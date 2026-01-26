Im Test: TP-Link BE3600 Wi-Fi 7 Lukas Wenzel

Mobilfunknetzwerk

Foto und Screenshot: CDA Verlag

Der TP-Link BE3600 ist ein kompakter Reise-Router mit aktuellem Wi-Fi-7-Standard. Er erreicht Ãœbertragungsraten bis rund 2,9 Gbit/s im 5-GHz-Band und etwa 700 Mbit/s Ã¼ber 2,4 GHz. Damit eignet er sich gut fÃ¼r den Einsatz im Hotel, im Ferienhaus oder als mobiler Hotspot. Strom erhÃ¤lt der Router Ã¼ber USB-C â€“ etwa von einer Powerbank â€“ was ihn besonders flexibel macht.

Praktisch sind die verschiedenen Betriebsmodi, etwa Access Point, Hotspot oder Router. Positiv fÃ¤llt die einfache Einrichtung per App auf. In der Praxis arbeitet der BE3600 stabil und mit ordentlicher Reichweite. FÃ¼r grÃ¶ÃŸere Haushalte ist er aber weniger gedacht â€“ hier bleibt er eine mobile, kompakte ErgÃ¤nzung.

Steuerung per App:Â Netzwerk konfigurieren, angeschlossene GerÃ¤te im Blick behalten und Einstellungen anpassen.

Technische Daten & Bewertung

Preis: EUR 100,00 / Wi-Fi: Wi-Fi 7 / Geschwindigkeiten: 3,6 Gbit/s Dualband / Funktionen: Multi-Link Operation, 4K-QAM, Multi-RUs / Sicherheit: OpenVPN, Wireguard, PPTP, L2TP / AnschlÃ¼sse: 1x 2,5 Gbit/s WAN, 1x Gbit/s LAN / USB-Port: USB 3.0 /Â tp-link.com/de

Leistung 88 %

Ausstattung & Bedienung 86 %

Verarbeitung 94 %

Gesamtnote Sehr gut 89%