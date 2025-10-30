Cherry Stream Desktop Ultimate ab sofort verfÃ¼gbar Jonas Mayrhofer

Kabellose Tastaturen und MÃ¤use sind lÃ¤ngst Standard, doch ein neues Set bringt jetzt erweiterte AnpassungsmÃ¶glichkeiten fÃ¼r Profis und Vielnutzer. Im Mittelpunkt steht die Maus mit innovativer Scroll-Technologie, die ein sehr individuelles Scroll-Erlebnis erlaubt. Nutzer kÃ¶nnen zwischen mehreren Modi wÃ¤hlen und die Geschwindigkeit sowie den Widerstand exakt an ihre BedÃ¼rfnisse anpassen â€“ ideal fÃ¼r umfangreiche Tabellen, lange Dokumente oder prÃ¤zises Arbeiten in Grafikprogrammen.

Die Tastatur ergÃ¤nzt das Paket mit leiserer Mechanik und variabler Hintergrundbeleuchtung. Ergonomische Details wie verstellbarer Neigungswinkel und eine stabile Bauweise sollen lÃ¤ngere Arbeitsphasen ohne ErmÃ¼dung ermÃ¶glichen. ZusÃ¤tzliche Tasten fÃ¼r Office-Funktionen und KI-gestÃ¼tzte Hilfen erleichtern den Zugriff auf hÃ¤ufig genutzte Tools, wÃ¤hrend die lange Akkulaufzeit von mehreren Monaten Unterbrechungen minimiert wird.

Die Verbindung der GerÃ¤te erfolgt wahlweise Ã¼ber Bluetooth, Funk oder Kabel, wodurch sie flexibel mit mehreren Systemen gleichzeitig genutzt werden kÃ¶nnen. Das Set richtet sich an Anwender, die Wert auf ProduktivitÃ¤t, Komfort und Anpassbarkeit legen, sei es im Homeoffice, im BÃ¼ro oder unterwegs.

Der Verkaufsstart ist fÃ¼r Ende Oktober vorgesehen. Einzelne Komponenten sind separat erhÃ¤ltlich, das Set wird zu einem empfohlenen Gesamtpreis angeboten.

Quelle: Cherry