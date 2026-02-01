Im Test: Pocketbook Verse Lite Lukas Wenzel

Schlichter E-Reader fÃ¼r den Alltag

Der PocketBook Verse Lite richtet sich an alle, die unkompliziert und ohne Ablenkung lesen mÃ¶chten. Der 6-Zoll-E-Ink-Carta-Bildschirm bietet mit 212 dpi eine gute SchÃ¤rfe, und dank integrierter Beleuchtung lÃ¤sst sich auch bei DÃ¤mmerung angenehm lesen. Mit rund 170 Gramm ist das GerÃ¤t sehr leicht und liegt selbst bei lÃ¤ngeren Lesesessions bequem in der Hand. Die Bedienung erfolgt Ã¼ber einen Touchscreen.

Lesekomfort ohne Schnickschnack

Im Alltag zeigt sich der Verse Lite als zuverlÃ¤ssiger Begleiter. Er konzentriert sich bewusst auf das Wesentliche und verzichtet auf Funktionen wie Bluetooth oder Audio. BÃ¼cher kÃ¶nnen per USB oder WLAN geladen werden, das MenÃ¼ ist Ã¼bersichtlich gestaltet. Positiv fÃ¤llt auch die solide Verarbeitung auf â€“ das KunststoffgehÃ¤use wirkt stabil und griffig. Kleine Abstriche gibt es bei der AuflÃ¶sung und der fehlenden Wasserfestigkeit, doch das schmÃ¤lert den LesespaÃŸ kaum. Insgesamt ein gelungener E-Reader fÃ¼r Puristen, der Wert auf Einfachheit und Lesekomfort legen.

Die optionale HÃ¼lle fÃ¼r die Verse-Serie bietet robusten Rundumschutz mit Hartschale gegen StÃ¶ÃŸe und Kratzer sowie eine weiche Mikrofaser-Innenseite, die das Display sauber hÃ¤lt.

Preis: EUR 115,00 / Display: 6 Zoll (15,24 cm) E Ink Cartaâ„¢ / Gewicht: 170 g / Farbtiefe: 16 (Graustufen) / Touchscreen: ja / Beleuchtung: ja / Bluetooth: nein /Â Pocketbook.de

Leistung 84 %

Verarbeitung und Design 90 %

Display und Lesekomfort 88 %

Gesamtnote Sehr gut 87%