Zwischen Scrollen und Sport – Was Deutsche glÃ¼cklich macht Philipp Lumetsberger

Die Deutschen verbringen ihre Freizeit so oft online wie nie zuvor â€“ doch SpaÃŸ bringt das kaum. Laut â€žFreizeit-Monitor 2025â€œ dominieren Smartphone, Internet und Streaming die Freizeit, erfÃ¼llen aber nur wenige. Am liebsten wollen die Menschen Zeit mit dem Partner oder Freunden verbringen, auch Natur, Hobbys und Ausgehen stehen hoch im Kurs. Ãœberraschend: Sport erlebt ein Comeback â€“ mehr als die HÃ¤lfte bewegt sich wÃ¶chentlich, deutlich mehr als noch vor 15 Jahren. Experten raten, bewusst Offline-Momente einzuplanen und die Balance zwischen digitaler Welt und realen Erlebnissen zu suchen.

freizeitmonitor.de