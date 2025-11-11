Im Test: Displex Phone-to-Phone Notfall-Lader Philipp Lumetsberger

Mini-Lader fÃ¼r alle FÃ¤lle

Fotos: Hersteller

Der neue Notfall-Lader von Displex ist die ideale LÃ¶sung, wenn unterwegs der Smartphone-Akku leer wird und keine Steckdose zur VerfÃ¼gung steht. Mit dem kompakten Gadget lassen sich USB-C-fÃ¤hige GerÃ¤teÂ kurzerhand als Energielieferanten nutzen â€“ egal ob Android-Smartphone oder iPhone ab Serie 15 oder neuer. Die Bedienung ist simpel: Stecker mit der Ziffer 1 in das stromgebende GerÃ¤t, Stecker mit der Ziffer 2 in das zu ladende GerÃ¤t â€“ der Ladevorgang startet automatisch. Mit bis zu 500 mA reicht die Leistung aus, um Strom fÃ¼r ein paar zusÃ¤tzliche Stunden Nutzungszeit zu laden. Ein integrierter Chip steuert dabei den Vorgang zuverlÃ¤ssig. Der nur 3,5 Zentimeter kleine Mini-Lader samt 15-cm-Ladekabel passtÂ Ã¼brigens problemlos in jede Tasche.

Lade-Duo:Â Im Lieferumfang ist neben dem kompakten Mini-Lader auch ein Ladekabel enthalten.

Fazit:Â

Preis: EUR 9,99 (UVP) / kompatibel mit: Android-Smartphones, iPhones (ab Serie 15 oder neuer) / Ladeleistung: bis zu 500 mA / KonnektivitÃ¤t: USB-C / Features: Kein Datentransfer, Ãœberhitzungsschutz /Â http://displex.com

Handhabung: 94%

Kompaktheit: 96%

Leistung: 87%

Gesamtnote: HervorragendÂ 92%