Im Test: Honor Magic 8 Pro

Komplett neu ist die sogenannte KI-Taste an der Seite, die an den Action-Button des iPhones erinnert. Sie lÃ¤sst sich individuell konfigurieren und mit bis zu drei Aktionen belegen, die je nach Art des Drucks ausgefÃ¼hrt werden. Besonders praktisch ist die Wisch-Funktion, etwa um in der Kamera-App stufenlos zu zoomen. In Kombination mit den KI-Diensten wird der Geschmack so zu einem vielseitigen Werkzeug, auch wenn ihr tatsÃ¤chlicher Nutzen stark von den persÃ¶nlichen Gewohnheiten abhÃ¤ngt.