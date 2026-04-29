Crowdfunding-Gadgets im Check: Cyber Breaker X, MobiView, Raychel, Kiio Hartmut Schumacher

Technik entwickelt sich schnell â€“ Entscheidungen werden dadurch nicht einfacher.

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Cyber â€‹â€‹Breaker X: Notfall-Werkzeug

erreicht:Â EUR 7.700 /Â ZIEL: EUR 1.081

Bild: cyber breaker

Der Cyber â€‹â€‹Breaker X kann nicht nur als Notfallhammer dienen, sondern auch als Gurtschneider, als LED-Taschenlampe, als SOS-Signal und als Power-Bank. Der Akku hat eine KapazitÃ¤t von 5.000 mAh und kann die Lampe bis zu 10 Stunden lang mit Strom versorgen. Dank eines magnetischen Elements an der Oberseite kann man das 228 Gramm schwere GerÃ¤t leicht an metallischen OberflÃ¤chen befestigen.Â bit.ly/cyber_breaker

MobiView: Tragbarer Multimedia-Monitor

erreicht: EUR 28.220 /Â ZIEL: EUR 3.204

Bild: mobyview

Dieser Monitor hat zwei Besonderheiten: Erstens verfÃ¼gt er Ã¼ber einen Akku, der es erlaubt, den Monitor mit einer Ladung bis zu fÃ¼nf Stunden lang zu benutzen. Zweitens ist in dem Monitor ein kleiner Computer eingebaut, der als Betriebssystem Android mit der BedienoberflÃ¤che Google TV verwendet, so dass sich dieser auch unabhÃ¤ngig von anderen GerÃ¤ten verwenden lÃ¤sst â€“ beispielsweise zum Streamen von Videoinhalten.Â bit.ly/mobiview

Raychel: Sanfter KI-Wecker

Bild:Â raychel

Dieser Wecker reiÃŸt Sie nicht mit einem schrillen Klingelton zu einem festen Zeitpunkt aus dem Schlaf, sondern weckt Sie in einer Leichtschlafphase mit sanften GerÃ¤uschen und einem allmÃ¤hlich heller werdenden Licht, das den Sonnenaufgang nachahmt. Beim Einschlafen hilft Ihnen der Wecker, indem er Ihnen eine Geschichte erzÃ¤hlt und mit einem optionalen Projektor dazu passende Bilder an der Zimmerdecke erscheinen lÃ¤sst. ZusÃ¤tzlich zur Uhrzeit zeigt der Wecker auf seinem 4-Zoll-Bildschirm unter anderem die Temperatur an, die Luftfeuchtigkeit, das Datum und den Wochentag.Â bit.ly/raychel_wecker

erreicht: EUR 4.735 /Â ZIEL: EUR 1.081

Bild:Â raychel

Kiio: Intelligenterer Mini-Roboter

erreicht: EUR 16.669 / ZIEL: EUR 2.529

Bild:Â kiio

Kiio ist ein kleiner Roboter, der seinem Besitzer durch KI-UnterstÃ¼tzung als smarter Assistent dienen soll. Dank Mikrofon und Lautsprecher kann der Roboter all das, was ein KI auf einem PC oder einem Smartphone zu tun imstande ist. Sie kÃ¶nnen sich auch mit ihm unterhalten, beispielsweise um Fragen zu klÃ¤ren, sich Nachrichten vorlesen zu lassen oder auf Ihre E-Mail und Ihren Kalender zuzugreifen. Die eingebaute Kamera und die Bilderkennungsfunktionen erlauben es dem Roboter unter anderem, Lernmaterialien zu verarbeiten und Sie bei der Auswahl Ihrer Kleidung zu beraten.Â bit.ly/kiio_sm

Handlich und robust:

Der Roboter ist 12 Zentimeter hoch und wiegt 150 Gramm. Der robuste Kunststoff, die Wasserfestigkeit und das UmhÃ¤ngeband lassen ihn auch Abenteuer abseits des Schreibtischs Ã¼berstehen.Â Bild:Â kiio