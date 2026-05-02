Crowdfunding-Gadgets im Check: PicPak, OwlBear, AM01S, TransAI Note

Hartmut Schumacher 2. May 2026 Comments Off on Crowdfunding-Gadgets im Check: PicPak, OwlBear, AM01S, TransAI Note Kommentar(e)

Zwischen Marketingversprechen und echten Unterschieden liegt oft eine groÃŸe LÃ¼cke.
Genau dort setzt der smartphonemag Newsletter an â€“ mit Tests und klaren Vergleichen.

PicPak:Â Mini-Bilderrahmen

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erreicht: EUR 709.363 /Â ZIEL: EUR 4.216
Bild: picpac

PicPak ist ein kleiner Bilderrahmen, dessen 4,2-Zoll-FarbbildschirmÂ digitale Tinte verwendet, was fÃ¼r eine Akkulaufzeit von Ã¼ber einem Jahr sorgt. Der Bilderrahmen verfÃ¼gt nicht nur Ã¼ber einen StandfuÃŸ, sondern auch Ã¼ber eine magnetische RÃ¼ckseite, so dass er sich leicht an KÃ¼hlschrÃ¤nken oder anderen GegenstÃ¤nden mit metallenen OberflÃ¤chen befestigen lÃ¤sst. Mit Hilfe einer Smartphone-App kÃ¶nnen Sie festlegen, welche Ihrer Fotos in demÂ digitalen Bilderrahmen erscheinen sollen â€“ und in welchen ZeitabstÃ¤nden. 500 Fotos haben im Speicher des Gadgets Platz.Â bit.ly/picpak_sm

OwlBear:Â KI-Haustier-Roboter

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erreicht: EUR 9.834 /Â ZIEL: EUR 2.163
Bild:Â owlbear

OwlBear ist ein kÃ¼nstliches Haustier, das Stress und Einsamkeit bekÃ¤mpfen soll. Das Tier erkennt, wenn es gestreichelt wird oder wenn sein Besitzer mit ihm redet â€“ und reagiert mit Kopf- und Augenbewegungen. Der Hersteller verspricht, dass die PersÃ¶nlichkeit des OwlBear sich anhand der Interaktionen mit dem Benutzer entwickelt. Es liegt also an Ihnen, ob das digitale Tier sich lebhaft, anhÃ¤nglich oder eigenstÃ¤ndig verhÃ¤lt. Anders als bei einem echten Haustier lÃ¤sst das Fell sich abziehen, um es reinigen zu kÃ¶nnen.Â bit.ly/owlbear_sm

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Individuelles Haustier:
Anhand von Design-Vorlagen kÃ¶nnen kreative Benutzer eigene FellÂ­variationen fÃ¼r ihr kuscheliges Haustier gestalten.Â Bild:Â picpac

AM01S:Â Mini-PC mit aufklappbaremÂ Bildschirm

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erreicht: EUR 22.023 /Â ZIEL: EUR 5.397Â 
Bild:Â AM01S

Die Besonderheit dieses Mini-PCs besteht darin, dass er Ã¼ber einen hochklappbaren Bildschirm verfÃ¼gt. Dieser Bildschirm dient zum einen als ErgÃ¤nzung zu einem angeschlossenen Monitor, kann also beispielsweise zusÃ¤tzliche Informationen anzeigen. Zum anderen lÃ¤sst er sich auch als EingabegerÃ¤t verwenden, da er berÃ¼hrungsempfindlich ist. ErhÃ¤ltlich ist der Mini-PC in mehreren AusfÃ¼hrungen mit unterschiedlichen Hardware-Ausstattungen.Â bit.ly/AM01S

TransAI Note:Â Besprechungsnotizen

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erreicht:Â EUR 9.370 /Â ZIEL: EUR 4.216
Bild:Â transai note

Dieses GerÃ¤t stellt Tonaufzeichnungen von Besprechungen her, verschriftlicht sie und fertig Zusammenfassungen an. Auch Ãœbersetzungen in Echtzeit sind mÃ¶glich. Dank einer eingebauten Kamera kann das GerÃ¤t zudem Inhalte von Bildern erfassen und Text erkennen, der sich auf ihnen befindet. Das alles funktioniert direkt auf dem GerÃ¤t, Ihre Daten werden also nicht Ã¼bers Internet Ã¼bertragen.Â bit.ly/transai_note

 

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Hartmut Schumacher   Redakteur

Hartmut ist ganz vernarrt in Smartphones und Tablets. Allerdings hielt er auch schon Digitaluhren fÃ¼r eine ziemlich tolle Erfindung. Er betrachtet Gedankenstriche als nÃ¼tzliche Strukturierungsmittel â€“ und schreibt nur gelegentlich in der dritten Person Ã¼ber sich selbst.

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