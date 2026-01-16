Im Test: Belkin SoundForm Surround Jonas Mayrhofer

Kabelloser HÃ¶rgenuss

Foto: CDA Verlag

Belkin erweitert sein Audio-Portfolio mit den Soundform Surround Wireless Over-Ear-KopfhÃ¶rern und verspricht kabellosen Komfort gepaart mit kraftvollem Sound. Schon beim ersten Ausprobieren fÃ¤llt der angenehme Tragekomfort auf: Die Ohrpolster sind sehr weich und passen sich ergonomisch der Kopfform an, der Anpressdruck ist moderat, sodass auch lÃ¤ngere HÃ¶rsessions problemlos mÃ¶glich sind.

Klanglich Ã¼berzeugen die KopfhÃ¶rer mit einem ausgewogenen Profil. Die BÃ¤sse klingen kraftvoll, die FÃ¤ustlinge sauber und die HÃ¶hen klar â€“ ideal auch fÃ¼r Musik jeder Stilrichtung. Das integrierte Surround-Feature sorgt fÃ¼r einen groÃŸartigen Sound, ohne diese kÃ¼nstlich wirken zu lassen. Stimmen kommen darÃ¼ber hinaus besonders deutlich zur Geltung, ein echter Pluspunkt beim Videostreaming und Telefonieren.

Auch die aktive GerÃ¤uschunterdrÃ¼ckung (ANC) erfÃ¼llt ihren Zweck: UmgebungsgerÃ¤usche werden merklich reduziert, ohne dass man dabei vollstÃ¤ndig von der Umwelt abgeschottet wird â€“ praktisch fÃ¼r unterwegs oder im BÃ¼ro. Hinzu kommen eine lange Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden und eine praktische Schnellladefunktion. Die Verbindung per Bluetooth und Kopplung mit dem Smartphone funktioniert zuverlÃ¤ssig und unkompliziert.

Technische Daten & Bewertung

Preis: EUR 39,99 / Akkulaufzeit: bis 60 Stunden / KonnektivitÃ¤t: Bluetooth 5.4 / Features: Multipoint-Verbindung bis zu zwei GerÃ¤te, bis zu 10 Meter Bluetooth-Reichweite /Â http://belkin.com

HandhabungÂ 94 %

Kompaktheit 96 %

Leistung 87 %

Gesamtnote Hervorragend 92%