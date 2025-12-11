Im Test: Hama Bluetooth Mini-Tastatur “Travel 450” Jonas Mayrhofer

Reisebegleiter

Foto: Hersteller

Die Hama Mini Tastatur Travel 450 ist faltbar, kabellos und somit ideal fÃ¼r unterwegs. Sie ist nicht nur mit dem Smartphone und Tablet kompatibel, sondern kann bei Bedarf auch mit dem PC gekoppelt werden. Aufgrund ihrer kompakten MaÃŸe sind die Tasten normalerweise kleiner, deshalb ist das Tippen etwas gewÃ¶hnungsbedÃ¼rftig.

Die Akkulaufzeit Ã¼berzeugt: Laut Hersteller reicht eine volle Ladung bei tÃ¤glicher Nutzung von rund zwei Stunden in etwa 35 Tagen. Ãœberaus praktisch ist die integrierte KI, die beim Schreiben unterstÃ¼tzt. Diese lÃ¤sst sich mit nur einem Tastendruck aktivieren. Die Verbindung mit dem mobilen EndgerÃ¤t klappt schnell und problemlos.

Technische Daten & Bewertung:

Preis: Â EUR 39,99 /Â GrÃ¶ÃŸe: Â 295 x 91 x 8 mm /Â Gewicht: Â 137 g /Â Akkulaufzeit: Â 35 Tage /Â KonnektivitÃ¤t: Â Bluetooth /Â Tastenanzahl: Â 66 /Â http://hama.com

Gesamtnote:Â Sehr gut 85%