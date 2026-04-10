Im Test: Kospet Tank T4 Philipp Lumetsberger

Wer GerÃ¤te vergleichen will, ohne sich durch Werbung zu bekÃ¤mpfen, findet im Smartphonemag Newsletter hilfreiche Einordnung.

Outdoor-Smartwatch / Bild:Â CDA-Verlag

Der Kospet Tank T4 richtet sich an Outdoor-Enthusiasten und Sportler, die eine besonders widerstandsfÃ¤hige Smartwatch suchen. Das EdelstahlgehÃ¤use ist nach MIL-STD-810H zertifiziert und kombiniert eine IP69K-Klassifizierung mit 10 ATM Wasserdichtigkeit. Damit eignet sich die Uhr auch fÃ¼r anspruchsvolle Outdoor-EinsÃ¤tze. Das 1,43 Zoll groÃŸe Display lÃ¶st mit 466 Ã— 466 Pixeln auf und erreicht eine hohe Helligkeit, sodass Inhalte auch bei direkter Sonneneinstrahlung gut ablesbar bleiben. Neben Offline-Karten und einem Walkie-Talkie-Modus erfasst die Uhr mithilfe zahlreicher Sensoren gÃ¤ngige Gesundheitsdaten wie Herzfrequenz oder BlutsauerstoffsÃ¤ttigung. Die Dual-Band-Satellitenortung sorgt auÃŸerdem fÃ¼r eine sichere Positionsbestimmung selbst in anspruchsvollen Umgebungen.

Bild:Â CDA-Verlag

Spezifikationen

Preis: EUR 187,99 / GrÃ¶ÃŸe: 48,6 x 48,6 x 13,7 mm / Gewicht: 77 g / Display: 1,43â€œ AMOLED / Akkulaufzeit: bis zu 15 Tage / Ladezeit: rund zwei Stunden / kompatibel mit: Android 7.0 oder hÃ¶her, iOS 14.0 oder hÃ¶her / Features: 160 unterstÃ¼tzte Trainingsmodi, Walkie-Talkie-Modus, Dual-Band-Satellitenortung, eu.kospet.com

Bewertung

94 % Funktionsumfang

90 % Bedienbarkeit

97 % Verarbeitungshinweis

Hervorragend 93,67 %