Im Test: Blaupunkt Smart Ring Light V2 Philipp Lumetsberger

Technik braucht Kontext, nicht nur DatenblÃ¤tter.

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Eleganter Tracker: Blaupunkt Smart Ring Light V2 /Â Bild:Â CDA Verlag GmbH

Das Blaupunkt Smart Ring Light V2 Ã¼berzeugt mit einer sehr guten Passform und prÃ¤ziser Datenerfassung. In unserem Test reichte eine Akkuladung fÃ¼r eine Laufzeit von etwas mehr als fÃ¼nf Tagen. Ist der Energiespeicher leer, dauert eine vollstÃ¤ndige Ladung rund 1,5 Stunden. Die Verbindung zum Smartphone erfolgt sofort per Bluetooth, auch die notwendige Erstkalibrierung funktioniert reibungslos. Im Alltag trÃ¤gt sich der Ring angenehm und unauffÃ¤llig, die Datenerfassung samt Ãœbertragung funktioniert zuverlÃ¤ssig. Er misst Schlafphasen, Schritte, Herzfrequenz, HerzratenvariabilitÃ¤t, Stress, Erholung sowie die BlutsauerstoffsÃ¤ttigung. Die Messintervalle lassen sich individuell einstellen. Die kostenlos nutzbare App Ã¼berzeugt mit Ã¼bersichtlichen Diagrammen, detaillierten ErlÃ¤uterungen und einer Einordnung der Werte. Zudem bleibt der Datenschutz gewahrt, da alle erfassten Gesundheitsdaten lokal auf dem Smartphone gespeichert werden.

Ein Blick genÃ¼gt:

In der dazugehÃ¶rigen Blaupunkt-App werden die erfassten Daten Ã¼bersichtlich dargestellt.

Bild:Â CDA Verlag GmbH, Shutterstock

Spezifikationen

Preis: EUR 99,00 / Ringbreite: 6,9 mm / RingstÃ¤rke: 2,3 mm / Gewicht: 3,5 – 4,2 g (je nach RinggrÃ¶ÃŸe) / Material: Edelstahl, Kunstharz / Akku: 14 – 18 mAh / Akkulaufzeit: 5-7 Tage / KonnektivitÃ¤t: Bluetooth / Kompatibel mit: Android, iOS, Apple Health / Features: IP68-Zertifizierung, BildauslÃ¶sung der Handykamera durch Gesten /Â blaupunkt-ring.de

Bewertung

91 %Â Tragekomfort,

89 %Â Funktionsumfang

85 %Â Akkulaufzeit

Note Sehr gut 88,33%