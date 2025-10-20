Im Test: Garmin Approach S70 Tillmann Braun

Der Caddie fÃ¼rs Handgelenk:

Golf-Frage der Fragen:Â Mit welchem SchlÃ¤ger komme ich nÃ¤her an die Fahne. Hier hilft die Garmin-Uhr enorm.

Garmin Approach S70

Beim Golfen zÃ¤hlt jeder Schlag â€“ und jede Hilfe und Information sind willkommen. Mit der Approach S70 bietet Garmin eine Uhr speziell fÃ¼r Golfer, die weit mehr als nur die Entfernungen anzeigt. Die Approach S70 gibt es mit 42 mm und mit 47 mm Durchmesser. Beide Varianten verfÃ¼gen Ã¼ber ein hochauflÃ¶sendes AMOLED-Display, das auch bei direkter Sonneneinstrahlung gut ablesbar ist. Das GehÃ¤use besteht aus Keramik.

Golf-Funktionen

Mit Ã¼ber 43.000 vorinstallierten Golfplatzkarten weltweit bietet die S70 detaillierte Informationen zu jedem Loch. Die â€žPlaysLikeâ€œ-Funktion berÃ¼cksichtigt HÃ¶henunterschiede und liefert prÃ¤zise Entfernungsangaben. Zudem kann die Uhr Empfehlungen fÃ¼r die SchlÃ¤gerwahl geben, basierend auf vorherigen SchlÃ¤gen und aktuellen Bedingungen.

Gesundheits- und Fitnessfunktionen

Abseits des Golfplatzes bietet die smarte Uhr umfassende Gesundheitsfunktionen: Herzfrequenzmessung, Schlafanalyse, StressÃ¼berwachung und vieles mehr. Sie unterstÃ¼tzt verschiedene Sportmodi und kann als vollwertige Smartwatch im Alltag genutzt werden.

Akkulaufzeit und KonnektivitÃ¤t

Die Akkulaufzeit betrÃ¤gt bis zu 10 Tage im Smartwatch-Modus und bis zu 20 Stunden im GPS-Modus. Die Uhr ist kompatibel mit Android- und iOS-GerÃ¤ten und unterstÃ¼tzt Bluetooth sowie WLAN.

Fazit:Â Die Garmin Approach S70 ist eine vielseitige Golfuhr, die sowohl auf dem Platz als auch im Alltag Ã¼berzeugt. Mit prÃ¤zisen Golfdaten, umfassenden Gesundheitsfunktionen und einem eleganten Design ist sie ein zuverlÃ¤ssiger Begleiter fÃ¼r ambitionierte Golfer.

Verarbeitung: 100%

Laufzeit: 84%

Funktionsumfang: 92%

Gesamtnote: HervorragendÂ 92%