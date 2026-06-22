Im Test: Google Pixel 10a

Neue Smartphones gibt es viele.

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Bild: Google

Moderat Ã¼berarbeitet

Seit 2019 sind die Pixel-a-Smartphones ein fester Bestandteil von Googles Portfolio und richten sich an Nutzer, die zuverlÃ¤ssige Smartphones zu einem attraktiven Preis suchen. Auch das Pixel 10a bleibt diesem Ansatz treu. Im Vergleich zum VorgÃ¤nger verzichtet Google jedoch auf grÃ¶ÃŸere Neuerungen und konzentriert sich stattdessen auf fein dosierte Optimierungen.

Hinsichtlich des Designs ist nahezu alles beim Alten geblieben. Lediglich das Kameramodul an der RÃ¼ckseite ist nun etwas breiter. Besonders Ã¼berzeugt das Pixel 10a mit einer kompakten Bauweise und einem Gewicht von 183 Gramm, wodurch es angenehm in der Hand liegt. Die vollstÃ¤ndig im GehÃ¤use integrierte Kamera sorgt fÃ¼r ein aufgerÃ¤umtes Design ohne hervorstehende Elemente. Das 6,3 Zoll groÃŸe Display bleibt unverÃ¤ndert und lÃ¶st mit 2.424 x 1.080 Pixeln auf. Inhalte werden scharf dargestellt, die Farben wirken krÃ¤ftig, aber dennoch natÃ¼rlich. Die adaptive Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz passt sich automatisch an und sorgt fÃ¼r ein flÃ¼ssiges Scrollen.

Im Inneren arbeitet weiterhin der Tensor G4 Chip. Hinzu kommt ein 8 GB Arbeitsspeicher. Diese Kombination bietet im Alltag eine solide Leistung. Apps starten schnell, das Streaming lÃ¤uft flÃ¼ssig, und auch einfache Bildbearbeitung sowie weniger anspruchsvolle Spiele schaffen das Telefon ohne Probleme. Beim Speicher stehen wieder zwei Varianten mit 128 GB oder 256 GB zur VerfÃ¼gung, eine Erweiterung ist jedoch bei beiden Modellen nicht mÃ¶glich.

Flaches Modul:Â Das Kameramodul wurde leicht verÃ¤ndert und ragt beim Pixel 10a nicht aus dem GehÃ¤use.

Bild: CDA Verlag GmbH

Kamera mit Licht und Schatten

Bei der Kamera setzt Google auf Garantie und Ã¼bernimmt die Ausstattung des VorgÃ¤ngermodells. Die 48-Megapixel-Hauptkamera liefert sehr gute Bilder mit hoher SchÃ¤rfe, vielen Details und natÃ¼rlichen Farben. Sowohl bei Tageslicht als auch bei Nacht entstehen Ã¼berzeugende Aufnahmen, was vor allem der ausgereiften Bildverarbeitung zu verdanken ist.

Der 13-Megapixel-Weitwinkelsensor liefert bei Tageslicht ebenfalls sehr gute Ergebnisse, bei schwÃ¤cherem Licht nimmt die QualitÃ¤t jedoch sichtbar ab. Die Frontkamera liefert solide Ergebnisse, wÃ¤hrend Videos in UHD-AuflÃ¶sung mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde aufgenommen werden kÃ¶nnen.

Solide Akku-Leistung

Beim Akku bleibt die KapazitÃ¤t unverÃ¤ndert, allerdings wurde die Ladeleistung verbessert. Das Pixel 10a unterstÃ¼tzt nun kabelgebundenes Laden mit bis zu 30 Watt sowie kabelloses Laden mit bis zu 10 Watt, was im Alltag fÃ¼r kÃ¼rzere Ladezeiten sorgen soll. In unserem Test dauerte es knapp 100 Minuten, bis das Smartphone vollstÃ¤ndig geladen war.

Ein zu 100 Prozent geladener Akku soll laut Herstellerangaben mehr als 30 Stunden durchhalten. Bei unseren Messungen hielt der Energiespeicher beim Videostreaming etwas mehr als 20 Stunden und 20 Minuten durch.

