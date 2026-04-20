Im Test: Redmi Note 15 Pro+ 5G Philipp Lumetsberger

Neue Smartphones gibt es viele.

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Langlebig & Umweltfreundlich

Bild: Redmi

Xiaomi frischt seine beliebte Redmi-Note-Serie auf und schickt mit dem Redmi Note 15 Pro+ 5G ein neues Mittelklasse-Smartphone ins Rennen. Die Modellreihe richtet sich an Nutzer, die mehr als Einsteigertechnik wollen, aber nicht den Preis eines Highend-Smartphones zahlen mÃ¶chten. Punkte soll das GerÃ¤t bei den potenziellen KÃ¤ufern vor allem mit starker Technik, einem ausdauernden Akku und einer soliden Kamera sein.

GroÃŸformat mit Komfortfaktor

Trotz seines Ã¼ppigen Formats liegt das Redmi Note 15 Pro+ 5G Ã¼berraschend gut in der Hand. Xiaomi setzt auf ein schlankes GehÃ¤use mit sanft abgerundeten Kanten an Vorder- und RÃ¼ckseite. Das Smartphone ist mit einer matten KunststoffrÃ¼ckseite ausgestattet, die zwar nicht so elegant wirkt, dafÃ¼r aber kaum anfÃ¤llig fÃ¼r FingerabdrÃ¼cke ist und fÃ¼r eine angenehme Haptik sorgt. Wer es optisch auffÃ¤lliger mag, greift zur Variante in der Farbe Kaffeebraun mit KunstlederrÃ¼ckseite, die dem Smartphone eine deutlich hochwertigere Anmutung verleiht.

Dominant ist das 6,83 Zoll groÃŸe AMOLED-Display, das im Vergleich zum VorgÃ¤nger nochmals leicht gewachsen ist. Die hohe AuflÃ¶sung von 2.772 x 1.280 Pixeln sorgt fÃ¼r eine scharfe Darstellung, Texte und Bilder wirken klar und kontrastreich. Dank adaptiver Bildwiederholrate bis 120 Hz laufen die Bildschirminhalte beim Scrollen sehr flÃ¼ssig, egal ob soziale Netzwerke oder lange Webseiten durchforstet werden. Gerade beim Medienkonsum punktet der Bildschirm mit seinen satten Farben und der hohen Helligkeit.

ZusÃ¤tzliches Kamera-Modul: Â Die Hauptkamera nimmt auf der RÃ¼ckseite sehr viel Platz ein. TatsÃ¤chlich umfasst sie nur zwei Linsen, die bei Tageslicht sehr gute Ergebnisse liefern.

Bild: CDA-Verlag

ZuverlÃ¤ssig im Alltag, sparsam im Verbrauch

Im Inneren arbeitet ein Snapdragon 7s Gen 4, der klar auf Effizienz statt auf maximale Leistung ausgelegt ist. FÃ¼r typische Alltagsaufgaben wie Messaging, Surfen, Streaming oder Musik hÃ¶ren reicht die Performance problemlos aus. Bei anspruchsvollen Anwendungen, etwa zur Videobearbeitung, treten jedoch gelegentlich merkbare Ladezeiten und kurze RÃ¼ckstÃ¤nde auf. FÃ¼r anspruchsvolle Nutzer, die viel filmen und ihre Freizeit mit Spielen verbringen, ist das Pro+ damit nur bedingt geeignet. FÃ¼r alltÃ¤gliche Aufgaben ist das GerÃ¤t wiederum aber sehr gut aufgestellt.

Mit 6.500 mAh bringt das Redmi Note 15 Pro+ 5G eine Ausdauer mit, die in dieser Klasse selten ist. Je nach Nutzung sind bis zu zwei Tage Laufzeit realistisch. Geladen wird per Kabel mit bis zu 100 Watt. Auf kabelloses Laden muss man hingegen verzichten.

XXL-Bildschirm: Â Im Vergleich zum VorgÃ¤ngermodell ist das Display des Note 15 Pro+ etwas gewachsen. Die hohe Helligkeit sorgt fÃ¼r eine gute Lesbarkeit der dargestellten Inhalte.

