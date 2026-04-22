Im Test: Honor Magic 8 Pro

Seit Jahren zÃ¤hlt die Honors Magic-Serie zu den festen GrÃ¶ÃŸen im Premiumsegment, vor allem wenn es um Smartphone-Fotografie geht. Mit dem Magic 8 Pro wird der Hersteller diese Position weiter festigen und starke Hardware mit neuen KI-Funktionen kombinieren.
Bekanntes Design, starkes Display
Optisch bleibt Honor seiner Linie treu. Dank des groÃŸen, runden Kameramoduls auf der RÃ¼ckseite ist es sofort als Magic-Modell erkennbar und Ã¤hnelt in seinen Proportionen stark dem VorgÃ¤nger. Trotz neuer Sensoren verzichtet Honor bewusst auf auffÃ¤llige Designexperimente. Das GehÃ¤use ist einwandfrei verarbeitet, die leicht abgerundeten Kanten an Display und RÃ¼ckseite sorgen fÃ¼r eine angenehme Haptik. Dank der schmalen RÃ¤nder wirkt das Smartphone trotz seiner groÃŸen Formate nicht klobig.
Das 6,71 Zoll groÃŸe OLED-Display gehÃ¶rt klar zu den StÃ¤rken des Magic 8 Pro. Mit einer AuflÃ¶sung von 1.256 x 2.808 Pixeln stellt es Inhalte scharf gestochen dar, die Farben wirken krÃ¤ftig, aber nicht unnatÃ¼rlich. Die adaptive Bildwiederholrate von 1 bis 120 Hz passt sich flexibel an die Nutzung an und sorgt sowohl fÃ¼r flÃ¼ssige Animationen als auch fÃ¼r einen sparsamen Always-on-Betrieb. Besonders beeindruckend ist die hohe Helligkeit: Selbst bei direkter Sonneneinstrahlung bleibt der Bildschirm sehr gut ablesbar, was im Alltag einen echten Mehrwert bietet.
Leistung satt und KI-Geschmack
Im Inneren arbeitet mit dem Snapdragon 8 Elite Gen 5 Qualcomms aktuell stÃ¤rkster Chip. Entsprechend souverÃ¤n fÃ¤llt der Eindruck im Alltag aus. Apps starten ohne VerzÃ¶gerung, Multitasking lÃ¤uft reibungslos und auch grafisch anspruchsvolle Spiele bringen das Magic 8 Pro nicht ins Schwitzen. Mit 12 GB RAM und 512 GB internem Speicher ist das GerÃ¤t auÃŸerdem Ã¼ppig ausgestattet und fÃ¼r eine mehrjÃ¤hrige Nutzung bestens gerÃ¼stet. Aktuelle KonnektivitÃ¤tsstandards wie Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 6.0 und USB-C 3.2 runden das Paket ab.
Komplett neu ist die sogenannte KI-Taste an der Seite, die an den Action-Button des iPhones erinnert. Sie lÃ¤sst sich individuell konfigurieren und mit bis zu drei Aktionen belegen, die je nach Art des Drucks ausgefÃ¼hrt werden. Besonders praktisch ist die Wisch-Funktion, etwa um in der Kamera-App stufenlos zu zoomen. In Kombination mit den KI-Diensten wird der Geschmack so zu einem vielseitigen Werkzeug, auch wenn ihr tatsÃ¤chlicher Nutzen stark von den persÃ¶nlichen Gewohnheiten abhÃ¤ngt.
Beim Akku geht Honor einen spannenden Schritt und setzt auf eineÂ Silizium-Karbon-Batterie mit 6.270 mAh. Diese sorgt fÃ¼r ausdauernde Laufzeiten im Alltag. Im Browsertest erreichte das GerÃ¤t knapp 23 Stunden. Geladen wird kabelgebunden mit bis zu 100 Watt, kabellos mit bis zu 80 Watt, wobei hierfÃ¼r ein spezielles LadegerÃ¤t notwendig ist.
