Im Test: Redmi Buds 8 Lite Philipp Lumetsberger

Technik soll unterstÃ¼tzen, nicht verwirren.

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Preiswerte Klangspender

Bild:Â CDA Verlag GmbH

Mit den Redmi Buds 8 Lite spricht Xiaomi preisbewusste Nutzer an, die Wert auf einfache Bedienung und solide Ausstattung legen. Trotz des gÃ¼nstigen Preises sind Schnellladefunktion und aktive GerÃ¤uschunterdrÃ¼ckung integriert. Ãœber die Xiaomi Earbuds App stehen fÃ¼nf Klangmodi zur Auswahl, die individuelle Anpassungen ermÃ¶glichen. Klanglich Ã¼berzeugen die In-Ears mit klarer Stimm- und Instrumentenwiedergabe sowie ordentlichem Bass bei moderater LautstÃ¤rke. Bei hÃ¶herem Pegel nimmt die QualitÃ¤t allerdings etwas ab.

Spezifikationen

Preis: EUR 22,99 / GrÃ¶ÃŸe: 31,02 x 21,45 x 23,48 mm (KopfhÃ¶rer), 56,43 x 55,99 x 26,24 mm (Ladecase) / Gewicht: 4,5 g (KopfhÃ¶rer), 35,2 g (Ladeetui) / Akkulaufzeit: 8 Stunden (KopfhÃ¶rer), bis zu 36 Stunden (inkl. Ladecase) / Features: aktiv GerÃ¤uschunterdrÃ¼ckung, Fastcharge-Funktion / Â mi.com

Bewertung

82 %Â KlangqualitÃ¤t,

89 % Â Funktionsumfang

86 %Â Akkulaufzeit

Note Sehr gut 85,67%

Bild:Â CDA Verlag GmbH