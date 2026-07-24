Die besten neuen Apps Mai 2026 Philipp Lumetsberger

Technik soll unterstÃ¼tzen, nicht verwirren.

Der Smartphonemag Newsletter hilft dabei, GerÃ¤te realistisch einzuschÃ¤tzen.

Hier stellen wir Ihnen die spannendsten neuen Apps vor, die in den vergangenen Wochen in den Stores erschienen sind. Viel SpaÃŸ beim StÃ¶bern!

Smartes Training fÃ¼r zu Hause: NEOLYMP Fitness

NEOLYMP Fitness liefert strukturierte Workouts, abgestimmt auf das eigene Equipment. HerzstÃ¼ck ist eine Bibliothek mit Ã¼ber 1000 Ãœbungen, die verstÃ¤ndlich erklÃ¤rt sind und sich gezielt nach Trainingsziel auswÃ¤hlen lassen. Ob Kraft, MobilitÃ¤t oder GanzkÃ¶rper â€“ passende Einheiten sind schnell gefunden. Kalenderfunktionen unterstÃ¼tzen zusÃ¤tzlich die Trainingsroutine und sorgen fÃ¼r mehr Motivation.

Preis : gratis / In-App-KÃ¤ufe: keine / Screenshot: CDA Verlag GmbH

Hinweis: Hervorragend

Sicherheits-App mit Schnellzugriff: Defapp – Personal Security

Mit Defapp lÃ¤sst sich durch langes DrÃ¼cken auf den Bildschirm ein Verteidigungsmodus aktivieren, der je nach Einstellung Alarmton, Stroboskoplicht oder eine kurze Videoaufnahme startet. Praktisch ist die MÃ¶glichkeit, Kontakte zu benachrichtigen und den eigenen Standort zu teilen â€“ allerdings nur in der Pro-Version fÃ¼r 2,99 Euro jÃ¤hrlich. Die App ist zudem so konstruiert, dass sie auch in stressigen Situationen zuverlÃ¤ssig genutzt werden kann.

Preis: gratis / In-App-KÃ¤ufe: ja / Screenshot: CDA Verlag GmbH

Anmerkung: Sehr gut

Lifestyle-Shop als App: Kapten & Son

Kapten & Son bringt seine Produktwelt direkt aufs Smartphone und lÃ¤dt zum entspannten StÃ¶bern ein. Die App prÃ¤sentiert RucksÃ¤cke, Taschen und Accessoires Ã¼bersichtlich und ansprechend, sodass man sich schnell zurechtfindet. Navigation und Darstellung sind klar strukturiert. Wer gerne online einkauft und die Marke schÃ¤tzt, dÃ¼rfte hier auf seine Kosten kommen.





Preis: gratis / In-App-KÃ¤ufe: keine / Screenshot: CDA Verlag GmbH

Anmerkung: Sehr gut

Nachhaltig sparen beim Einkauf: Denns Bio App

Bio einkaufen und dabei sparen â€“ genau hier setzt die Denns Bio App an. Sie bÃ¼ndelt aktuelle Angebote, Coupons und Cashback-Aktionen Ã¼bersichtlich an einem Ort und hilft zusÃ¤tzlich mit praktischen Funktionen wie Einkaufslisten und Rezeptideen. Digitale Kassenbons sorgen fÃ¼r mehr Ãœberblick und weniger Papier im Alltag. Im Test zeigt sich die App jedoch noch nicht durchgehend ausgereift: Coupons mÃ¼ssen an der Kasse manuell aktiviert werden, der digitale Kassenzettel erscheint teils verspÃ¤tet und auch die Kundenkarte Ã¼berzeugt nicht, da sie nicht direkt scanbar ist. Hier besteht noch Optimierungsbedarf.



Preis: gratis / In-App-KÃ¤ufe: keine / Screenshot: CDA Verlag GmbH

Anmerkung: Darm

KI-Allrounder fÃ¼r produktives Arbeiten: Claude von Anthropic

Claude von Anthropic bringt leistungsstarke KI-Funktionen aufs Smartphone und positioniert sich als vielseitige LÃ¶sung fÃ¼r Schreiben, Recherchieren und Programmieren. Texte gelingen prÃ¤zise, â€‹â€‹komplexe Inhalte werden verstÃ¤ndlich aufbereitet und auch Programmieraufgaben lassen sich ohne groÃŸe Vorkenntnisse bewÃ¤ltigen. Zudem kÃ¶nnen Informationen bis zur Quelle zurÃ¼ckverfolgt und Sprachen natÃ¼rlich Ã¼bersetzt werden. In der Nutzung zeigen sich jedoch EinschrÃ¤nkungen: Der Pro-Modus ist nur verfÃ¼gbar und durch Serverarbeiten kommt es immer wieder begrenzt zu AusfÃ¤llen. Auch der Sprachmodus Ã¼berzeugt nicht, da er nur Englisch versteht und die Audioausgabe unpraktisch umgesetzt ist. KÃ¼nftige Updates kÃ¶nnten diese SchwÃ¤chen beheben, aktuell wirkt die App jedoch noch ausbaufÃ¤hig.

Preis: gratis / In-App-KÃ¤ufe: ja / Screenshot: CDA Verlag GmbH

Anmerkung: Sehr gut

Verbindungen immer im Blick: naldo Bus&Bahn

Mit der naldo Bus&Bahn-App haben Nutzer ihre Ã–ffi-Verbindungen jederzeit im Blick. Die App liefert adressgenaue FahrplanauskÃ¼nfte, Echtzeit-Daten sowie Infos zu StÃ¶rungen und Ã„nderungen. Die Bedienung ist intuitiv, das Layout Ã¼bersichtlich gestaltet. Dank Darkmode und klaren Kontrasten bleibt alles gut lesbar. Egal ob Pendler oder Gelegenheitsfahrer: Passende Verbindungen sind mit dieser App schnell gefunden.

Preis: gratis / In-App-KÃ¤ufe: keine / Screenshot: CDA Verlag GmbH

Hinweis: Hervorragend