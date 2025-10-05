Im Test: Motorola Edge 60 Fusion Philipp Lumetsberger

Mit der Edge Modellreihe hat sich die zum Lenovo-Konzern gehÃ¶rende Marke Motorola sich einen Platz im Mittelklasse-Segment gesichert. Denn mittlerweile geht diese in die sechste Auflage. Neben dem Standardmodell des Edge 60 und dem Edge 60 Pro umfasst die neueste GerÃ¤tegeneration auch das Edge 60 Fusion. Letzteres ist das das gÃ¼nstigste Modell und wechselt aktuell fÃ¼r knapp 280 Euro den Besitzer.

Starkes Display, mittelmÃ¤ÃŸige Kamera

Wie bei vielen anderen Motorola-Smartphones wurde auch das Edge 60 Fusion mit einem dezenten Duftstoff versehen â€“ ein Detail, das wie immer Geschmackssache ist. In unserer Redaktion sorgte dieses Feature fÃ¼r geteilte Meinungen. UnabhÃ¤ngig davon Ã¼berzeugt das GerÃ¤t durch seine hochwertige Verarbeitung: Die RÃ¼ckseite besteht aus gummiertem Kunststoff in edler Lederoptik, was fÃ¼r eine angenehme Haptik sorgt.

Das zu den RÃ¤ndern hin leicht abgerundete Display misst 6,67 Zoll in der Diagonale und Ã¼berzeugt mit satten Farben und einem hohen Kontrast. Die AuflÃ¶sung belÃ¤uft sich auf 2.712 x 1.220 Pixel und die Bildwiederholrate liegt bei 120 Hertz. Bei Bedarf lÃ¤sst sich die Rate auf 60 Hertz drosseln, um die Akkulaufzeit zu erhÃ¶hen.

Der Kamerablock auf der RÃ¼ckseite beherbergt die Hauptkamera mit 50 Megapixeln, eine Ultraweitwinkellinse mit 13 Megapixeln und einen zusÃ¤tzlichen 3-in-1-Lichtsensor. Mit der Ultraweitwinkelkamera lassen sich auch die Makroaufnahmen schieÃŸen. Auf der Vorderseite schieÃŸt die Frontkamera Fotos mit einer AuflÃ¶sung von 32 Megapixeln. Vor allem bei Tageslicht kÃ¶nnen sich die Aufnahmen sehen lassen. Die Farben sind krÃ¤ftig und wirken natÃ¼rlich und auch der Detailgrad ist sehr hoch. Bei wenig Umgebungslicht wird auch die BildqualitÃ¤t merkbar schlechter.

GenÃ¼gend Power fÃ¼r den Alltag

Im Inneren arbeitet der MediaTek Dimensity 7300, ein solider Mittelklasse-Prozessor, der etwa auch im Redmi Note 14 5G zum Einsatz kommt. In Kombination mit 8 GB RAM lÃ¤uft das System flÃ¼ssig. Der Arbeitsspeicher lÃ¤sst sich bei Bedarf virtuell um weitere 16 GB erweitern â€“ eine praktische Option fÃ¼r Multitasking. Mit Moto AI steigt Motorola in den KI-Wettbewerb ein. Das Edge 60 Fusion ist eines der ersten GerÃ¤t des Herstellers, das direkt ab Werk mit der neuen, hauseigenen KI ausgestattet ist. Funktionen wie automatische Transkripte, visuelle Notizen, oder eine Zusammenfassung verpasster Nachrichten sollen kÃ¼nftig den Alltag der Nutzer erleichtern.

Denn es gibt (noch) einen Haken: Derzeit ist die Motorola-KI jedoch nur in Englisch, Spanisch und Portugiesisch verfÃ¼gbar. Ein deutscher Sprachmodus wurde bisher nicht angekÃ¼ndigt. Wer diesen Sprachen nicht mÃ¤chtig ist, kann mit der KI aktuell nichts anfangen.

