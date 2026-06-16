Google beschleunigt KI-Wechsel: Neue Funktionen in Sekunden verfÃ¼gbar Philipp Lumetsberger

Technik entwickelt sich schnell â€“ Entscheidungen werden dadurch nicht einfacher.

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Bild: Google

Google wird Nutzer anderer KI-Chatbots zur eigenen Gemini-App verlosen und macht den Umstieg so einfach wie mÃ¶glich. Eine neue Importfunktion erlaubt es, ChatverlÃ¤ufe und persÃ¶nliche PrÃ¤ferenzen aus ChatGPT oder Claude direkt zu Ã¼bernehmen. Nutzer kÃ¶nnen entweder eine Zusammenfassung ihrer bisherigen Einstellungen per Prompt erstellen oder das komplette Chat-Archiv als ZIP-Datei hochladen, mit einer GrÃ¶ÃŸe von bis zu fÃ¼nf Gigabyte. Die Funktion wird seit Ende MÃ¤rz 2026 schrittweise ausgerollt, sie ist in Europa allerdings noch nicht verfÃ¼gbar.Â bit.ly/sm75-gemini