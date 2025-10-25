Neues Nubia Air: Stylisch, robust und KI-gestÃ¼tzt Philipp Lumetsberger

Mit dem nubia Air mÃ¶chte ZTE in Europa neu durchstarten: FÃ¼r 249 Euro kombiniert das Smartphone ein ultraschlankes Design mit 5.000-mAh-Akku und IP68/IP69-Schutz. Das 6,78-Zoll-AMOLED-Panel liefert 120 Hz, 4.500 Nits und ist dank Gorilla Glass 7i bestens gerÃ¼stet fÃ¼r Alltag und Outdoor-AktivitÃ¤ten. Eine 50-MP- Triple-Kamera, KI-Features wie EchtzeitÃ¼bersetzung und Googles Gemini-Assistent versprechen smarte Nutzung ohne Kompromisse. Das SMARTHONE Magazin war beim Launch in Berlin dabei â€“ der Test in der kommenden Ausgabe wird zeigen, ob das nubia Air auch im Alltag glÃ¤nzt.

bit.ly/sm72-nubia

Bild: Shutterstock