GlÃ¼cklicherweise ist auch Google Gemini als smarte AssistenzlÃ¶sung an Bord, inklusive dem bekannten â€žCircle to Searchâ€œ, mit dem sich Bildschirm-inhalte einkreisen und direkt im Web suchen lassen.

Kraftvoller Energiespeicher

Der Akku bietet eine KapazitÃ¤t von 5.200 mAh und soll laut Hersteller im Standby-Betrieb bis zu 52 Stunden durchhalten. In unserem Browsertest erreichte das GerÃ¤t eine Laufzeit von rund 18 Stunden. Geladen wird mit bis zu 68 Watt per Kabel. Auf kabelloses Laden verzichtet Motorola jedoch bei diesem Modell. Warum der Hersteller diese Funktion weggelassen hat, ist uns ein RÃ¤tsel.

Am Schluss mÃ¼ssen wir noch die umweltfreundliche Verpackung loben: komplett plastikfrei und inklusive einer SchutzhÃ¼lle aus recyceltem Material. Ebenfalls neu und EU-konform: ein Energielabel im Lieferumfang, das auf einen Blick Informationen zu Energieeffizienz, Reparierbarkeit und Akkulaufzeit liefert.

Ein gut ablesbares und groÃŸes Display, ein ausdauernder Akku und genug Rechenleistung fÃ¼r den Alltag – mit diesen Attributen punktet das Motorola Edge 60 Fusion. Philipp Lumetsberger (Chefredakteur)

ProsÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Cons – Exzellente Verarbeitung

– Starkes Display

– Ausdauernder Akku – Ladeleistung etwas mau

– MittelmÃ¤ÃŸige BildqualitÃ¤t beim Zoom

Hersteller Motorola Modell Edge 60 Fusion Preis (TestgerÃ¤t) EUR 276

Android-Version 15 CPU-Hersteller Qualcomm CPU-Modell Mediatek Dimensity 7300 CPU-Taktung 4 x 2.5 GHz + 4 x 2.0 GHz GPU-Modell Mali-G615 MC2 Arbeitsspeicher 8 GB Speicher intern 256 GB, 512 GB SD-Karte (max. GrÃ¶ÃŸe) 1000 GB Kamera (Haupt-/Front) 50 / 32 MP USB-Port USB Typ-C Bluetooth-Version 5.4 WLAN-Standard a, b, g, n, ac, 6e LTE âœ” Fingerprintscanner âœ” NFC âœ” Abmessungen 161 x 73 x 8.0 mm Gewicht 177.5 g

Akku-KapazitÃ¤t 5200 mAh Akku tauschbar âœ– Laden (kabellos) âœ– Schnelladen âœ– Ladezeit 0-50 / 31Â min** 29 min Ladezeit 0-100Â /Â 88Â min** 60 min Laufzeit Browser /Â 897Â min** 1064 min Laufzeit Video /978Â min** 1171 min Laufzeit 3D-Spiel /Â 400 min** 623 min

Display-GrÃ¶ÃŸe 6.67 Zoll Display-Typ OLED Display-AuflÃ¶sung 1220 x 2712 Pixel Display-Pixeldichte 445.84 ppi Helligkeit Ã˜ /Â 451 cd/m2*Â * 448.56 cd/m2 Helligkeit (max) /Â 498 cd/m2*Â * 457 cd/m2

Leistung(GeekBench 5)Â /1830* 2817 Grafik (GFXBench)Â / 2014* 6416

Display 4.5 Speed (Leistung) 3.6 Speed (Hardware) 5 Akku (Laufzeit) 5 Akku (Hardware) 2.5 Features 4.5 Kamera 4.5 Verarbeitung 5 Design 4

Gesamtnote*: Sehr gutÂ (88 %)

Preis/Leistung: Gut

* Die Gesamtnote setzt sich wie folgt zusammen: Display 15 % – Speed (Leistungstest) 22 % – Speed (Hardware) 10 % – Akku (Laufzeit) 24 % – Akku (Hardware) 4 % – Features 4 % – Kamera 15 % – Verarbeitung 3 % – Design 3 %

** Mittelwert aller bisher getesteten GerÃ¤te

