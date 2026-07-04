Im Test: Oppo Reno 15 Pro 5G Philipp Lumetsberger

Kaufentscheidungen bei Smartphones werden immer komplexer.

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Top-Technik im edlen Gewand

Bild: Oppo, CDA Verlag GmbH

Mit dem Reno15 Pro hat Oppo ein Smartphone auf den Markt gebracht, das Premium-Technik zum kleinen Preis bieten soll. Der Hersteller setzt dabei auf eine Kombination aus leistungsstarker Hardware, einem auffÃ¤lligen Design und einem groÃŸzÃ¼gig dimensionierten Akku. FÃ¼r Nutzer, die Wert auf starke Alltagsperformance und eine vielseitige Kamera legen, ohne gleich in die absolute Oberklasse investieren zu wollen, positioniert sich das GerÃ¤t somit als interessante Option.

AuffÃ¤lliges Design

Oppo bietet das Reno15 Pro in den Farbvarianten â€žDusk Brownâ€œ und â€žAurora Blueâ€œ an. Vor allem Letzteres zieht mit schimmernden Effekten auf der RÃ¼ckseite alle Blicke auf sich. Je nach Lichteinfall verÃ¤ndert sich das Design. Es erinnert an ein Polarlichter und verleiht dem GerÃ¤t eine gewisse Dynamik. Im Alltag relativiert sich dieser Effekt allerdings schnell, insbesondere wenn eine SchutzhÃ¼lle verwendet wird. Positiv fÃ¤llt jedoch auf, dass die RÃ¼ckseite kaum anfÃ¤llig fÃ¼r FingerabdrÃ¼cke ist und dadurch dauerhaft sauber wirkt.

Das 6,32 Zoll groÃŸe Display Ã¼berzeugt mit einer hohen AuflÃ¶sung von 2.640 x 1.260 Pixeln. SÃ¤mtliche Inhalte werden scharf und kontrastreich dargestellt, die Farben wirken lebendig, ohne Ã¼berzeichnet zu sein. Wer mÃ¶chte, kann die Farbabstimmung zusÃ¤tzlich in den Einstellungen anpassen.

Kl-Hinweis:

Der Schriftzug â€žReno AI Cameraâ€œ verrÃ¤t, dass die Kamera sehr stark auf KI setzt.

Bild: CDA Verlag GmbH

StÃ¤rkerer Prozessor, Software mit Haken

Im Inneren arbeitet ein Dimensity 8450 Prozessor von MediaTek, der zusammen mit 12 GB Arbeitsspeicher fÃ¼r eine durchweg flÃ¼ssige Performance sorgt. AlltÃ¤gliche Anwendungen werden ohne VerzÃ¶gerung ausgefÃ¼hrt, und auch bei anspruchsvolleren Aufgaben wie Gaming oder Bildbearbeitung zeigt sich das System leistungsfÃ¤hig und stabil. Das Reno15 Pro bietet damit genÃ¼gend Reserven, um auch zukÃ¼nftige Anforderungen problemlos zu bewÃ¤ltigen.

Weniger Ã¼berzeugend prÃ¤sentiert sich hingegen die Software-Seite. Zwar lÃ¤uft mit ColorOS 16 eine moderne, auf Android 16 basierende OberflÃ¤che, und Oppo verspricht eine lange Update-Versorgung mit fÃ¼nf Betriebssystem-Updates sowie Sicherheitsupdates Ã¼ber sechs Jahre. Allerdings wird das Nutzererlebnis durch die Vielzahl vorinstallierter Drittanbieter-Apps getrÃ¼bt. Anwendungen wie TikTok, Temu oder diverse Spiele sind bereits vorab installiert und mÃ¼ssen mÃ¼hsam einzeln deinstalliert werden. Diese FÃ¼lle wirkt eher stÃ¶rend als hilfreich und schmÃ¤lert den ansonsten positiven Eindruck.

