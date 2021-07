Foto-Montage im Handumdrehen

ToolWiz

Sehr stark präsentiert sich Toolwiz. In Summe sind es 200 Tools, die diese App mitbringt, darunter unzählige ansprechende Kunstfilter, aber auch die gängigen Bildbearbeitungstools wie Perspektive, Drehen, Zuschneiden, Umformen, Spiegeln, Erweitern, Verkleinern, Linsenkorrektur, Schräglagenkorrektur, Lasso, Zauberstab etc. Korrekturen können auch betreffend RGB-Kurve, Helligkeit, Temperatur, Farbton, Kontrast, Farbbalance, etc. vorgenommen werden. Kunsteffekte wie Doppelbelichtung, Spiegelung, Kaleidoskop, Fischauge, Wasserreflexion sind ebenfalls mit von der Partie. Und wenn ein Selfie mal nicht passt, dann verwendet man die Hautpolitur, Face Swap, Make-up oder streckt das Gesicht in Höhe bzw. Breite. In Summe eine der besten Apps für Fotobearbeitung – noch dazu kostet sie gerade mal ein Bier bzw. 2 Dollar – das jedenfalls wünscht sich der Entwickler.

Snapseed

Umfangreiche Bildbearbeitungstools bietet auch Snapseed von Google. Mit dieser App können Sie unter anderem die Unschärfe von Fotos korrigieren, eine Vignettierung vornehmen, Bilder mit Text und Rahmen versehen und natürlich alle üblichen Anpassungen wie Farbkontrast, Weißabgleich usw. vornehmen. Auch das Ändern der Perspektive wie Zuschneiden, Drehen und Erweitern sind möglich. Bei Porträtaufnahmen lässt sich mit einem entsprechenden Tool die Kopfposition in geringem Ausmaß ändern. Weitere Porträttools sind Hautglättung, Gesichtsaufhellung und klare Augen. Zahlreiche Filter (Looks genannt) und über 20 Rahmen komplettieren das Angebot. Die App ist zudem imstande, auch Bilddaten in RAW-Formaten zu verarbeiten. Umfangreiche Tutorials helfen beim Erlernen der Funktionen. Und das Beste: Snapseed ist kostenlos und kommt ohne Werbung aus.

Foto PIP

Mit dieser App duplizieren Sie den Inhalt eines Fotos und kombinieren das Duplikat auf künstlerische Weise mit dem Original (daher auch der Name der App: Picture in Picture). Dann sieht Ihr Foto so aus, als wäre es in einer Seifenblase, hinter einer Glasflasche, auf einem Smartphone oder auf dem Cover eines Magazins. Aber auch Rahmen lassen sich um das Bild legen oder man vermischt zwei Fotos mittels Überblendungen. Ein Scrapbook wiederum macht aus bis zu neun Fotos ein Fotoalbum und ein Mirror schließlich verzerrt die Fotos kunstgerecht und fügt ihnen diverse Effekte hinzu. Die Anzeigen zwischen den einzelnen Schritten sind nervig, lassen sich aber durch das Betrachten eines Werbevideos unkompliziert entfernen.

ToonMe

Wer einmal so aussehen möchte, wie die Helden von Pixar Studios, also etwa wie Sheriff Woody von Toy Story, der greift zu dieser App. Bereits der Name deutet an, dass sich damit aus Selfies per Knopfdruck „toon-tastische“ Cartoons machen lassen. Aber ToonMe kann noch mehr: So können Sie Ihre Selfies auch animieren, Rahmen, Texte und Glitzereffekte hinzufügen und in vielen erdenklichen Variationen künstlerisch verfremden. Die Ergebnisse sind durchweg ansprechend. Was stört, ist die lästige Werbung und die zum Teil lange Bearbeitungszeit. Und leider sind einige Funktionen der Pro-Version vorbehalten, die für rund 30 Dollar pro Jahr erworben werden kann. Dann entfällt auch das Wasserzeichen auf den Ergebnissen.