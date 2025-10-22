Im Test: Insta360 Flow 2 Pro und Flow 2 + Ai Tracker Kit+ Mic Air Lukas Wenzel

Smartphone-Gimbals mit KI-Tracking

Die Insta360 Flow 2- Serie im Größenvergleich: Kompakt, faltbar und

dennoch voll ausgestattet – ideal für mobile Einsätze mit dem Smartphone.

Beide Gimbals – die Flow 2 Pro sowie die Flow 2 in Kombination mit dem separat erhältlichen AI-Tracker Kit – zeigen sich im Test als durchdacht konstruierte und erstaunlich kompakte Stabilisierungssysteme für Smartphones. Die Geräte lassen sich platzsparend zusammenfalten, sind schnell einsatzbereit und bringen einen ausziehbaren Selfie-Stick sowie ein integriertes Mini-Stativ mit. Unterschiede zeigen sich vor allem beim Flow 2 Pro, der mit zusätzlichen Elementen wie einem Selfie-Spiegel, einem integrierten Ringlicht und hochwertigen Materialien aufwartet. Die Standardversion verzichtet auf diese Extras, bietet aber ansonsten ähnliche Funktionen.

Die Verarbeitungsqualität ist bei beiden Modellen gut, die Mechanik arbeitet präzise, ​​die beweglichen Teile wirken stabil. Die Stativfüße könnten zwar etwas robuster sein, sie leisten beim mobilen Einsatz trotzdem zuverlässig ihren Dienst. Mit rund 350 Gramm sind die Gimbals leicht zu transportieren und können über einen längeren Zeitraum problemlos in der Hand gehalten werden.

Übersichtliche Steuerzentrale: In der App lassen sich Gimbal-Modi, Tracking-Ziele und Kameraeinstellungen komfortabel in Echtzeit anpassen.

Einrichtung, Steuerung & App-Kopplung

Die Inbetriebnahme funktioniert bei beiden Geräten sehr einfach und ist nahezu identisch. Nach dem Aufklappen verbinden sich die beiden Geräte per Bluetooth oder per NFC mit der Insta360-App am Smartphone. Diese bietet ein klares Interface, unterstützt sämtliche Gimbal-Modi und erlaubt die direkte Kontrolle von Bewegung, Zoom, Tracking und Kamera.

Die Steuerung erfolgt über ein seitliches Drehrad, einen Joystick sowie einen Auslöser-Button auf der Rückseite. Alle wichtigen Modi – darunter Pan-Follow, FPV und Lock – lassen sich direkt am Gerät einstellen. In der Praxis erweist sich die Steuerung als präzise, ​​verzögerungsfrei und ist sehr intuitiv. Besonders positiv fällt die automatische Zentrierung sowie der stufenlose Zoom auf.

Zubehör

AI Tracker Kit: Das separat erhältliche AI ​​Tracker Kit ermöglicht präzises Tracking mithilfe von KI. Zusätzlich verfügt es über ein Licht mit variabler Farbtemperatur.



Mic Air: Das kabellose Bluetooth-Mikrofon bietet klare Sprachaufnahmen, eine gute Reichweite und störendes Rauschen. Ideal für Interviews, Vlogs, lässt sich das Mikrofon direkt mit dem Smartphone koppeln.

Tracking-Funktion

Das Herzstück der Flow-Serie ist die KI-gestützte Tracking-Technologie Deep Track 4.0. Diese erkennt Gesichter, Bewegungen und Objekte zuverlässig und folgt dem Motiv automatisch – sogar bei schnellen Bewegungen oder Richtungswechseln.

Mikrofon und Audioqualität

Das optionale Zubehör Mic Air erweitert beide Systeme um ein kabelloses Bluetooth-Mikrofon. In der Praxis überzeugt das kleine Ansteckmikrofon mit einer deutlich besseren Aufnahmequalität als Smartphone-Mikrofon. Hintergrundgeräusche werden effektiv unterdrückt und auch die Reichweite überzeugt. Besonders für Vlogger oder Interviews ist das Mic Air eine sinnvolle Ergänzung.

Insta360 Flow 2 Pro

Insta360 Flow 2 Pro

Fazit: Der Flow 2 Pro punktet mit hoher Stabilisierung, präzisem KI-Tracking und sinnvollen Extras wie Ringlicht und DockKit-Support. Verarbeitung und Bedienung überzeugen – ein Gimbal für anspruchsvolle Nutzer mit professionellem Anspruch.

Preis: ab EUR 169,99 / Größe: 97,9 × 178,4 × 36,7 mm (zusammengeklappt) / 121,1 × 282,1 × 54 mm (ausgeklappt) / Gewicht: 357 g / Features: Schwenkt bis zu 360°, KI Deep Track 4.0, Natives iOS Tracking / http://store.insta360.com

Gesamtnote: Hervorragend 97%

Insta360 Flow 2

Insta360 Flow 2

Fazit: Die Kombination aus Flow 2 und AI-Tracker liefert starkes Gesamtpaket zu einem fairen Preis. Das Tracking funktioniert auch mit Drittanbieter-Apps zuverlässig – besonders für Android-Nutzer eine tolle Lösung mit einer umfangreichen Ausstattung.

Preis: ab EUR 109,99 / Größe: 97,9 × 178,4 × 36,7 mm (zusammengeklappt) / 1121,1 × 282,1 × 54 mm (ausgeklappt) / Gewicht: 348 g / Features: Schwenkt bis zu 270-310°, KI Deep Track 4.0 / store.insta360.com

Gesamtnote: Hervorragend 90%

Fotos: Hersteller