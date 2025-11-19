Im Test: Govee Tree Floor Lamp

Blickfang mit KÃ¶pfchen

Die Attribute schÃ¶n, smart und gÃ¼nstig schlieÃŸen sich in den meisten gegenseitigen FÃ¤llen aus. Die neue Designer-Stehlampe von Govee verspricht dennoch mehr zu kÃ¶nnen als nur gut auszusehen und im Vergleich zu anderen Herstellern auch gÃ¼nstiger zu sein.

Die Govee Tree Floor Lamp erfÃ¼llte schon auf den ersten Blick das, was eine moderne Designer-Lampe ausmacht: ein schlanker und Ã¤sthetischer Blickfang, der in jedem modernen Wohn-, Arbeits- oder Schlafzimmer eine gute Figur macht. Sie wird in vier Teilen geliefert und ist nach wenigen Handgriffen zu einer sehr stabilen Stehlampe zusammengeschraubt. Die drei LED-Lampen lassen sich individuell in Helligkeit und Farbe sowie im Lichtkegel einstellen. Doch die wahren StÃ¤rken offenbarten die Designer-Leuchten in ihrer Software und KompatibilitÃ¤t mit anderen Produkten.

Das Licht tanzt zur Musik

Drei unabhÃ¤ngig verstellbare Arme ermÃ¶glichen eine 350-Grad-Drehung der Lampen horizontal und 90 Grad vertikal â€“ ideal, um gezielt WÃ¤nde, Pflanzen oder den Lesebereich zu beleuchten. Mit einer Helligkeit von bis zu 1500 Lumen (500 Lumen pro Arm) und einer stufenlos einstellbaren Farbtemperatur von 2700 bis 6500 Kelvin eignet sie sich sowohl als Leselicht als auch als stimmungsvolle Ambientebeleuchtung. Das LuminBlend-System ermÃ¶glicht laut Hersteller 16 Millionen Farben und 64 vordefinierte Szenen sowie DIY-Optionen und per integriertem Mikrofon und der Musik-Sync-Funktion liefert die Stehlampe eine zur Musik passende Lichtshow.

VielfÃ¤ltig kompatibel

Matter ist der neue, herstellerneutrale Smart-Home-Standard, den Amazon, Apple, Google, AVM und viele weitere Hersteller unterstÃ¼tzen. Beim Matter-Standard kÃ¶nnen nicht nur Produkte verschiedener Marken, sondern auch unterschiedliche Funkstandards wie Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, Z-Wave und DECT-ULE kombiniert werden. Die Tree Floor Lamp lÃ¤uft daher reibungslos in nahezu allen Smart-Home-Systemen und lÃ¤sst sich problemlos auch per Sprachbefehl steuern. Sollte das eigene Smart-Home-System noch nicht alle Features und Funktionen unterstÃ¼tzen, steht mit der Govee-App eine weitere Steuerungsoption fÃ¼r die komplexen Effekte zur VerfÃ¼gung.

Fazit

Die Govee Tree Stehleuchte ist mehr als eine schÃ¶ne und gÃ¼nstige Designerlampe: Sie ist eine smarte Raumbeleuchtung, die Ã„sthetik, Funktion und moderne Technologie elegant verbindet. Matter-KompatibilitÃ¤t sorgt fÃ¼r eine zukunftssichere smarte Integration, wÃ¤hrend die Farben eine spielerische Vielfalt bieten. Ein echtes Highlight â€“ ideal fÃ¼r alle, die zeitloses Design und Technik fÃ¼r kleines Geld haben wollen.

Technische Daten & Bewertung

Preis: Â ca. EUR 170,- /Â MaÃŸe: Â 157 x 28 x 28 cm /Â Helligkeit: Â bis 1.500 Lumen /Â Farbtemperatur: Â 2 700 â€“ 6 500 Kelvin,Â Farben: Â 16 Millionen /Â KonnektivitÃ¤t: Â WLAN, Bluetooth /Â steuerbar per: Â App, Sprachbefehl, Fernbedienung /Â eu.govee.com