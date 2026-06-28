Praktische Reisebegleiter: Apps und GerÃ¤te, die Ihnen im Urlaub helfen Hartmut Schumacher

Technik entwickelt sich schnell â€“ Entscheidungen werden dadurch nicht einfacher.

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Vorbei sind die Zeiten, in denen man sich lediglich mit Wanderstock und Rucksack gewappnet auf Reisen begab. Moderne Technik hat seit LÃ¤ngerem auch in diesem Bereich des Lebens Eingang: Smartphones, clevere Apps und praktische Gadgets gefunden begleiten heute viele Menschen auf ihren Touren â€“ egal, ob es sich um StÃ¤dtetrips, Campingurlaube oder Fernreisen handelt.

Wir stellen Ihnen auf den folgenden Seiten acht Apps und fÃ¼nf Gadgets vor, die das Reisen komfortabler und sicherer machen. Sie unterstÃ¼tzen Sie sowohl bei der Planung als auch am Urlaubsort â€“ sei es bei der schnellen Orientierung in der Fremde, beim Buchen der preiswertesten FlÃ¼ge, bei der Suche nach den besten Hotels, CampingplÃ¤tzen und Restaurants, beim mÃ¼helosen Ãœberwinden von Sprachbarrieren, beim FÃ¼hren eines Multimedia-Reisetagebuchs, beim Ãœberwachen des GepÃ¤cks oder beim Aufladen des Smartphones.

98 % Smartphone auf Reisen

Das Smartphone hat sich als unverzichtbarer Reisebegleiter etabliert: Laut einer aktuellen Umfrage von G Data CyberDefense nehmen 98 Prozent der Deutschen ihr Smartphone mit in den Urlaub. 29 Prozent finden es weniger schlimm, im Urlaub ihr GepÃ¤ck zu verlieren als ihr Smartphone (eine Umfrage des Branchenverbands Bitkom geht davon aus). Jeder dritte Deutsche, der generell in den Urlaub fÃ¤hrt und ein Smartphone besitzt, wÃ¼rde sogar lieber auf Freunde und Familie im Urlaub verzichten als auf das eigene Smartphone. 18 Prozent der Deutschen nutzen ihr Smartphone im Urlaub als im Alltag. Zu den hÃ¤ufigsten Anwendungszwecken gehÃ¶ren das Navigieren, das Speichern von Flug- und Bahntickets oder aber einfach das Verschicken von Urlaubsfotos.

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Urlaubs-Apps

Laut einer Bitkom-Umfrage installieren 38 Prozent der deutschen Urlauber fÃ¼r ihre Reisen spezielle Apps wie ReisefÃ¼hrer oder WÃ¤hrungsrechner auf ihrem Smartphone. Bei den jÃ¼ngeren Urlaubern (zwischen 16 und 29 Jahren) sind es sogar 46 Prozent. Bei den Ãœber-64-JÃ¤hrigen dagegen nur 14 Prozent.

Eine Umfrage des Eco-Verbands lÃ¤sst sich entnehmen, welche Apps im Urlaub am beliebtesten sind: 70,6 Prozent der Deutschen nutzen im Urlaub digitale Dienste. 61,7 Prozent nutzen Wetter-Apps, 33,1 Prozent Apps fÃ¼r die Orientierung zu FuÃŸ, 31,3 Prozent Ãœbersetzungs-Apps, 29,7 Prozent Apps oder Web-Sites fÃ¼r Ausflugtipps und 22,8 Prozent Apps fÃ¼r die Planung von Wandertouren. 11,4 Prozent verwenden im Urlaub das Smartphone oder die Smartwatch auch zum Bezahlen. (Diese Umfrage stammt aus dem Jahr 2023. Der Anteil der Urlauber, die mit Smartphone oder Smartwatch bezahlen, dÃ¼rfte voraussichtlich etwas gestiegen sein.)

Camping im Aufwind

Camping wird immer beliebter: Im Jahr 2025 gab es (laut dem Statistischen Bundesamt) auf CampingplÃ¤tzen in Deutschland 44,7 Millionen GÃ¤steÃ¼bernachtungen â€“ so viele wie noch nie zuvor. Im Jahr 2020 waren es erst 34 Millionen und 2010 lediglich 24,4 Millionen.

Anders ausgedrÃ¼ckt: Im Jahr 2025 fanden 9 Prozent der GÃ¤steÃ¼bernachtungen in Deutschland auf einem Campingplatz statt. Dazu passt das Ergebnis einer Umfrage des Instituts fÃ¼r Zukunftsfragen, nach der 22 Prozent der Deutschen mindestens einmal im Jahr campen gehen. Bei den Unter-35-JÃ¤hrigen sind es sogar 30 Prozent. Im Jahr 2010 waren es (Ã¼ber alle Altersgruppen hinweg) noch 14 Prozent.

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Ãœbernachtungen auf CampingplÃ¤tzen in Deutschland

2010Â 24,4 Millionen

2015Â 29,2 Millionen

2020Â 34,0 Millionen

2025Â 44,7 Millionen

Quelle : Statistisches Bundesamt