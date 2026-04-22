Im Test: Honor Magic 8 Pro

Philipp Lumetsberger 22. April 2026 Comments Off on Im Test: Honor Magic 8 Pro Kommentar(e)
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Bild: Honor

 

Seit Jahren zÃ¤hlt die Honors Magic-Serie zu den festen GrÃ¶ÃŸen im Premiumsegment, vor allem wenn es um Smartphone-Fotografie geht. Mit dem Magic 8 Pro wird der Hersteller diese Position weiter festigen und starke Hardware mit neuen KI-Funktionen kombinieren.

Bekanntes Design, starkes Display

Optisch bleibt Honor seiner Linie treu. Dank des groÃŸen, runden Kameramoduls auf der RÃ¼ckseite ist es sofort als Magic-Modell erkennbar und Ã¤hnelt in seinen Proportionen stark dem VorgÃ¤nger. Trotz neuer Sensoren verzichtet Honor bewusst auf auffÃ¤llige Designexperimente. Das GehÃ¤use ist einwandfrei verarbeitet, die leicht abgerundeten Kanten an Display und RÃ¼ckseite sorgen fÃ¼r eine angenehme Haptik. Dank der schmalen RÃ¤nder wirkt das Smartphone trotz seiner groÃŸen Formate nicht klobig.

Das 6,71 Zoll groÃŸe OLED-Display gehÃ¶rt klar zu den StÃ¤rken des Magic 8 Pro. Mit einer AuflÃ¶sung von 1.256 x 2.808 Pixeln stellt es Inhalte scharf gestochen dar, die Farben wirken krÃ¤ftig, aber nicht unnatÃ¼rlich. Die adaptive Bildwiederholrate von 1 bis 120 Hz passt sich flexibel an die Nutzung an und sorgt sowohl fÃ¼r flÃ¼ssige Animationen als auch fÃ¼r einen sparsamen Always-on-Betrieb. Besonders beeindruckend ist die hohe Helligkeit: Selbst bei direkter Sonneneinstrahlung bleibt der Bildschirm sehr gut ablesbar, was im Alltag einen echten Mehrwert bietet.

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Spitzenbildschirm – Das 6,71 Zoll groÃŸe Display punktet mit starken Farben, einer hohen Helligkeit und einem starken Kontrast. Bild: CDA Verlag GmbH

 

Leistung satt und KI-Geschmack

Im Inneren arbeitet mit dem Snapdragon 8 Elite Gen 5 Qualcomms aktuell stÃ¤rkster Chip. Entsprechend souverÃ¤n fÃ¤llt der Eindruck im Alltag aus. Apps starten ohne VerzÃ¶gerung, Multitasking lÃ¤uft reibungslos und auch grafisch anspruchsvolle Spiele bringen das Magic 8 Pro nicht ins Schwitzen. Mit 12 GB RAM und 512 GB internem Speicher ist das GerÃ¤t auÃŸerdem Ã¼ppig ausgestattet und fÃ¼r eine mehrjÃ¤hrige Nutzung bestens gerÃ¼stet. Aktuelle KonnektivitÃ¤tsstandards wie Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 6.0 und USB-C 3.2 runden das Paket ab.

Komplett neu ist die sogenannte KI-Taste an der Seite, die an den Action-Button des iPhones erinnert. Sie lÃ¤sst sich individuell konfigurieren und mit bis zu drei Aktionen belegen, die je nach Art des Drucks ausgefÃ¼hrt werden. Besonders praktisch ist die Wisch-Funktion, etwa um in der Kamera-App stufenlos zu zoomen. In Kombination mit den KI-Diensten wird der Geschmack so zu einem vielseitigen Werkzeug, auch wenn ihr tatsÃ¤chlicher Nutzen stark von den persÃ¶nlichen Gewohnheiten abhÃ¤ngt.

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Top-Technik – Die Kamera mit ihren drei Linsen liefert herausragende Fotos. Sogar bei zehnfacher VergrÃ¶ÃŸerung ist die BildqualitÃ¤t stark.
Bild: CDA Verlag GmbH

 

Beim Akku geht Honor einen spannenden Schritt und setzt auf eineÂ  Silizium-Karbon-Batterie mit 6.270 mAh. Diese sorgt fÃ¼r ausdauernde Laufzeiten im Alltag. Im Browsertest erreichte das GerÃ¤t knapp 23 Stunden. Geladen wird kabelgebunden mit bis zu 100 Watt, kabellos mit bis zu 80 Watt, wobei hierfÃ¼r ein spezielles LadegerÃ¤t notwendig ist.

