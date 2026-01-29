WhatsApp fÃ¼hrt Nachrichten-Grenze ein

Nur unbeantwortete Nachrichten zÃ¤hlen fÃ¼rs neue Limit.

WhatsApp testet ein neues Nachrichten-Limit, um Spam und Betrugsversuche einzudÃ¤mmen. Das Limit gilt ausschlieÃŸlich fÃ¼r Nachrichten, auf die keine Antwort erfolgt â€“ private Unterhaltungen bleiben ebenfalls unbegrenzt. Wer wiederholt unbeantwortete Nachrichten verschickt, erhÃ¤lt eine Warnung per Pop-up, bevor das Senden vorÃ¼bergehend blockiert wird. Sobald eine Reaktion erfolgt, setzt sich das Limit automatisch zurÃ¼ck. WhatsApp testet verschiedene Schwellen in mehreren LÃ¤ndern, um die optimale Balance zwischen Freiheit und Sicherheit zu finden. Ziel ist es, Massen-Spammer, Betrugsversuche und unerwÃ¼nschte Werbenachrichten einzudÃ¤mmen, ohne dabei die alltÃ¤gliche Kommunikation einzuschrÃ¤nken.Â bit.ly/sm73-spam

Foto: Shutterstock