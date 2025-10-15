Im Test: Devolo WiFi 6 Router 3600 5G LTE Jonas Mayrhofer

Mobiler WLAN-Router

Der Devolo WiFi 6 Router 3600 5G LTE ist ein flexibler 5G-Router fÃ¼r Orte ohne Festnetzanschluss. Mit einer SIM-Karte sorgt er auch unterwegs oder im Feriendomizil fÃ¼r Internetempfang .

Die Einrichtung ist unkompliziert: Nach dem Einsetzen der SIM-Karte wÃ¤hlt man das WLAN-Netz des Routers aus und gibt das Passwort ein. Die Verbindung lÃ¤uft nahezu automatisch, ohne komplizierte Schritte. Eine verstÃ¤ndliche Anleitung liegt zusÃ¤tzlich bei.

Foto: Hersteller

Technisch unterstÃ¼tzt der Router den modernen WiFi 6-Standard (802.11ax) und erreicht Ãœbertragungsraten von bis zu 3.600 Mbit/s. Das ermÃ¶glicht stabiles Streaming, Gaming und schnelle Downloads selbst bei vielen verbundenenÂ GerÃ¤ten.

Der Router ist zudem mit zwei LAN-Ports fÃ¼r die Netzwerkverbindung via Kabel und einen Telefonanschluss fÃ¼r Festnetztelefone ausgestattet. Besonders praktisch: Die WPS-Funktion, die per Tastendruck GerÃ¤te sicher und schnell mit dem WLAN verbindet â€“ ohne zusÃ¤tzliche Eingabe des Passworts. Bei Bedarf kann in nur wenigen Schritten ein zusÃ¤tzliches WLAN-Netz fÃ¼r GÃ¤ste konfiguriert werden.

Fazit:Â Der Devolo WiFi 6 Router 3600 5G Lite kombiniert einfache Bedienung, hohe Datenraten und maximale FlexibilitÃ¤t. Mit einer Ãœbertragungsrate von bis zu 3.600 Mbit/s, WiFi 6-Technologie und praktischen Features wie WPS ist er ideal fÃ¼r alle, die auch unterwegs auf schnelles und stabiles Internet nicht verzichten mÃ¶chten.



Ãœbertragungsrate: 90%

KonnektivitÃ¤t: 100%

Einrichtung: 90%

Gesamtnote:Â Hervorragend 93%