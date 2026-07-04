Im Test: Oppo Reno 15 Pro 5G

Kaufentscheidungen bei Smartphones werden immer komplexer.
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Top-Technik im edlen Gewand
Bild: Oppo, CDA Verlag GmbH
Mit dem Reno15 Pro hat Oppo ein Smartphone auf den Markt gebracht, das Premium-Technik zum kleinen Preis bieten soll. Der Hersteller setzt dabei auf eine Kombination aus leistungsstarker Hardware, einem auffÃ¤lligen Design und einem groÃŸzÃ¼gig dimensionierten Akku. FÃ¼r Nutzer, die Wert auf starke Alltagsperformance und eine vielseitige Kamera legen, ohne gleich in die absolute Oberklasse investieren zu wollen, positioniert sich das GerÃ¤t somit als interessante Option.
AuffÃ¤lliges Design
Oppo bietet das Reno15 Pro in den Farbvarianten â€žDusk Brownâ€œ und â€žAurora Blueâ€œ an. Vor allem Letzteres zieht mit schimmernden Effekten auf der RÃ¼ckseite alle Blicke auf sich. Je nach Lichteinfall verÃ¤ndert sich das Design. Es erinnert an ein Polarlichter und verleiht dem GerÃ¤t eine gewisse Dynamik. Im Alltag relativiert sich dieser Effekt allerdings schnell, insbesondere wenn eine SchutzhÃ¼lle verwendet wird. Positiv fÃ¤llt jedoch auf, dass die RÃ¼ckseite kaum anfÃ¤llig fÃ¼r FingerabdrÃ¼cke ist und dadurch dauerhaft sauber wirkt.
Das 6,32 Zoll groÃŸe Display Ã¼berzeugt mit einer hohen AuflÃ¶sung von 2.640 x 1.260 Pixeln. SÃ¤mtliche Inhalte werden scharf und kontrastreich dargestellt, die Farben wirken lebendig, ohne Ã¼berzeichnet zu sein. Wer mÃ¶chte, kann die Farbabstimmung zusÃ¤tzlich in den Einstellungen anpassen.
Kl-Hinweis:
Der Schriftzug â€žReno AI Cameraâ€œ verrÃ¤t, dass die Kamera sehr stark auf KI setzt.
Bild: CDA Verlag GmbH
StÃ¤rkerer Prozessor, Software mit Haken
Im Inneren arbeitet ein Dimensity 8450 Prozessor von MediaTek, der zusammen mit 12 GB Arbeitsspeicher fÃ¼r eine durchweg flÃ¼ssige Performance sorgt. AlltÃ¤gliche Anwendungen werden ohne VerzÃ¶gerung ausgefÃ¼hrt, und auch bei anspruchsvolleren Aufgaben wie Gaming oder Bildbearbeitung zeigt sich das System leistungsfÃ¤hig und stabil. Das Reno15 Pro bietet damit genÃ¼gend Reserven, um auch zukÃ¼nftige Anforderungen problemlos zu bewÃ¤ltigen.
Weniger Ã¼berzeugend prÃ¤sentiert sich hingegen die Software-Seite. Zwar lÃ¤uft mit ColorOS 16 eine moderne, auf Android 16 basierende OberflÃ¤che, und Oppo verspricht eine lange Update-Versorgung mit fÃ¼nf Betriebssystem-Updates sowie Sicherheitsupdates Ã¼ber sechs Jahre. Allerdings wird das Nutzererlebnis durch die Vielzahl vorinstallierter Drittanbieter-Apps getrÃ¼bt. Anwendungen wie TikTok, Temu oder diverse Spiele sind bereits vorab installiert und mÃ¼ssen mÃ¼hsam einzeln deinstalliert werden. Diese FÃ¼lle wirkt eher stÃ¶rend als hilfreich und schmÃ¤lert den ansonsten positiven Eindruck.
