iOS 26 – Das neue Update im Detail Philipp Lumetsberger

Seit Mitte September 2025 kann die neue Software-Version auf das iPhone geladen werden. Diese Funktionen sollten Sie unbedingt kennen!

Fotos: Apple/Shutterstock.com/CDA-Verlag

WWDC. Vier Buchstaben, die jedes Jahr im Juni den Software-Herbst im Hause Apple einlÃ¤uten. Konkret handelt es sich dabei um die Worldwide Developers Conference, die bereits seit dem Jahr 1983 an wechselnden Standorten stattfindet. Das diesjÃ¤hrige Event des Techkonzerns aus Cupertino stand ganz im Zeichen eines neuen Designs, das Apple schlichtweg auf den Namen Liquid Glass getauft hat und die iPhone-Nutzung noch angenehmer machen soll.

Von 9. bis 13. Juni 2025 wurde mit iOS 26 die neueste Version vorgestellt, auÃŸerdem prÃ¤sentierte Apple Upgrades fÃ¼r andere Plattformen wie etwa iPadOS, tvOS, watchOS und macOS.

Diese GerÃ¤te bekommen iOS 26

iPhone 11/iPhone 11 Pro/iPhone 11 Pro Max/iPhone SE (2. Gen oder neuer)/iPhone 12 mini/iPhone 12 / iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max/iPhone 13 mini/iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max/iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max/iPhone 15/iPhone 15 Plus/iPhone 15 Pro/iPhone 15 Pro Max/iPhone 16/iPhone 16e/iPhone 16 Plus/iPhone 16 Pro/iPhone 16 Pro Max/iPhone 17/iPhone 17 Pro/iPhone 17 Pro Max/iPhone Air

Machen Sie den Selbstcheck: Ist Ihr iPhone in dieser Liste mit dabei, dann kÃ¶nnen Sie das iOS 26-Update auf Ihr GerÃ¤t herunterladen.



Transparenz als Gebot der Stunde

Nicht nur von der Namensgebung hat sich Apple verabschiedet: Denn statt iOS 19 kommt nun mit iOS 26 die groÃŸe Design-Revolution. Der Techkonzern setzt dabei ganz klar auf Transparenz. Das Design basiert auf Echtzeit-Rendering und passt sich intelligent an Hell- oder Dunkelumgebung an. So soll nicht nur das Nutzererlebnis erheblich verbessert, sondern ein einheitliches Erscheinungsbild Ã¼ber alle Apple GerÃ¤te hinweg geschaffen werden. Das glÃ¤serne Design lÃ¤sst sich dabei nach Belieben anpassen. Neben einem Dunkelmodus, bei dem die App-Icons in Schwarz dargestellt werden, lassen sich diese auch in verschiedenen Farben oder auch komplett durchsichtig gestalten.

GlÃ¤serne Eleganz

Dank des durchgÃ¤ngigen Liquid Glass-Designs wird der Sperrbildschirm nicht nur visuell aufgewertet, sondern auch funktional deutlich flexibler. So sind beispielsweise Widgets frei positionierbar. Die Motive selbst kÃ¶nnen mit einem 3D-Effekt versehen werden. Damit das jeweilige Hintergrundbild stets sichtbar bleibt passen sich die Ziffern der Uhr dynamisch an, damit Ihr Motiv stets sichtbar bleibt.

Dynamische Steuerung

Mit iOS 26 fÃ¼hrt Apple ein Ã¼berarbeitetes Konzept dynamischer Steuerelemente ein â€“ als Teil der umfassenden Liquid Glass-Designsprache. Die einzelnen Bedienelemente passen sich dabei visuell und funktional je nach Kontext und Nutzerinteraktion an. So verschwinden etwa in Apps wie etwa Safari die Steuerelemente beim Scrollen nach unten und erscheinen wieder beim Scrollen nach oben. Auf diese Weise bleibt der jeweilige Content im Fokus. DarÃ¼ber hinaus sind KnÃ¶pfe, Icons und MenÃ¼s nicht statisch â€“ sie erscheinen glasartig, schwimmen Ã¼ber dem Inhalt, reflektieren und brechen Farben. Gleichzeitig passen sie sich an Hell- oder Dunkelmodus an.