Bild: CDA-Verlag

Kamera mit Licht und Schatten

Das Kameramodul wirkt auf den ersten Blick Ã¼ppig, tatsÃ¤chlich stehen aber nur eine 200-Megapixel-Hauptkamera und eine 8-Megapixel-Ultraweitwinkellinse zur VerfÃ¼gung. Bei Tageslicht liefert die Kamera Ã¼berzeugende Ergebnisse mit hoher SchÃ¤rfe, starken Details und natÃ¼rlichen Farben. Auch das Bildrauschen bleibt gering. Sobald das Licht jedoch schwÃ¤cher wird, lÃ¤sst die Farbdynamik spÃ¼rbar nach. Und auch der digitale Zoom entpuppt sich als Schwachpunkt, da feine Details und Strukturen schnell schwammig aussehen.

Als Betriebssystem kommt die eigens entwickelte Software Hyper OS 2.0 auf Basis von Android 15 zum Einsatz. Xiaomi verspricht vier groÃŸe Systemupdates und sechs Jahre Sicherheitsupdates, eine mehrjÃ¤hrige Nutzung steht dadurch nichts im Weg. Die OberflÃ¤che wirkt aufgerÃ¤umt, wird aber von zahlreichen vorinstallierten Drittanbieter-Apps belastet, der Speicher belegen und den ersten Eindruck trÃ¼ben. ErgÃ¤nzt wird das Betriebssystem durch diverse KI-Funktionen, etwa Bildbearbeitung, Ãœbersetzungen oder Schreibhilfen. Diese Funktionen funktionieren zwar zuverlÃ¤ssig, sind aber alles andere als neu.

Geringe Erhebung: Â Das Kameramodul reicht kaum aus dem GehÃ¤use. Dies ist bei aktuellen Smartphones nicht immer der Herbst. Der Vorteil: Das GerÃ¤t wackelt nicht, wenn es auf dem Tisch liegt und dabei bedient wird.Â Bild:Â CDA-Verlag Vorteile Nachteile – Sehr gutes Display

– Einwandfreie Verarbeitung

– Ausdauernder Akku – Sehr viele Drittanbieter-

Apps vorinstalliert

– Kein kabelloses Laden Hersteller Xiaomi Modell Redmi Note 15 Pro+ Preis (TestgerÃ¤t) 361,99 Euro Android-Version 15 CPU-Hersteller Qualcomm CPU-Modell Snapdragon 7s Gen 4 CPU-Taktung 4 x 2,48 GHz + 4 x 1,8 GHz GPU-Modell Adreno 810 Arbeitsspeicher 12 GB Speicherpraktikant 256 GB, 512 GB SD-Karte (max. GrÃ¶ÃŸe) – Kamera (Haupt-/Front) 200 / 32 MP USB-Anschluss USB Typ-C Bluetooth-Version 5.4 WLAN-Standard a, b, g, n, ac, 6e LTE âœ” Fingerabdruckscanner âœ” NFC âœ” Abmessungen 163,3 x 78,3 x 8,2 mm Gewicht 207 g Akku-KapazitÃ¤t 6500 mAh Akku tauschbar nein Laden (kabellos) nein Schnelladen nein Ladezeit 0-50 / 31Â Â min** 64 Minuten Ladezeit 0-100Â Â / 88 min** 143 Minuten Laufzeit Browser /Â Â 897 min** 1369 Minuten Laufzeit Video /Â 978 min** 1577 Minuten Laufzeit 3D-Spiel /Â Â 400 min** 476 Minuten AnzeigegrÃ¶ÃŸe 6,83 Zoll Anzeigetyp AMOLED Display-AuflÃ¶sung 1280 x 2772 Pixel Display-Pixeldichte 447,04 ppi Helligkeit Ã˜ /Â Â 451 cd/mÂ²* Â Â * 607,44 cd/mÂ² Helligkeit (max.) /Â Â 498 cd/mÂ²* Â Â * 612 cd/mÂ² Anzeige 4.6 Geschwindigkeit (Leistungstest) 4 Geschwindigkeit (Hardware) 5 Akku (Laufzeit) 4 Akku (Hardware) 2,5 Merkmale 4.3 Kamera 4.3 Verarbeitung 5 Design 4 Gesamtnote: Sehr gut 84%

Preis/Leistung: Sehr gut

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Abmessungen: : (in mm - HÃ¶he x Breite x Tiefe)

Display:

Speed:

Akku:

Verarbeitung:

Ausstattung:

Design:

Haptik:

Kamera:

Leistung: Grafik: Browser: Akku: Max. 80627

Max. 4942

Max. 7176

Max. 910



Gesamtwertung: /40