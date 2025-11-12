Funk wird volldigital: freenet startet eSIM-only Mobilfunkkonzept

freenet bringt mit Funk ein konsequent digitalisiertes Mobilfunkangebot auf den neuesten Stand. Der Dienst, der bereits als einer der ersten volldigitalen Anbieter in Deutschland gestartet ist, setzt nun vollstÃ¤ndig auf eSIM-Technologie. Damit entfÃ¤llt die klassische SIM-Karte, und der gesamte Aktivierungsprozess erfolgt Ã¼ber die Funk-App â€“ von der Tarifeinrichtung bis zur Nutzung innerhalb weniger Minuten.
Ziel des Relaunchs ist es, den Zugang zu Mobilfunkdiensten zu vereinfachen und Wartezeiten vollstÃ¤ndig zu eliminieren. Die App Ã¼bernimmt dabei sÃ¤mtliche Funktionen, die sonst Ã¼ber Servicehotlines oder stationÃ¤re HÃ¤ndler abgewickelt werden. Nutzer kÃ¶nnen ihren Tarif aktivieren, verwalten und bei Bedarf wechseln â€“ alles digital und in Echtzeit.
Zum Start stehen zwei neue Unlimited-Tarife zur Auswahl: Der tÃ¤gliche Tarif kostet 0,99 Euro und bietet eine Datenrate von bis zu 300 Mbit/s, der monatliche Tarif kostet 19,99 Euro mit maximal 50 Mbit/s. Beide nutzen das 5G-Netz von TelefÃ³nica und beinhalten unbegrenztes Datenvolumen sowie Flatrates fÃ¼r Telefonie und SMS.
Technisch bleibt Funk damit ein Vorreiter unter den volldigitalen MobilfunklÃ¶sungen. Durch den ausschlieÃŸlichen Einsatz von eSIMs und die Verzicht auf physische Karten werden Aktivierungszeiten verkÃ¼rzt und Ressourcen eingespart. Auch Bestandskunden kÃ¶nnen problemlos auf den neuen Tarif wechseln.
Mit dem Ã¼berarbeiteten Konzept richtet sich freenet an eine digital affine Zielgruppe, die Wert auf FlexibilitÃ¤t, einfache Bedienung und transparente Kosten legt. Funk zeigt, wie sich Mobilfunk zunehmend zu einem App-basierten Service entwickelt â€“ schnell, papierlos und vollstÃ¤ndig online gesteuert.