Lichteffekte als Blickfang:

Das Reno 15 Pro in der Variante â€žAurora Blueâ€œ zieht dank schimmernder Effekte alle Blicke auf sich. Das Design erinnert an Polarlichter. Bild: CDA Verlag GmbH

Starke Kamera und ausdauernder Akku

Ein zentrales Verkaufsargument des Reno15 Pro ist das Kamerasystem. Der Hauptsensor lÃ¶st mit 200 Megapixeln auf und wird von einer Ultraweitwinkel- sowie einer Telelinse mit jeweils 50 Megapixeln ergÃ¤nzt. In der Praxis liefert das Setup Ã¼berzeugende Ergebnisse: Bei guten LichtverhÃ¤ltnissen entstehen detailreiche und farblich ausgewogene Aufnahmen. Die optische Bildstabilisierung sorgt zudem fÃ¼r verwacklungsfreie Fotos und Videos.

Der bis zu 120-fache digitale Zoom klingt auf dem Papier beeindruckend, entpuppt sich in der Praxis jedoch als Spielerei. Mit zunehmender VergrÃ¶ÃŸerung greift die Software immer stÃ¤rker ein, wodurch Details verloren gehen und die BildqualitÃ¤t sichtbar abnimmt. FÃ¼r qualitativ anspruchsvolle Aufnahmen sind diese hohen Zoomstufen daher kaum geeignet.

Beim Akku setzt Oppo konsequent auf Ausdauer. Mit 6200 mAh fÃ¤llt die KapazitÃ¤t auÃŸergewÃ¶hnlich hoch aus und sorgt fÃ¼r eine entsprechend lange Laufzeit. DarÃ¼ber hinaus ist eine Schnellladefunktion mit bis zu 80 Watt an Bord, die die Zeit an der Steckdose erheblich verkÃ¼rzt. UnverstÃ¤ndlich bleibt jedoch der Verzicht auf kabelloses Laden. In dieser Preisklasse ist dieses Feature mittlerweile fast Standard, sodass das Fehlen durchaus ins Gewicht fÃ¤llt.

Kreative Bildgalerie:

Eine spezielle Sperrbildschirm-Galerie sorgt dafÃ¼r, dass jedes Mal, wenn der Bildschirm aufleuchtet ein anderes Bild angezeigt wird. Bild: CDA Verlag GmbH

Vorteile Nachteile â€“ Tolles Display

â€“ Flotte Performance

â€“ Langer Updatezeitraum â€“ Sehr viele Drittanbieter-Apps vorinstalliert

â€“ Kein kabelloses Laden

HerstellerÂ Â Oppo Name Reno15 Pro Preis 661,90 Euro

Betriebssystem Android 16 Abmessungen 151,2 x 72,4 x 8 mm Gewicht 187 g Displaytechnologie AMOLED AnzeigegrÃ¶ÃŸe 6,32 Zoll BildschirmauflÃ¶sung 1216 x 2640 Pixel

CPU-HerstellerÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â MediaTek CPU-Modell Dimension 8450 (4 nm) CPU-Leistung Achtkernprozessor

(1x 3,25 GHz Cortex-A725

+ 3x 3,0 GHz Cortex-A725

+ 4x 2,1 GHz Cortex-A725) Arbeitsspeicher 12 GB Speicherpraktikant 256 GB

Hauptkamera 200 MP / 50 MP / 50 MP SekundÃ¤rkamera 50 MP

Bluetooth 5.4 Wi-Fi-Generation a/b/g/n/ac NFC ja

Akku-KapazitÃ¤t 6200 mAh Ladeleistung (Kabel) 80 W Ladeleistung (Kabellos)

Laufzeit Video 1833 min Laufzeit Browser 1406 min Laufzeit 3D-Rendering 556 Minuten Ladezeit 0-50 33 Minuten Ladezeit 0-100 72 Minuten Geekbench 6-Single 1618 Geekbench 6-Multi 6253

Anzeige 89,2 % Geschwindigkeit (Leistungstest) 69,8 % Geschwindigkeit (Hardware) 84,3 % Akku (Laufzeit) 87,7 % Akku (Hardware) 80,0 % Merkmale 76,8 % Kamera 93,9 % Verarbeitung 100,0 % Design 100,0 % Haptik 90,0 %

Gesamtnote: Sehr gut | 86,6%

Preis/Leistung: Â Hervorragend | 97,7 %