Im Test: EAZY CASE SilikonhÃ¼lle Philipp Lumetsberger

Smartphones begleiten uns tÃ¤glich durch alle Lebenslagen â€“ entsprechend wichtig ist ein verlÃ¤sslicher Schutz, der sie vor Kratzern, StÃ¶ÃŸen und StÃ¼rzen bewahrt. Eine beliebte LÃ¶sung sind SchutzhÃ¼llen, die nicht nur Sicherheit bieten, sondern auch Komfort und eine angenehme Haptik.

Die EAZY CASE SilikonhÃ¼lle kombiniert TPU und Silikon, wodurch sie flexibel, leicht und dennoch stabil wirkt. Innen sorgt eine weiche Mikrofaserschicht dafÃ¼r, dass StÃ¶ÃŸe abgefedert werden. Die Kanten sind leicht erhÃ¶ht, sodass die Kameralinsen besser vor Kratzern geschÃ¼tzt sind. Im Alltag lÃ¤sst sich die HÃ¼lle einfach anbringen und wieder entfernen. Aussparungen fÃ¼r AnschlÃ¼sse, Lautsprecher und Kamera sind sauber verarbeitet. FingerabdrÃ¼cke fallen kaum auf, die OberflÃ¤che fÃ¼hlt sich angenehm griffig an und lÃ¤sst sich bei Bedarf leicht reinigen.

In der Hand Ã¼berzeugt das Case mit einer angenehmen OberflÃ¤che, FingerabdrÃ¼cke sind kaum sichtbar. Die seitlichen Tasten bleiben gut erreichbar, ohne dass der Druckpunkt beeintrÃ¤chtigt wird. Zudem ist die HÃ¼lle leicht zu reinigen. Ebenfalls positiv: Auch kabelloses Laden via Mag-Safe oder Qi-Standard funktioniert ohne EinschrÃ¤nkungen. ErhÃ¤ltlich ist das Case fÃ¼r iPhones ab der 12er-Serie sowie fÃ¼r ausgewÃ¤hlte Modelle von Samsung und Xiaomi.

Technische Daten & Bewertung

Preis: ab EUR 16,99 / Material:Â TPU, Silikon, Mikrofaser /Â passend fÃ¼r:Â iPhone 12 oder neuer, ausgewÃ¤hlte Samsung- und Xiaomi-Modelle /Â Features:Â MagSafe und Qi-Charging kompatibel, perfekte Passform

Â eazy-case.com

Haptik:Â 94 %Â

Verarbeitung:Â 94 %

Bedienkomfort:Â 92 %

Gesamtnote:Â Hervorragend 93%