Lichteffekte als Blickfang:
Das Reno 15 Pro in der Variante â€žAurora Blueâ€œ zieht dank schimmernder Effekte alle Blicke auf sich. Das Design erinnert an Polarlichter. Bild: CDA Verlag GmbH
Starke Kamera und ausdauernder Akku
Ein zentrales Verkaufsargument des Reno15 Pro ist das Kamerasystem. Der Hauptsensor lÃ¶st mit 200 Megapixeln auf und wird von einer Ultraweitwinkel- sowie einer Telelinse mit jeweils 50 Megapixeln ergÃ¤nzt. In der Praxis liefert das Setup Ã¼berzeugende Ergebnisse: Bei guten LichtverhÃ¤ltnissen entstehen detailreiche und farblich ausgewogene Aufnahmen. Die optische Bildstabilisierung sorgt zudem fÃ¼r verwacklungsfreie Fotos und Videos.
Der bis zu 120-fache digitale Zoom klingt auf dem Papier beeindruckend, entpuppt sich in der Praxis jedoch als Spielerei. Mit zunehmender VergrÃ¶ÃŸerung greift die Software immer stÃ¤rker ein, wodurch Details verloren gehen und die BildqualitÃ¤t sichtbar abnimmt. FÃ¼r qualitativ anspruchsvolle Aufnahmen sind diese hohen Zoomstufen daher kaum geeignet.
Beim Akku setzt Oppo konsequent auf Ausdauer. Mit 6200 mAh fÃ¤llt die KapazitÃ¤t auÃŸergewÃ¶hnlich hoch aus und sorgt fÃ¼r eine entsprechend lange Laufzeit. DarÃ¼ber hinaus ist eine Schnellladefunktion mit bis zu 80 Watt an Bord, die die Zeit an der Steckdose erheblich verkÃ¼rzt. UnverstÃ¤ndlich bleibt jedoch der Verzicht auf kabelloses Laden. In dieser Preisklasse ist dieses Feature mittlerweile fast Standard, sodass das Fehlen durchaus ins Gewicht fÃ¤llt.
Kreative Bildgalerie:
Eine spezielle Sperrbildschirm-Galerie sorgt dafÃ¼r, dass jedes Mal, wenn der Bildschirm aufleuchtet ein anderes Bild angezeigt wird. Bild: CDA Verlag GmbH
|Vorteile
|Nachteile
|â€“ Tolles Display
â€“ Flotte Performance
â€“ Langer Updatezeitraum
|â€“ Sehr viele Drittanbieter-Apps vorinstalliert
â€“ Kein kabelloses Laden
|HerstellerÂ Â
|Oppo
|Name
|Reno15 Pro
|Preis
|661,90 Euro
|Betriebssystem
|Android 16
|Abmessungen
|151,2 x 72,4 x 8 mm
|Gewicht
|187 g
|Displaytechnologie
|AMOLED
|AnzeigegrÃ¶ÃŸe
|6,32 Zoll
|BildschirmauflÃ¶sung
|1216 x 2640 Pixel
|CPU-HerstellerÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
|MediaTek
|CPU-Modell
|Dimension 8450 (4 nm)
|CPU-Leistung
|Achtkernprozessor
(1x 3,25 GHz Cortex-A725
+ 3x 3,0 GHz Cortex-A725
+ 4x 2,1 GHz Cortex-A725)
|Arbeitsspeicher
|12 GB
|Speicherpraktikant
|256 GB
|Hauptkamera
|200 MP / 50 MP / 50 MP
|SekundÃ¤rkamera
|50 MP
|Bluetooth
|5.4
|Wi-Fi-Generation
|a/b/g/n/ac
|NFC
|ja
|Akku-KapazitÃ¤t
|6200 mAh
|Ladeleistung (Kabel)
|80 W
|Ladeleistung (Kabellos)
|Laufzeit Video
|1833 min
|Laufzeit Browser
|1406 min
|Laufzeit 3D-Rendering
|556 Minuten
|Ladezeit 0-50
|33 Minuten
|Ladezeit 0-100
|72 Minuten
|Geekbench 6-Single
|1618
|Geekbench 6-Multi
|6253
|Anzeige
|89,2 %
|Geschwindigkeit (Leistungstest)
|69,8 %
|Geschwindigkeit (Hardware)
|84,3 %
|Akku (Laufzeit)
|87,7 %
|Akku (Hardware)
|80,0 %
|Merkmale
|76,8 %
|Kamera
|93,9 %
|Verarbeitung
|100,0 %
|Design
|100,0 %
|Haptik
|90,0 %
Gesamtnote: Sehr gut | 86,6%
Preis/Leistung: Â Hervorragend | 97,7 %