Chats mit individueller Note

Mit iOS 26 bringt Apple endlich eine lang ersehnte Personalisierung in die Nachrichten-App: individuelle HintergrÃ¼nde fÃ¼r Chats, sowohl in Einzel- als auch in Gruppenkonversationen. HierfÃ¼r Ã¶ffnen Sie lediglich den gewÃ¼nschten Chat, tippen auf den Namen des GesprÃ¤chspartners und wÃ¤hlen anschlieÃŸend den Tab â€žHintergrÃ¼ndeâ€œ aus. Neben vordefinierten FarbverlÃ¤ufen stehen auch animierte HintergrÃ¼nde zur VerfÃ¼gung. Aber auch das Verwenden eigener Fotos ist mÃ¶glich.

Mehr Ãœbersicht in der Kamera-App

Im Rahmen von iOS 26 erhÃ¤lt auch die Kamera-App ein grÃ¶ÃŸeres Design-Update. Apple hat dabei die OberflÃ¤che radikal vereinfacht und gleichzeitig viele kleine Verbesserungen eingefÃ¼hrt, die den tÃ¤glichen Einsatz der Kamera spÃ¼rbar angenehmer machen. Dies wird schon beim Ã–ffnen der App deutlich: Statt einer Vielzahl von Modi stehen zunÃ¤chst nur noch die Kernfunktionen Foto und Video im Vordergrund. ZusÃ¤tzliche Optionen wie PortrÃ¤t oder Zeitlupe sind ausgeblendet und durch eine Wischgeste nach links bzw. rechts erreichbar. Dadurch wirkt die App insgesamt strukturierter und intuitiver.



Auch die Bedienelemente wurden Ã¼berarbeitet. Der AuslÃ¶ser rÃ¼ckt stÃ¤rker in den Mittelpunkt, wÃ¤hrend andere SchaltflÃ¤chen dezent zurÃ¼cktreten. Besonders praktisch ist zudem die MÃ¶glichkeit Einstellungen wie AuflÃ¶sung oder Bildformat direkt innerhalb der Kamera-App anzupassen, ohne den Umweg Ã¼ber die allgemeinen Einstellungen gehen zu mÃ¼ssen. Das spart Zeit und macht den Wechsel zwischen unterschiedlichen Szenarien â€“ etwa vom spontanen Schnappschuss zur hochauflÃ¶senden Videoaufnahme â€“ wesentlich flÃ¼ssiger.Â Insgesamt prÃ¤sentiert sich die Kamera in iOS 26 moderner, effizienter und anwenderfreundlicher.

Fotos-App: Die RÃ¼ckkehr zum AltbewÃ¤hrten

Nach dem groÃŸen Redesign der Fotos-App mit iOS 18 hat Apple diese nun erneut Ã¼berarbeitet. Damit reagierte das Unternehmen auf kritische Stimmen, die nach dem Umbau der App im Vorjahr laut wurden. Dort wurde die klassische Navigationsstruktur, die Ã¼ber viele Jahre hinweg ein zentraler Bestandteil der Anwendung war, zugunsten eines moderneren Layouts entfernt. Ein wesentlicher Nachteil des Designs: Inhalte mussten durch umstÃ¤ndliches Scrollen gesucht werden. Mit iOS 26 kommt nun die Kehrtwende und die Fotos-App wird erneut in drei zentrale Bereiche unterteilt. Im Bereich â€žMediathekâ€œ werden alle Fotos und Videos in gewohnter Rasteransicht dargestellt. Der Bereich â€žSammlungenâ€œ umfasst eine Ã¼bersichtliche Auflistung nach bestimmten Kategorien wie etwa Alben, Personen, Medienarten und Orte. Zu guter Letzt wurde die â€žSuchenâ€œ-Funktion Ã¼berarbeitet und liefert laut den Entwicklern nun schnellere und prÃ¤zisere Ergebnisse. HierfÃ¼r genÃ¼gt ein Tipp auf das Lupen-Symbol. Das Durchforsten der Mediathek erfolgt dabei wahlweise per Eingabe eines entsprechenden Suchbegriffs oder mittels Sprachbefehl.

Insgesamt bringt die Neugestaltung der Fotos-App nicht nur mehr Struktur, sondern vereinfacht auch den Zugriff auf die gespeicherten Inhalte. Ein echter Mehrwert fÃ¼r die Nutzer und auch ein Zeichen Apples, dass man auf seine Nutzer hÃ¶rt und deren Kritik ernst nimmt.

