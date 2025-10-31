Im Test: EcoFlow River 2 Max Philipp Lumetsberger

Die EcoFlow River 2 Max ist eine tragbare Batterie mit genug Energie, um kleine GerÃ¤te lange zu betreiben. Sie wiegt 6,3 kg und misst 27 Ã— 26 Ã— 19,6 cm, sie ist also leicht zu transportieren. In nur 60 Minuten ist der Akku komplett aufgeladen.

Die Leistung Ã¼berzeugt: Zwei normale Steckdosen liefern Strom fÃ¼r GerÃ¤te wie Laptops oder kleine HaushaltsgerÃ¤te, dazu gibt es AnschlÃ¼sse fÃ¼r Smartphones, Tablets oder andere USB-

GerÃ¤te. Mit einer vollen Ladung kann man ein Smartphone 38-mal aufladen, eine kleine Lampe 40 Stunden lang betreiben oder einen MinikÃ¼hlschrank etwa 12 Stunden mit Strom versorgen.

Flexible Nutzung & smarte Steuerung

Die River 2 Max kann Ã¼ber die Steckdose, das Auto, ein

Solarpanel oder ein USB-Kabel aufgeladen werden. Die Batterie hÃ¤lt lange â€“ laut Hersteller bis zu 10 Jahre. Bei einem Stromausfall schaltet die Powerstation sehr schnell um, sodass angeschlossene GerÃ¤te weiter Strom bekommen.

Praktische App-Features im Alltag

Ãœber die EcoFlow-App kann man den Ladestand der Batterie sehen und Steckdosen oder USB-AnschlÃ¼sse steuern â€“ sogar aus der Ferne Ã¼ber WLAN oder Bluetooth. Wer oft unterwegs ist, wird die Kombination aus schnellem Laden, robuster Bauweise und smarter App-Steuerung besonders schÃ¤tzen. Die River 2 Max vereinfacht die mobile Stromversorgung â€“ egal ob beim Camping, im Garten, beim Outdoor-Event oder als Backup fÃ¼r sensible Elektronik zu Hause. Durch ihre Vielseitigkeit und die zahlreichen AnschlussmÃ¶glichkeiten eignet sie sich zudem hervorragend fÃ¼r Wohnmobile, kleine HÃ¤user oder handwerkliche Arbeiten â€“ Ã¼berall dort, wo schnell und zuverlÃ¤ssig Strom gebraucht wird.

Fazit

Die EcoFlow River 2 Max ist mehr als nur eine tragbare Batterie â€“ sie ist Ladehilfe, Notstromversorgung und praktischer Begleiter unterwegs. FÃ¼r Outdoor-Fans und Vielreisende ein Ã¼beraus praktisches Gadget.

Specs & Bewertung

Preis: EUR 499,- / GrÃ¶ÃŸe: 270 x 260 x 196 mm / Gewicht: 6380 g / KonnektivitÃ¤t: WLAN (2,4 GHz b/g/n) / max. Eingangsleistung: 660 W / max. AC-Ausgangsleistung: 1000 W / max. DC-Ausgangsleistung:126W ecoflow.com