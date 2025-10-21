Im Test: Lexar ES5 Magnetische Tragbare SSD Philipp Lumetsberger

Die Lexar ES5 prÃ¤sentiert sich im Test als kompakte und vielseitige LÃ¶sung fÃ¼r Speicherprobleme moderner Smartphones. Die kompakte Festplatte lÃ¤sst sich dank MagSafe unkompliziert am iPhone befestigen und Ã¼bertrÃ¤gt Fotos, Videos oder Dokumente per Plug&Play zuverlÃ¤ssig und schnell. Mit bis zu 2.000 Mb/s sind die Ãœbertragungsraten sehr hoch, die Bedienung ist sehr einfach. Besonders praktisch: Ãœber die Lexar-App kÃ¶nnen Fotos automatisch gesichert werden, sodass der begrenzte Smartphone-Speicher merkbar entlastet wird. Mit wahlweise 1 oder 2 TB KapazitÃ¤t ist die ES5 auch fÃ¼r groÃŸe Mediensammlungen gerÃ¼stet und zudem mit Windows-, Android- und Mac-GerÃ¤ten kompatibel.

Specs & Bewertung

Preis: ab EUR 149,99 / Schreib- und Lesegeschwindigkeit: bis zu 2.000 Mb/s / KapazitÃ¤t: 1 oder 2 TB / kompatibel mit: Windows, Android, iOS (iPhone 15 oder neuer), macOS / Features: IP65-Zertifizierung, USB 3.2, sturzfest bis zu 3 Meter / lexar.com

Gesamtnote: 96% Hervorragend