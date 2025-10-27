Pixel-JubilÃ¤um: Alle Infos zur neuen Pixel 10-Serie Philipp Lumetsberger

Pixel-JubilÃ¤um

Schlankere Zeitgenosse:Â Im zusammengeklappten Zustand ist das Pixel 10 Pro Fold nur 10,8 mm dick. Es bringt 258 Gramm auf die Waage.

Die Pixel 10-Serie setzt auf mehr Leistung und mehr KI-Features

Google hat vor wenigen Wochen seine neue Pixel-Generation prÃ¤sentiert und damit ein wichtiges Kapitel in der Geschichte seines Smartphones aufgeschlagen. Mit der Pixel-10-Reihe bringt das Unternehmen bereits die zehnte Generation seiner eigenen GerÃ¤te auf den Markt. Die Serie umfasst vier Modelle: Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL und Pixel 10 Pro Fold. WÃ¤hrend die klassischen Varianten vor allem durch Leistungssteigerungen und verfeinerte Kamera-Technik auffielen, markiert das Folding den Versuch, im Segment der Klapp-Smartphones neue Akzente zu setzen. Dass Google damit den eigenen Marktanteil aufbauen will, liegt an der Hand. Der Konzern konnte im ersten Quartal 2025 laut Canalys bereits 900.000 GerÃ¤te absetzen und sich damit erstmals unter den fÃ¼nf grÃ¶ÃŸten Herstellern in Europa platzieren.

Das Basismodell des Pixel 10 erhÃ¤lt erstmals eine dritte Kameralinse. Damit rÃ¼ckt es nÃ¤her an die Pro-Modelle heran.

Basismodell mit Triple-Kamera

Optisch bleibt das Pixel 10 seiner Linie treu. Der Kamerabalken auf der RÃ¼ckseite bleibt erhalten, ebenso die Kombination aus Glas und Aluminium. Dennoch gibt es einige, kleine Verbesserungen. So verfÃ¼gt etwa auch das Basismodell erstmals Ã¼ber eine Dreifachkamera, die nun eine Telelinse mit fÃ¼nffacher optischer VergrÃ¶ÃŸerung integriert. Damit wird Google die Einstiegsversion nÃ¤her an die Pro-Modelle heranfÃ¼hren.

Gewohntes Bild:Â Auch bei der zehnten Generation der Pixel-Smartphones bleibt der langgezogene Kamerabalken erhalten. Erstmals ist nun auch das Basismodell mit drei Kameralinsen ausgestattet.



Das GehÃ¤use besteht weiterhin aus Aluminium in RaumfahrtqualitÃ¤t und Gorilla Glass Victus 2, kombiniert mit einer IP68-Zertifizierung gegen Wasser und Staub. Im Inneren arbeitet der neue Tensor-G5-Prozessor, der laut Google um 34 Prozent mehr CPU-Leistung bieten soll als der VorgÃ¤nger. Dazu kommen zwÃ¶lf Gigabyte Arbeitsspeicher und Speichervarianten mit 128 oder 256 Gigabyte. Die Batterie hat eine KapazitÃ¤t von 4.970 Milliamperestunden, was eine solide Laufzeit verspricht. Geladen wird mit bis zu 45 Watt, wodurch der Akku in einer halben Stunde mehr als die HÃ¤lfte seiner KapazitÃ¤t erreicht.

Mehr KI-Power fÃ¼r die Pro-Modelle

Die Pro-Modelle setzen ebenfalls auf den Tensor-G5-Chip, sie sind jedoch mit einem 16 Gigabyte Arbeitsspeicher ausgestattet. Dieser Schritt soll vor allem die zahlreichen KI-Tools unterstÃ¼tzen, die auf dem GerÃ¤t laufen. Beim Kamerasystem vertraut Google weiterhin auf eine 50-Megapixel-Hauptkamera, eine Ultraweitwinkellinse mit 48 Megapixeln und ein Teleobjektiv mit ebenfalls 48 Megapixeln. VerÃ¤ndert wurden hingegen andere Aspekte: Die optische Bildstabilisierung deckt jetzt einen doppelt so groÃŸen Bereich ab, auÃŸerdem sorgt ein Ã¼berarbeiteter Autofokus fÃ¼r prÃ¤zisere Ergebnisse.

Exklusiv den Pro-Modellen vorbehalten ist der Pro Res Zoom, der eine bis zu hundertfache VergrÃ¶ÃŸerung ermÃ¶glicht. UnterstÃ¼tzt wird dieser durch eine kÃ¼nstliche Intelligenz, die direkt auf dem GerÃ¤t arbeitet und so auch bei hohen Zoomstufen verwertbare Ergebnisse liefern soll. Die GerÃ¤te sind jeweils mit einem 6,3 Zoll (Pro) und einem 6,8 Zoll (Pro XL) Display erhÃ¤ltlich. Sie sollen mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit bieten und laden schneller als das Standardmodell. In einer halben Stunde erreichen sie rund 70 Prozent KapazitÃ¤t. Die Speicheroptionen reichen bis zu einem Terabyte, was die GerÃ¤te auch fÃ¼r besonders anspruchsvolle Nutzer interessant macht.