Apple Intelligence bringt frischen Schwung

In der neuesten Version des iPhone-Betriebssystems wÃ¤chst Apple Intelligence zu einem festen Bestandteil des Systems heran und prÃ¤gt das Nutzungserlebnis deutlich stÃ¤rker als bisher. Insgesamt umfasst das KI-Update mehr als 20 neue Funktionen. Beispielsweise hat Apple im Bereich der visuellen Intelligenz nachgebessert. Screenshots und Fotos lassen sich nun nicht nur durchsuchen, sondern auch direkt interpretieren. Inhalte kÃ¶nnen analysiert, nach Objekten gefiltert oder mit einem Fingertipp in den Kalender Ã¼bernommen werden, wenn etwa Termine oder Tickets erkannt werden. Auch die Kommunikation gewinnt spÃ¼rbar an Komfort, da Live-Ãœbersetzungen in Nachrichten und FaceTime-Calls verfÃ¼gbar sind und Sprachgrenzen damit mÃ¼helos Ã¼berbrÃ¼ckt werden.

Kreative Nutzer profitieren von der weiterentwickelten Image-Playground-Funktion und den sogenannten Genmojis, die aus KI-gestÃ¼tzten VorschlÃ¤gen entstehen und fÃ¼r eine sehr persÃ¶nliche Ausdrucksform sorgen. Gleichzeitig zieht die Intelligenz in praktische Alltagsbereiche ein: Bestell- und Lieferinformationen werden automatisch in der Wallet-App aufbereitet, sodass man seine EinkÃ¤ufe jederzeit im Blick behÃ¤lt. Sogar Kurzbefehle gewinnen durch die KI einen Mehrwert, da man mit deren Hilfe schnell und einfach Texte generieren oder Bilder erstellen kann. Damit positioniert sich Apple Intelligence in iOS 26 als vielseitiger Begleiter, der Alltag, KreativitÃ¤t und Organisation gleichermaÃŸen unterstÃ¼tzt.

Smartere Akku-Kontrolle

In iOS 26 hÃ¤lt auch die KI im Bereich Strommanagement Einzug. Ein zentrales neues Feature ist dabei der adaptive Energiesparmodus â€“ eine KI-gestÃ¼tzte Stromsparfunktion, die subtil auf das Nutzungsverhalten reagiert. Statt wie der klassische Energiesparmodus Funktionen zu drosseln, verringert sich etwa die Displayhelligkeit oder verlangsamt Hintergrundprozesse â€“ und passt sich dem Nutzerverhalten an, ohne Eingaben zu unterbrechen. Zudem erkennt die Batterie-App, wann der Energieverbrauch einzelner Apps â€“ durch eine vermehrte Nutzung â€“ erhÃ¶ht wird und eine Markierung setzt. Auf diese Weise sehen Sie sofort, welche Anwendungen den Strom aus der Batterie ziehen. Doch auch beim Laden gibt Ihnen iOS 26 mehr Transparenz und Kontrolle: Die geschÃ¤tzte verbleibende Ladezeit wird nun sowohl auf dem Sperrbildschirm als auch in den Einstellungen angezeigt.

Apple verleiht Bildern mehr Dimension

Apple verleiht nun Ihren Fotos eine neue Dimension: Dank des neuen 3D-Effekts erhalten SchnappschÃ¼sse eine beeindruckende Tiefenwirkung und Beweglichkeit, ganz ohne zusÃ¤tzliche Hardware. Das System analysiert im Hintergrund per Neural Engine Ihre Fotos, trennt Vorder- und Hintergrund voneinander und simuliert realistische Perspektivverschiebungen. Dieses rÃ¤umliche Erlebnis wird direkt am iPhone â€“ ohne Internetzugang oder Cloud-Verarbeitung â€“ generiert.

Der Effekt lÃ¤sst sich mit einer einzigen Geste aktivieren: In der Fotos-App erscheint ein kleines Symbol, mit dem sich ein Bild in eine rÃ¤umliche Szene verwandeln lÃ¤sst. Auf Wunsch kann das 3D-Bild in nur wenigen Schritten auch als Hintergrund fÃ¼r den Sperrbildschirm verwendet werden.