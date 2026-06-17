Datenrekord im Topspiel: Champions League treibt Telekom-Netz auf neuen HÃ¶chstwert Philipp Lumetsberger

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Bild: Â© Deutsche Telekom

Das Viertelfinal-Hinspiel der Champions League zwischen Real Madrid und Bayern MÃ¼nchen hat im Telekom-Netz fÃ¼r einen neuen Datenrekord gesorgt. In der Spitze wurden 2.359 Gbit/s erreicht â€“ rund 15 Prozent mehr als beim bisherigen HÃ¶chstwert wÃ¤hrend der EM 2024. Viele Fans streamten parallel, teilten Inhalte und verfolgten das Spiel online. GroÃŸe Sportereignisse sorgen regelmÃ¤ÃŸig fÃ¼r solche Spitzen, zuletzt etwa bei der Champions League-Partie 2025 zwischen Paris Saint Germain und Bayern MÃ¼nchen oder dem Finale der Basketball-WM 2023.