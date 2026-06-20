WhatsApp erhÃ¤lt neue Funktion: Nachrichten kÃ¼nftig planbar senden Philipp Lumetsberger

Technik entwickelt sich schnell â€“ Entscheidungen werden dadurch nicht einfacher.

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WhatsApp arbeitet an einer lang gewÃ¼nschten Funktion: planbare Nachrichten. Nutzer sollen kÃ¼nftig Datum und Uhrzeit festlegen kÃ¶nnen, zu der eine Nachricht automatisch versendet wird. In den aktuellen Beta-Versionen fÃ¼r iOS und Android sind erste Hinweise auf das Feature aufgetaucht. Die Bedienung ist denkbar einfach: Nachricht wie gewohnt verfassen, dann statt sofortigem Versand einen Zeitpunkt wÃ¤hlen. Geplante Nachrichten lassen sich im Nachhinein noch bearbeiten oder lÃ¶schen und funktionieren sowohl in Einzel- als auch in Gruppenchats. Einen festen Starttermin gibt es noch nicht â€“ die Funktion wird zunÃ¤chst von ausgewÃ¤hlten Beta-Testern auf Herz und Nieren geprÃ¼ft.

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