Tolle BildqualitÃ¤t: Â Der Bildschirm misst 6,3 Zoll und stellt die Inhalte scharf und kontrastreich dar. Die Farben wirken krÃ¤ftig, aber nicht unnatÃ¼rlich. Bild: CDA Verlag GmbH

KI und Umwelt im Fokus

Ab Werk ist Android 16 installiert, das wie gewohnt ohne vorinstallierte Drittanbieter-Apps auskommt. Stattdessen setzt Google auf intelligente Funktionen. Neu sind unter anderem der â€žKamera Coachâ€œ, der mithilfe von Gemini passende Einstellungen und Perspektiven fÃ¼r bessere Fotos vorschlÃ¤gt, sowie â€žBeste Aufnahmeâ€œ, das bei Gruppenfotos automatisch die besten GesichtsausdrÃ¼cke kombiniert. ErgÃ¤nzt wird das Ganze durch den KI-Assistenten Gemini, der etwa beim Schreiben von Texten, Planen von Reisen oder Analysieren von Bildern unterstÃ¼tzt.

Auch beim Thema Nachhaltigkeit setzt Google klare Akzente. Das GehÃ¤use besteht vollstÃ¤ndig aus recyceltem Aluminium. Die RÃ¼ckseite ist zu rund 81 Prozent aus recyceltem Kunststoff gefertigt und die Verpackung kommt komplett ohne Plastik aus. Lobenswert ist auch die lange Update-Garantie: FÃ¼r das Pixel 10a verspricht Google sieben Jahre lang Betriebssystem- und Sicherheitsupdates, wodurch eine langfristige Nutzung gewÃ¤hrleistet ist.

Pixeltypische Anordnung:Â Anders als bei den Smartphones anderer Hersteller befindet sich bei Pixel-GerÃ¤ten der Powerbutton Ã¼ber der LautstÃ¤rkewippe. Bild: CDA Verlag GmbH

Vorteile Nachteile â€“ Kompaktes Design

â€“ Hochwertiges Display

â€“ Lange Update-Garantie â€“ Speicher nicht erweiterbar

â€“ Wenig Neuerungen im

Vergleich zum VorgÃ¤nger

Hersteller Google Name Pixel 10a Preis 433,89 Euro

Betriebssystem Android 16 Abmessungen 153,9 x 73 x 9 mm Gewicht 183 g Displaytechnologie OLED AnzeigegrÃ¶ÃŸe 6,30 Zoll BildschirmauflÃ¶sung 1080 x 2424 Pixel

CPU-Hersteller Google CPU-Modell Tensor G4 (4 nm) CPU-Leistung Achtkernprozessor

(1x 3,1 GHz Cortex-X4

+ 3x 2,6 GHz Cortex-A720

+ 4x 1,9 GHz Cortex-A520) Arbeitsspeicher 8 GB Speicherpraktikant 128 GB

Hauptkamera 48 MP / 13 MP SekundÃ¤rkamera 13 MP

Bluetooth 6.0 Wi-Fi-Generation a/b/g/n/ac/6e NFC ja

Akku-KapazitÃ¤t 5100 mAh Ladeleistung (Kabel) 30 W Ladeleistung (Kabellos) Â 10 W

Laufzeit Video 1222 Minuten Laufzeit Browser 1347 Minuten Laufzeit 3D-Rendering 636 Minuten Ladezeit 0-50 36 Minuten Ladezeit 0-100 99 Minuten Geekbench 6-Single 1732 Geekbench 6-Multi 4477

Anzeige 95,6 % Geschwindigkeit (Leistungstest) 63,2 % Geschwindigkeit (Hardware) 68,9 % Akku (Laufzeit) 79,8 % Akku (Hardware) 69,7 % Merkmale 85,5 % Kamera 72,1 % Verarbeitung 100,0 % Design 80,0 % Haptik 94,3 %

Gesamtnote: Sehr gut | 81,0%

Preis/Leistung: Sehr gut | 80,8 %