€” ein Anbieter, der sie als Pflichtbedingung darstellt, handelt mÃ¶glicherweise unlauter.

Sondertilgung

Die MÃ¶glichkeit, die Finanzierung vorzeitig vollstÃ¤ndig oder teilweise zu tilgen, ist ein wertvolles Recht. Nach Â§ 500 BGB hat der Verbraucher das Recht auf jederzeitige vorzeitige RÃ¼ckzahlung. Der Kreditgeber kann dabei jedoch eine angemessene VorfÃ¤lligkeitsentschÃ¤digung verlangen â€” bei Laufzeiten unter einem Jahr maximal 0,5 Prozent, bei lÃ¤ngeren Laufzeiten maximal 1 Prozent des vorzeitig zurÃ¼ckgezahlten Betrags (Â§ 502 BGB). Diese EntschÃ¤digung ist gesetzlich gedeckelt und sollte bei einem GerÃ¤t im mittleren Preissegment kein wesentliches Hindernis darstellen.

Anzahl der Raten und Laufzeit

Finanzierungen mit sehr kurzen Laufzeiten von 12 Monaten bringen zwar weniger Zinskosten, erhÃ¶hen aber die monatliche Belastung. Laufzeiten von 24 oder 36 Monaten reduzieren die monatliche Rate, erhÃ¶hen jedoch den Gesamtbetrag. Als Faustregel gilt: Die monatliche Rate fÃ¼r Tarif und GerÃ¤tefinanzierung zusammen sollte nicht mehr als 3 bis 4 Prozent des Nettohaushaltseinkommens ausmachen, um finanziellen Spielraum zu erhalten.

Fazit: Kein universelles Richtig oder Falsch

Die Entscheidung zwischen Subventionsvertrag, Barkauf und Ratenfinanzierung lÃ¤sst sich nicht pauschal treffen. Sie hÃ¤ngt von individuellen Faktoren ab: der eigenen LiquiditÃ¤t, der PreissensibilitÃ¤t, dem Interesse an aktivem Tarifmanagement und nicht zuletzt von der Bereitschaft, sich um zwei separate VertrÃ¤ge zu kÃ¼mmern.

Klar ist: Der verbreitete Glaube, der Subventionsvertrag sei das Einfachste und GÃ¼nstigste, hÃ¤lt einer nÃ¼chternen Kostenbetrachtung selten stand. Wer nach Ablauf des Vertrags weiter den alten Tarif zahlt, zahlt im schlimmsten Fall jahrelang einen impliziten Aufpreis fÃ¼r ein GerÃ¤t, das lÃ¤ngst abbezahlt wÃ¤re. Das Trennungsmodell â€” SIM-Only-Tarif plus separate GerÃ¤teentscheidung â€” gibt die Kontrolle zurÃ¼ck an den Verbraucher. Es erfordert etwas mehr Aufmerksamkeit, belohnt diese aber mit strukturell mehr FlexibilitÃ¤t, mehr Preistransparenz und im Langzeithorizont in der Regel geringeren Gesamtkosten. FÃ¼r Android-Nutzer, die ohnehin technikaffin sind und Update-Zyklen, Herstellerversprechen und NetzqualitÃ¤t im Blick behalten, ist die getrennte Verwaltung von GerÃ¤t und Tarif der logisch konsistentere Ansatz. Denn wer sein Betriebssystem pflegt und seine App-Berechtigungen im Griff hat, sollte auch seinen Mobilfunkvertrag aktiv managen.