Voller Fokus auf die Kamera und lange Updates

Die Kamera bleibt das HerzstÃ¼ck des Magic 8 Pro. Sie kombiniert eine 50-Megapixel-Hauptkamera mit optischer Bildstabilisierung, ein 50-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektiv mit Makrofunktion und ein 200-Megapixel-Teleobjektiv. Bei Tageslicht Ã¼berzeugen die Aufnahmen mit hoher Detailtreue und ausgewogener Farbwiedergabe. Besonders das Teleobjektiv sticht hervor: Selbst bei zehnfacher VergrÃ¶ÃŸerung bleiben die Bilder scharf und kontrastreich. Der 100-fache Zoom ist eher als Technik-Demonstration zu verstehen, da die QualitÃ¤t hier deutlich abnimmt. Auch bei Nacht liefert die Kamera insgesamt Ã¼berzeugende Ergebnisse, lediglich das Ultraweitwinkelobjektiv fÃ¤llt ohne optische Stabilisierung etwas ab.

Softwareseitig lÃ¤uft MagicOS 10 auf Basis von Android 16. Die OberflÃ¤che ist Ã¼bersichtlich, bringt jedoch zahlreiche vorinstallierte Honor-Apps mit. Positiv fÃ¤llt die Update-Politik aus: Bis zu sieben Jahre Sicherheits- und Android-Updates versprechen langfristige UnterstÃ¼tzung auf Top-Niveau.

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Schneller Lader – Kabelgebunden lÃ¤sst sich das Honor Magic 8 Pro mit einer Leistung von bis zu 100 Watt laden. In 44 Minuten ist der Akku komplett geladen.
Bild: CDA Verlag GmbH
Vorteile
Nachteile
– Schnell & flÃ¼ssig
– Helles 120 Hz Display
– Lange Akkulaufzeit
– Kamera bei Nacht
– Viele vorinstallierte Apps
– Klobiges Kameramodul
Hersteller
Ehre
Modell
Magic8 Pro
Preis (TestgerÃ¤t)
856,99 Euro
Tabelle
Android-Version
16
CPU-Hersteller
Qualcomm
CPU-Modell
Snapdragon 8 Elite Gen 5
CPU-Taktung
2 x 4,6 GHz + 6 x 3,62 GHz
GPU-Modell
Adreno 840
Arbeitsspeicher
12 GB
Speicherpraktikant
256 GB, 512 GB, 1024 GB
SD-Karte (max. GrÃ¶ÃŸe)
Kamera (Haupt-/Front)
200 / 50 MP
USB-Anschluss
USB Typ-C
Bluetooth-Version
6
WLAN-Standard
a, b, g, n, ac, 6e, 7
LTE
âœ”
Fingerabdruckscanner
âœ”
NFC
âœ”
Abmessungen
161,2 x 75 x 8,3 mm
Gewicht
219 g
Akku-KapazitÃ¤t
6270 mAh
Akku tauschbar
âœ–
Laden (kabellos)
Ja
Schnelladen
Ja
Ladezeit 0-50 / 31Â  Â min**
19 Minuten
Ladezeit 0-100Â Â  / 88 min**
44 Minuten
Laufzeit Browser /Â Â  897 min**
1369 Minuten
Laufzeit Video /Â  978 min**
1583 Minuten
Laufzeit 3D-Spiel /Â Â  400 min**
540 Minuten
AnzeigegrÃ¶ÃŸe
6,71 Zoll
Anzeigetyp
OLED
Display-AuflÃ¶sung
1256 x 2808 Pixel
Display-Pixeldichte
458,44 ppi
Helligkeit Ã˜ /Â Â  451 cd/mÂ²* Â Â *
810,11 cd/mÂ²
Helligkeit (max.) /Â Â  498 cd/mÂ²* Â Â *
821 cd/mÂ²
Anzeige
4.6
Geschwindigkeit (Leistungstest)
5
Geschwindigkeit (Hardware)
4.8
Akku (Laufzeit)
5
Akku (Hardware)
4,5
Merkmale
4.4
Kamera
5
Verarbeitung
5
Design
4

Gesamtnote: Hervorragend 96%
Preis/Leistung: Gut

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VERÖFFENTLICHT IN » Technik
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