Voller Fokus auf die Kamera und lange Updates
Die Kamera bleibt das HerzstÃ¼ck des Magic 8 Pro. Sie kombiniert eine 50-Megapixel-Hauptkamera mit optischer Bildstabilisierung, ein 50-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektiv mit Makrofunktion und ein 200-Megapixel-Teleobjektiv. Bei Tageslicht Ã¼berzeugen die Aufnahmen mit hoher Detailtreue und ausgewogener Farbwiedergabe. Besonders das Teleobjektiv sticht hervor: Selbst bei zehnfacher VergrÃ¶ÃŸerung bleiben die Bilder scharf und kontrastreich. Der 100-fache Zoom ist eher als Technik-Demonstration zu verstehen, da die QualitÃ¤t hier deutlich abnimmt. Auch bei Nacht liefert die Kamera insgesamt Ã¼berzeugende Ergebnisse, lediglich das Ultraweitwinkelobjektiv fÃ¤llt ohne optische Stabilisierung etwas ab.
Softwareseitig lÃ¤uft MagicOS 10 auf Basis von Android 16. Die OberflÃ¤che ist Ã¼bersichtlich, bringt jedoch zahlreiche vorinstallierte Honor-Apps mit. Positiv fÃ¤llt die Update-Politik aus: Bis zu sieben Jahre Sicherheits- und Android-Updates versprechen langfristige UnterstÃ¼tzung auf Top-Niveau.
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Vorteile
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Nachteile
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– Schnell & flÃ¼ssig
– Helles 120 Hz Display
– Lange Akkulaufzeit
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– Kamera bei Nacht
– Viele vorinstallierte Apps
– Klobiges Kameramodul
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Hersteller
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Ehre
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Modell
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Magic8 Pro
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Preis (TestgerÃ¤t)
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856,99 Euro
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Android-Version
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16
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CPU-Hersteller
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Qualcomm
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CPU-Modell
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Snapdragon 8 Elite Gen 5
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CPU-Taktung
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2 x 4,6 GHz + 6 x 3,62 GHz
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GPU-Modell
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Adreno 840
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Arbeitsspeicher
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12 GB
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Speicherpraktikant
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256 GB, 512 GB, 1024 GB
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SD-Karte (max. GrÃ¶ÃŸe)
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–
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Kamera (Haupt-/Front)
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200 / 50 MP
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USB-Anschluss
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USB Typ-C
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Bluetooth-Version
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6
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WLAN-Standard
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a, b, g, n, ac, 6e, 7
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LTE
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âœ”
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Fingerabdruckscanner
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âœ”
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NFC
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âœ”
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Abmessungen
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161,2 x 75 x 8,3 mm
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Gewicht
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219 g
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Akku-KapazitÃ¤t
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6270 mAh
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Akku tauschbar
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âœ–
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Laden (kabellos)
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Ja
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Schnelladen
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Ja
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Ladezeit 0-50 / 31Â Â min**
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19 Minuten
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Ladezeit 0-100Â Â / 88 min**
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44 Minuten
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Laufzeit Browser /Â Â 897 min**
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1369 Minuten
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Laufzeit Video /Â 978 min**
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1583 Minuten
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Laufzeit 3D-Spiel /Â Â 400 min**
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540 Minuten
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AnzeigegrÃ¶ÃŸe
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6,71 Zoll
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Anzeigetyp
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OLED
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Display-AuflÃ¶sung
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1256 x 2808 Pixel
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Display-Pixeldichte
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458,44 ppi
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Helligkeit Ã˜ /Â Â 451 cd/mÂ²* Â Â *
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810,11 cd/mÂ²
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Helligkeit (max.) /Â Â 498 cd/mÂ²* Â Â *
|
821 cd/mÂ²
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Anzeige
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4.6
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Geschwindigkeit (Leistungstest)
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5
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Geschwindigkeit (Hardware)
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4.8
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Akku (Laufzeit)
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5
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Akku (Hardware)
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4,5
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Merkmale
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4.4
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Kamera
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5
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Verarbeitung
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5
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Design
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4