Top-Display:Â Das 6,4 Zoll OLED-Display besticht mit einer hohen AuflÃ¶sung und starken Helligkeitswerten.

Voller Fokus:Â Die Triple-Kamera des Pixel 10 Fold Pro ermÃ¶glicht Aufnahmen mit einem bis zu 20-fachen Super-Resolution-Zoom.

ZuverlÃ¤ssiger Schutz:Â Das 10 Fold Pro ist das erste faltbare Pixel-Smartphone mit IP68-Zertifizierung. Staub und Wasser kÃ¶nnen dem GerÃ¤t nichts anhaben.

Robust und unempfindlich

Mit dem Pixel 10 Pro Fold erweitert Google sein Portfolio um ein neues Foldable, das den Spagat zwischen klassischem Smartphone und Tablet gekonnt meistert. Im ausgeklappten Zustand bietet es ein acht Zoll groÃŸes Display, das fÃ¼r Multitasking, Streaming oder Gaming optimiert wurde. Zusammengeklappt entspricht es in den Abmessungen einem normalen Smartphone und bietet ein 6,4 Zoll groÃŸes AuÃŸendisplay. Beide Bildschirme erreichen eine Helligkeit von bis zu 3.000 Nits und sollen auch bei starkem Sonnenlicht einwandfrei ablesbar sein.

Im Inneren steckt ebenfalls der Tensor G5, kombiniert mit einem 16

Gigabyte Arbeitsspeicher. Besonders hervorzuheben ist das neue Scharnier, das nicht nur schlanker ist, sondern auch deutlich stabiler sein soll. Auch dank des Scharniers ist es das erste faltbare Smartphone, das nach IP68 gegen Wasser und Staub geschÃ¼tzt ist. Exklusiv fÃ¼r dieses Modell hat Google zwei Softwarefunktionen entwickelt. Mit Instant View lassen sich am inneren Bildschirm die zuletzt aufgenommenen Fotos direkt neben der Kameravorschau betrachten. AuÃŸerdem wurde die Split-Screen-Darstellung Ã¼berarbeitet und kann nun flexibel in den GrÃ¶ÃŸenverhÃ¤ltnissen angepasst werden.

Gemini als digitaler Helfer

Einen groÃŸen Stellenwert nimmt die Integration von Googles KI-System Gemini ein. Ziel ist es, den Alltag der Nutzer zu erleichtern, indem viele Aufgaben automatisch oder per Sprachbefehl erledigt werden. Mit Gemini Live lassen sich etwa Anrufe starten, Nachrichten verschicken oder Websuchen durchfÃ¼hren, ohne dass Eingaben per Hand nÃ¶tig sind. Beispielsweise bei der Planung einer Feier: Die KI schlÃ¤gt Restaurants vor, teilt die Auswahl in einem Chat und legt anschlieÃŸend den Termin im Kalender ab.

Mit der Pixel-10-Serie

verbindet Google moderne Hardware, KI-Features und

Kameratechnik zu

einem vielseitigen

Gesamtpaket.

Besonders innovativ wirkt die Funktion Voice Translate, die Telefonate in Echtzeit Ã¼bersetzt. Das geschieht komplett lokal auf dem GerÃ¤t,

wodurch keine VerzÃ¶gerungen durch die Cloud entstehen. FÃ¼r Hobbyfotografen wurde ein Kamera-Assistent entwickelt, der Aufnahmen analysiert und Tipps zur Bildgestaltung gibt. Er macht VorschlÃ¤ge fÃ¼r bessere Perspektiven oder passende Zuschnitte, damit auch weniger erfahrene Nutzer schÃ¶nere Bilder knipsen kÃ¶nnen. Die Berechnungen erfolgen dabei allerdings in der Google-Cloud.

Kabellos Laden mit Magnetkraft

Auch beim Laden der GerÃ¤te geht Google einen Schritt weiter. Erstmals unterstÃ¼tzt eine Smartphone-Reihe den Qi2-Ladestandard vollstÃ¤ndig. Die Pixel-Phones sind mit Magneten ausgestattet, die das kabellose Laden stabiler und komfortabler machen. Unter dem Namen Pixelsnap bringt Google eigenes ZubehÃ¶r auf den Markt, wÃ¤hrend wohl in Zukunft viele kompatible Produkte von Drittanbietern angeboten werden. Interessant ist, dass das System auch mit Apples MagSafe harmoniert, sodass Nutzer auf ein breites ZubehÃ¶rangebot zurÃ¼ckgreifen kÃ¶nnen.

Der Akku des Pixel 10 Pro ist in 30 Minuten zu 70 Prozent geladen.

Ein Detail sticht dabei besonders hervor: Das Pixel 10 Pro XL unterstÃ¼tzt bereits den erst kÃ¼rzlich verabschiedeten Qi-2.2-Standard, der kabelloses Laden mit bis zu 25 Watt ermÃ¶glicht. Die Ã¼brigen Modelle erreichen Ã¼ber Qi2 eine Ladeleistung von 15 Watt.

Fotos: Google