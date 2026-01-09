Im Test: MAGEASY CoverBuddy Philipp Lumetsberger

Schlanker Allrounder

Fotos: Hersteller / CDA Verlag

Der CoverBuddy von Mageasy richtet sich an iPad-Nutzer, die ihr GerÃ¤t mit dem Magic Keyboard verwenden und dennoch nicht auf Schutz verzichten mÃ¶chten. Im Test Ã¼berzeugt das Case mit passgenauem Sitz und der cleveren Smart-Connect-Technologie, die eine Verbindung zwischen iPad und Tastatur ermÃ¶glicht und dessen Nutzung in keiner Weise eingeschrÃ¤nkt ist. Das robuste GehÃ¤use schÃ¼tzt das Tablet zuverlÃ¤ssig. ZusÃ¤tzlich ist das Case mit einer Halterung fÃ¼r den Apple Pencil ausgestattet. Hochwertiges Kunstleder sorgt zudem fÃ¼r eine edle, griffige OberflÃ¤che.

Extra-Schutz

Die CoverBuddy-HÃ¼lle stellt eine sinnvolle ErgÃ¤nzung zu Apples Magic Keyboard dar.

Technische Daten & Bewertung

Preis: EUR 27,99 / GrÃ¶ÃŸe: 285,8 x 221 x 9,4 mm (iPad Pro 13â€œ Variante) / Gewicht: 158 g (iPad Pro 13â€œ Variante / erhÃ¤ltlich fÃ¼r: iPad Air 11â€œ und 13â€œ, iPad Pro 11â€œ und 13â€œ /Â http://mageasy.us

Passform und Schutz 94 %

FunktionalitÃ¤t 96 %

Verarbeitung 98 %

Gesamtnote Hervorragend 96%